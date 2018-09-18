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01:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах против Неймара, Головин не сыграет. Интриги первого дня ЛЧ

Во вторник, 18 сентября, стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме игры «Локомотива» в Стамбуле в первый игровой день будет еще семь матчей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Лига чемпионов. Групповой турнир. 1-й тур.

В «группе смерти» без раскачки

Группа C

Ливерпуль — ПСЖ
18 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50)
Потери: Лаллана, Ловрен, Чемберлен (все — травмы), Ориги, Соланке, Фирмино (все — под вопросом) — Буффон, Верратти (оба — дисквалификации), Дани Алвеш, Курзава (оба — травмы)
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
Прогноз Winline — П1 2.26 — Н 3.95 — П2 3.13.

Црвена Звезда — Наполи
18 сентября. Белград. Стадион «Райко Митич». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00)
Потери: Павков (под вопросом) — Кирикеш, Мерет (оба — травмы)
Судья: Марчиняк (Польша).
Прогноз Winline — П1 7.42 — Н 4.48 — П2 1.45.

В первый же день получим возможность увидеть игру топ-уровня. В группе С начинать придется без раскачки. Во вторник «Энфилд» — как и положено стадиону-легенде — примет игру, достойную плей-офф. Салах против Неймара — блестящая вывеска для того, чтобы напомнить, какой турнир — самый сильный на планете. Особенно актуальна эта дуэль после прошлого сезона, по ходу которого принявший сомнительное решение сменить «Барселону» на «ПСЖ» бразилец чуть ли не уступил египтянину звание «первого после Месси и Роналду».

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Между тем, нельзя не признать: у Неймара за плечами несколько отличных сезонов, тогда как Салах на запредельном уровне провел лишь один, и свои претензии на мировое господство ему только предстоит доказать. Это в том числе и тренерская забота Юргена Клоппа, которого ждет персональное противостояние с Томасом Тухелем. Не просто соотечественником, а тем, кто сменил его в Дортмунде и, как считают многие, сделал игру «Боруссии» еще более совершенной.

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Юрген в этом плане не испытывает ревности. Напротив, он произнес немало теплых слов в адрес коллеги, заметив, что Тухель именно тот человек, который способен вывести «ПСЖ» на новый уровень. Впрочем, Клоппа в большей степени волнует состояние здоровья едва не лишившегося в субботу глаза Роберту Фирмину. Без него рискует временно распасться лучшее атакующее трио прошлой Лиги чемпионов, тогда как парижский треугольник Неймар — Кавани — Мбаппе находится в полной боеготовности.

«Атлетико» мечтает о домашнем финале

Группа C

Брюгге — Боруссия Д
18 сентября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 22.00 (Матч Футбол 1 — 0.30)
Потери: Мата (травма), Никамба (под вопросом) — Эмер Топрак (травма), Алькасер, Рафаэл Геррейру (все — под вопросом)
Судья: Маккели (Голландия).
Прогноз Winline — П1 4.33 — Н 3.98 — П2 1.81.

Монако — Атлетико
18 сентября. Монако. Стадион «Луи II». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50)
Потери: Головин, Пеллегри, Рони Лопеш (все — травмы), Йоветич. Субашич (оба — под вопросом) — Ариас, Витоло (оба — травмы), Калинич, Эрнандес (оба — под вопросом)
Судья: Коллам (Шотландия).
Прогноз Winline — П1 5.34 — Н 3.68 — П2 1.80.

Александр Головин, несмотря на возвращение в общую группу, остался вне заявки на субботний матч чемпионата Франции с «Тулузой». Не сыграет он и во вторник. С уверенностью можно говорить о том, что сейчас «Монако» переживает непростой период. В национальном чемпионате команда Леонарду Жардима стартовала с победы, но вот уже четыре тура не может повторить успех. Однако сложности монегасков были ожидаемы в связи с очередной перестройкой состава, который без Фабинью, Леамара и Жоау Моутинью потерял в мастерстве и опыте. И даже с Фалькао (мотивация против бывших команд всегда высока) вице-чемпионы Франции по сумме мастерства заметно уступают «Атлетико».

