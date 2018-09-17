«Спартак» призывает болельщиков не ехать в Вену

Ранее «Спартак» был наказан за поведение болельщиков во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом году. УЕФА запретила продавать билеты фанатам красно-белых на два гостевых еврокубковых матча и один условно с испытательным сроком два года.