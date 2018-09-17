«Смолова нет, а игра будет». Семин и Мануэл Фернандеш — о матче с «Галатасараем»
«Локомотив» возвращается в Лигу чемпионов.
«Локомотив» возвращается в Лигу чемпионов.
— Вы возвращаетесь в страну, где уже играли. Какие эмоции? И в каком настроении подходите к матчу с «Галатасараем»?
— Всегда приятно возвращаться в Турцию. Да, я уже играл в этом городе, правда, в другой команде (в «Бешикташе» — Sport24). Отдаю себе отчет, что будет сложный матч с достойным соперником. Мы хотим увезти очки отсюда, настраиваемся на тяжелую игру.
— После матча с «Динамо» вы рассказали, что недовольны отношением руководства и тем, как продвигаются переговоры по новому контракту. Сильно ли отвлекает эта ситуация перед Лигой чемпионов?
— Я не раз повторял, что самое важное для меня — не контракт, а то, что происходит на поле, то, как я играю. Как бы ни развивалась ситуация с контрактом, она не повлияет на мое отношение к игре. Я сосредоточен только на футболе.
— Вы уже играли в «Бешикташе». Рассматриваете ли вы возможность возвращения?
— Понимаю, к чему вы клоните, но наша
— Многие, кто играл на чемпионате мира, тяжело вкатываются в сезон. Как вы оцените свое состояние?
— Конечно, чемпионат мира повлиял на всех — не все вернулись к началу чемпионата в одинаковой форме. Но уже прошло больше месяца, мы тренируемся вместе и практически решили эту проблему. У нас все в хорошей форме. Да, в чемпионате дела идут не очень хорошо, но я уверен, что мы переломим эту ситуацию и справимся с проблемами.
— С «Галатасараем» не сыграет Смолов. Насколько это критично для «Локомотива»?
— Когда сильный футболист не играет, это всегда проблема. Но у нас есть, кем его заменить. Обычная ситуация. Смолова нет, а игра будет.
— В Стамбуле — одни из самых шумных болельщиков в мире. Справятся ли игроки с таким давлением?
— У нас игроки очень опытные — выступали и во многих чемпионатах, и в сборных, и на чемпионате мира. Не думаю, что их удивишь таким давлением. Считаю, что, наоборот, хорошо, когда болельщики агрессивны. Проблем не вижу.
— «Локомотив» играл с «Галатасараем» в 2002 году. Тогда клубы тоже тренировали вы и Фатих Терим. Что скажете ему завтра, когда увидитесь перед матчем?
— Мы с ним периодически видимся на разных мероприятиях. Могу сказать, что я восхищен его талантом. Он — один из лучших тренеров в Европе и большой молодец. Я ему пожелаю крепкого здоровья.
— Кто, на ваш взгляд, фаворит в группе?
— Когда прошла жеребьевка, руководители всех клубов были довольны результатами. Я тоже — у каждого есть шансы пройти дальше. Группа очень ровная.
— Учитывая, что начинать придется в Стамбуле, рассматриваете ли возможность сыграть в три центральных защитника? И стоит ли ждать Хеведеса?
— Вероятность, что случится и первое, и второе, существует. Хеведес тренируется в общей группе. Мы на него надеемся и рассчитываем, но с составом определимся завтра.
— После матча с «Динамо» вы сказали, что Фарфан пока не готов на сто процентов. С тех пор
— Конечно, изменилось. Было три дня, к тому же с «Динамо» он вышел не на весь матч. Он так же, как и Хеведес, тренируется в общей группе. А решим завтра.
— Последний вопрос — о контракте Фернандеша. Вы сами хотите, чтобы он остался?
— Я всегда хочу, чтобы хорошие игроки у нас оставались.