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Тем удивительнее скомканный старт подопечных Диего Симеоне. Особенно после того, как «матрасников» записали в число фаворитов испанского сезона. Оправдания в связи с участием группы звезд в чемпионате мира не принимаются, потому что «Реал» с «Барсой» — в аналогичной ситуации. Но если они за четыре тура на пару лишь раз сыграли вничью, то у «Атлетико» есть одна вымученная победа. Может быть, Лига чемпионов поможет команде провести перезагрузку?

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Тем более, во внутреннем чемпионате на длинной дистанции ситуацию еще можно исправить, тогда как континентальные турниры в этом плане беспощадны. В Мадриде не хотят наступать на прошлогодние грабли, после группового турнира отправившие «атлетов» в победную для них Лигу Европы. Сейчас призывающий набраться терпения Симеоне мечтает совсем о другом финале, который пройдет на домашней арене «Атлетико» «Ваньда Метрополитано».

Спаллетти и кризис

Группа B

Интер — Тоттенхэм
18 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40)
Потери: Врсалько (травма), Д'Амброзио, Мартинес (оба — под вопросом) — Алли, Ллорис, Сиссоко (все — травмы)
Судья: Тюрпен (Франция).
Прогноз Winline — П1 2.93 — Н 3.35 — П2 2.66.

Барселона — ПСВ
18 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 19.55 (Матч ТВ — 19.45)
Потери: Денис Суарес, Малком, Сампер (все — под вопросом) Риго, Ромеро, Томас (все — травм.)
Судья: Сидиропулос (Греция).
Прогноз Winline — П1 1.09 — Н 12.0 — П2 21.0.

В группе В с одним матчем, кажется, все ясно. По крайней мере, на бумаге «Барселона» гораздо сильнее ПСВ, хотя голландцы хороши. Особенно мексиканец Лосано, которого летом называли в числе кандидатов на переезд в столицу Каталонии. Быстроного форварда по прозвищу Чаки нахваливал даже Луис Суарес, называвший его своим наследником. Но в любом случае игра на «Камп Ноу» интригует не так сильно, как возвращение «Интера» в Лигу чемпионов.

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Весной это не только сохранило работу Лучано Спаллетти. С бывшим тренером «Зенита» подписали новый контракт и летом закупили классных новичков. Тем не менее, вместо праздничного настроения перед игрой с «Тоттенхэмом» в Милане преобладает тревога. Команда играет бледно, хотя уже вернулись в строй Перишич с Икарди, и набирает форму Наингголан. Вот только пока Спаллетти не нашел постоянного места в основе для аргентинской звездочки Лаутаро Мартинеса. К тому же он, как и Врсалько, получил травму.

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Хватает проблем и у «Тоттенхэма». Сон Хын Мин после триумфа на Азиатских играх переутомлен. Алли, Сиссоко и Ллорис, что особенно чувствительно, травмированы. А тут еще в Лондоне остались Алдервейрелд и мастер «стандартов» Триппьер. Маурисио Покеттино даже заинтриговал, назвав данное решение техническим. Но если «шпоры» выиграют на «Сан-Сиро», об этом никто не вспомнит.

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Группа D

Галатасарай — Локомотив
18 сентября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 22.00 (Матч ТВ — 21.50)
Потери: Эмре Акбаба, Майкон (оба — под вопросом) — Смолов (дисквалификация), Коломейцев (травма), Рыбус (под вопросом)
Судья: Рокки (Италия).
Прогноз Winline — П1 1.92 — Н 3.60 — П2 4.65.

Шальке — Порту
18 сентября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена». 22.00 (Матч Наш спорт — 21.45)
Потери: Стамбули (травма), Маскарель, Скрибски (оба — под вопросом) — -
Судья: Хиль Мансано (Испания).
Прогноз Winline — П1 2.64 — Н 3.31 — П2 2.83.

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