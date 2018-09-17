«Смолова нет, а игра будет». Семин и Мануэл Фернандеш — о матче с «Галатасараем»

Мануэл Фернандеш

— Вы возвращаетесь в страну, где уже играли. Какие эмоции? И в каком настроении подходите к матчу с «Галатасараем»?

— Всегда приятно возвращаться в Турцию. Да, я уже играл в этом городе, правда, в другой команде (в «Бешикташе» — Sport24). Отдаю себе отчет, что будет сложный матч с достойным соперником. Мы хотим увезти очки отсюда, настраиваемся на тяжелую игру.

— После матча с «Динамо» вы рассказали, что недовольны отношением руководства и тем, как продвигаются переговоры по новому контракту. Сильно ли отвлекает эта ситуация перед Лигой чемпионов?

— Я не раз повторял, что самое важное для меня — не контракт, а то, что происходит на поле, то, как я играю. Как бы ни развивалась ситуация с контрактом, она не повлияет на мое отношение к игре. Я сосредоточен только на футболе.

— Вы уже играли в «Бешикташе». Рассматриваете ли вы возможность возвращения?

— Понимаю, к чему вы клоните, но наша пресс-конференция — о завтрашнем матче с «Галатасараем». Я сфокусирован только на нем. Все, что касается остальных вещей, я бы хотел оставить за пределами этого зала. Мы вернулись в Лигу чемпионом и хотим достойно выступить. Все наши мысли — только о «Галатасарае».

— Многие, кто играл на чемпионате мира, тяжело вкатываются в сезон. Как вы оцените свое состояние?

— Конечно, чемпионат мира повлиял на всех — не все вернулись к началу чемпионата в одинаковой форме. Но уже прошло больше месяца, мы тренируемся вместе и практически решили эту проблему. У нас все в хорошей форме. Да, в чемпионате дела идут не очень хорошо, но я уверен, что мы переломим эту ситуацию и справимся с проблемами.

Юрий Семин

— С «Галатасараем» не сыграет Смолов. Насколько это критично для «Локомотива»?

— Когда сильный футболист не играет, это всегда проблема. Но у нас есть, кем его заменить. Обычная ситуация. Смолова нет, а игра будет.

— В Стамбуле — одни из самых шумных болельщиков в мире. Справятся ли игроки с таким давлением?

— У нас игроки очень опытные — выступали и во многих чемпионатах, и в сборных, и на чемпионате мира. Не думаю, что их удивишь таким давлением. Считаю, что, наоборот, хорошо, когда болельщики агрессивны. Проблем не вижу.

— «Локомотив» играл с «Галатасараем» в 2002 году. Тогда клубы тоже тренировали вы и Фатих Терим. Что скажете ему завтра, когда увидитесь перед матчем?

— Мы с ним периодически видимся на разных мероприятиях. Могу сказать, что я восхищен его талантом. Он — один из лучших тренеров в Европе и большой молодец. Я ему пожелаю крепкого здоровья.

— Кто, на ваш взгляд, фаворит в группе?

— Когда прошла жеребьевка, руководители всех клубов были довольны результатами. Я тоже — у каждого есть шансы пройти дальше. Группа очень ровная.

— Учитывая, что начинать придется в Стамбуле, рассматриваете ли возможность сыграть в три центральных защитника? И стоит ли ждать Хеведеса?

— Вероятность, что случится и первое, и второе, существует. Хеведес тренируется в общей группе. Мы на него надеемся и рассчитываем, но с составом определимся завтра.

— После матча с «Динамо» вы сказали, что Фарфан пока не готов на сто процентов. С тех пор что-то изменилось?

— Конечно, изменилось. Было три дня, к тому же с «Динамо» он вышел не на весь матч. Он так же, как и Хеведес, тренируется в общей группе. А решим завтра.

— Последний вопрос — о контракте Фернандеша. Вы сами хотите, чтобы он остался?