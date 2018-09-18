«Локо» снова поджидает «ад». Но там не так и страшно

Источник: Спорт-Экспресс

Илья Андреев из Стамбула

Святыня

Матч 2002 года, о котором сейчас вспоминают, проходил на стадионе «Али Сами Йен». Тогда фанаты «Галатасарая» считались самыми шумными и кровожадными в мире. В 2000 году в Стамбуле перед полуфиналом Кубка УЕФА зарезали двух фанатов «Лидса» (сообщалось, что англичане жгли флаги Турции). «Добро пожаловать в ад», — таким был (да и остается) девиз гостеприимных турецких болельщиков. Своеобразный антураж. Однако в тот раз все прошло спокойно. Писали, что недалеко от углового флажка приземлилась стеклянная бутылка, но футболисты «Локомотива» ничего подобного не видели. Да и вообще играть в накаленной фанатами обстановке им понравилось.

Перед вылетом в Стамбул я поговорил с Дмитрием Сенниковым и Геннадием Нижегородовым, участниками той игры. Подробности матча уже забылись, но атмосферу «Али Сами Йен» запомнили оба — не таким и страшным он оказался.

— На самом деле, находиться там было приятно, — отметил Нижегородов. — Впервые столкнулся с тем, что болельщики собрались на стадионе за час-полтора до начала, начали петь. А когда шел матч, был уже целиком сконцентрирован на игре, на трибуны внимания не обращал.

— Впечатлило, что уже во время разминки начали поддерживать своих, — вспомнил Сенников. — Но болельщики вели себя культурно, никакой агрессии не чувствовалось. Хотя тут многое зависит от того, как ты играешь. Будешь вести себя вызывающе, реакция трибун последуют незамедлительно. Мы же никогда не отличались грубостью.

В «Википедии» анонимный автор привел список цитат замечательных людей о знаменитой стамбульской арене.

— Никогда не испытывал ничего подобного, как здесь. Мы вышли посмотреть на поле, а стадион уже был полон! (Райан Гиггз).

— Мне нравится этот ад. (Пьерлуиджи Коллина).

— Этот был ад, я больше никогда сюда не поеду. (Алекс Фергюсон).

— Эти фанаты поднимут мертвых. (Георге Хаджи).

Все это — о стадионе 1945 года постройки. У нас такой бы назвали сараем. Однако крутая атмосфера может превратить в легенду даже дворец спорта в районном центре средней полосы России. А вот удобные кресла и вкусная еда в ВИП точно не превратят.

«Али Сами Йен» был слишком маленьким для «Галатасарая» — вмещал всего-то 22−23 тысячи зрителей. В 2011 году открылась новая арена — с тем же названием (правда, больше она известна под коммерческим — «Тюрк Телеком Арена», так и будем ее называть в дальнейшем), рассчитанная на 52 тысячи человек, огромное сооружение из бетона. Пока поднимешься на последний ряд, запыхаешься — очень уж высоко. А если посмотреть вниз с последнего яруса арены на проезжую часть, то от высоты закружится голова — стадион построен на возвышенности.

Старый же стадион в 2011-м начали разбирать. Сейчас на его месте располагается бизнес-квартал. Не пощадили святыню! Внутри нового стадиона просторно, можно сказать — монументально. А вот снаружи скучно. Многоэтажки, трасса… Все же когда арена находится в городской среде (как старый «Али Сами Йен») — атмосфера перед матчами более уютная. «Тюрк Телеком Арена» же располагается на отшибе Стамбула. Зато современная и комфортная внутри.

Забавно, что за день до матча на стадион можно попасть без проблем — достаточно было сказать, что вы журналист. Охранников много, но удостоверений почему-то никто не спрашивал. Можно было даже к полю пройти.

Фанаты

В 2002-м Вадим Евсеев, забив победный гол, побежал к сектору храбрецов, приехавших поддержать «Локомотив» из России. На эмоциях даже запрыгнул на ограждение — за что через полминуты получил желтую карточку. Еще чуть-чуть, и оказался бы на трибуне. Болельщиков у «Локомотива» за 16 лет стало гораздо больше, но завтра их будет немного — ожидается 270 человек. То есть гостевую квоту (2450 билетов) «Локо» использовал примерно на 10 процентов. Турки же свои билеты выкупили практически полностью — осталась совсем малость (вероятно, на момент выхода этого текста не осталось вообще). Обещают грандиозный перформанс. Все же 1015 дней здесь не было Лиги чемпионов — с сезона-2015/16. Тогда стамбульский клуб в группе с «Бенфикой», «Атлетико» и «Астаной» стал только третьим.

Приготовления болельщиков шли вовсю уже в понедельник. Несколько баннеров, почти на каждом из которых присутствует слово «ад», болельщики «Галатасарая» уже развесили.

Возвращаясь к теме турецких хулиганов. В последние годы новостей об отрезанных ушах фаната «Фенербахче» (да, бывало и такое) не поступало. Здесь уже довольно давно ввели местный аналог Fan ID — карты Passolig, без которых на футбол туркам не попасть. Да и вообще, сколько раз уж такое случалось — мы думали, что это «горячая точка» на футбольной карте, что фанатские столкновения обязательно произойдут, а в результате — ни одного конфликта.

Но все же наивно думать, что выезд в Стамбул — на 100 процентов безопасный. Говорю не о политической с ситуации, а только о болельщиках. В 2011 году фанаты «Фенербахче» атаковали автобус с болельщиками «Спартака» — бросали в него файеры, окна разбили. В 2016-м заварушка случилась прямо на стадионе — когда «Бешикташ» играл с «Локомотивом». Конфликт, правда, был больше с полицейскими, чем с турецкими ультрас. Но и преувеличивать опасность турецких фанатов тоже не стоит. Большинство матчей здесь проходят вполне спокойно.

Терим против Семина

«Галатасарай» — чемпион Турции, лидер текущего чемпионата (в субботу, например, разгромил со счетом 4:1 прямого конкурента — «Касымпашу»). На «Тюрк Телеком Арене» над входом для команд сейчас висит большой плакат с надписью «Добро пожаловать домой, чемпионы!».

Состав у команды крепкий. Фернандо Муслера, Софьян Фегули, Юто Нагатомо, Юнес Бельханда — эти ребята хорошо известны, наверное, всем, кто интересуется футболом. В прошлом же сезоне лучшим был Бафетимби Гомис — 29 голов в 33 матчах турецкого чемпионата. Однако в августе французский форвард перешел в саудовский «Аль-Хиляль», который предложил ему зарплату в 7 миллионов евро в год.

Впрочем, главная звезда «Галатасарая» — тренер.

— Знаю, что Терим и Семин снова друг против друга сыграют. Это, конечно, весомо! — сказал Дмитрий Сенников.

Да, когда семинский «Локомотив» побеждал «Галатасарай» в 2002-м, стамбульской командой, как и сейчас, руководил вечный Фатих Терим. Он выигрывал с «Галатасараем» шесть чемпионатов Турции, кубок УЕФА, Суперкубок Европы, сборную Турции доводил до полуфинала чемпионата Европы. Лучший тренер в истории Турции. В честь него даже стадион назвали — клуба «Истанбул Башкашехир». Одного из главных конкурентов «Галатасарая» в Турции. После сезона-2002/03 Терим возвращался в «Галатасарай» дважды. Прямо как Семин в «Локомотиве». И прямо как Семин выиграл национальный чемпионат прошлого сезона. Наш тренер, однако, старше: Юрию Павловичу — 71, Териму — 65.