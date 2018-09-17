«Спартак» призывает болельщиков не ехать в Вену
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Рапида», который состоится 20 сентября в Вене.
«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Рапида», который состоится 20 сентября в Вене.
Московский клуб на своем официальном сайте призвал фанатов отказаться от посещения этой встречи, объяснив это санкциями УЕФА.
Ранее «Спартак» был наказан за поведение болельщиков во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом году. УЕФА запретила продавать билеты фанатам
«Спартак» в Лиге Европы выступает в группе G. Ему противостоят «Рапид», «Рейнджерс» и «Вильярреал».