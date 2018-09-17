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19:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» призывает болельщиков не ехать в Вену

«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Рапида», который состоится 20 сентября в Вене.

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Московский клуб на своем официальном сайте призвал фанатов отказаться от посещения этой встречи, объяснив это санкциями УЕФА.

Ранее «Спартак» был наказан за поведение болельщиков во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом году. УЕФА запретила продавать билеты фанатам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.

«Спартак» в Лиге Европы выступает в группе G. Ему противостоят «Рапид», «Рейнджерс» и «Вильярреал».

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