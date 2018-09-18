Салах против Неймара, Головин не сыграет. Интриги первого дня ЛЧ

Источник: Спорт-Экспресс

Лига чемпионов. Групповой турнир. 1-й тур.

В «группе смерти» без раскачки

Группа C

Ливерпуль — ПСЖ

18 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50)

Потери: Лаллана, Ловрен, Чемберлен (все — травмы), Ориги, Соланке, Фирмино (все — под вопросом) — Буффон, Верратти (оба — дисквалификации), Дани Алвеш, Курзава (оба — травмы)

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

Прогноз Winline — П1 2.26 — Н 3.95 — П2 3.13.

Црвена Звезда — Наполи

18 сентября. Белград. Стадион «Райко Митич». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00)

Потери: Павков (под вопросом) — Кирикеш, Мерет (оба — травмы)

Судья: Марчиняк (Польша).

Прогноз Winline — П1 7.42 — Н 4.48 — П2 1.45.

В первый же день получим возможность увидеть игру топ-уровня. В группе С начинать придется без раскачки. Во вторник «Энфилд» — как и положено стадиону-легенде — примет игру, достойную плей-офф. Салах против Неймара — блестящая вывеска для того, чтобы напомнить, какой турнир — самый сильный на планете. Особенно актуальна эта дуэль после прошлого сезона, по ходу которого принявший сомнительное решение сменить «Барселону» на «ПСЖ» бразилец чуть ли не уступил египтянину звание «первого после Месси и Роналду».

Между тем, нельзя не признать: у Неймара за плечами несколько отличных сезонов, тогда как Салах на запредельном уровне провел лишь один, и свои претензии на мировое господство ему только предстоит доказать. Это в том числе и тренерская забота Юргена Клоппа, которого ждет персональное противостояние с Томасом Тухелем. Не просто соотечественником, а тем, кто сменил его в Дортмунде и, как считают многие, сделал игру «Боруссии» еще более совершенной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnrJ5eDHXWW/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnrJ5eDHXWW/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/psg/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Paris Saint-Germain</a> (@psg) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-13T17:14:27+00:00">13 Сен 2018 в 10:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Юрген в этом плане не испытывает ревности. Напротив, он произнес немало теплых слов в адрес коллеги, заметив, что Тухель именно тот человек, который способен вывести «ПСЖ» на новый уровень. Впрочем, Клоппа в большей степени волнует состояние здоровья едва не лишившегося в субботу глаза Роберту Фирмину. Без него рискует временно распасться лучшее атакующее трио прошлой Лиги чемпионов, тогда как парижский треугольник Неймар — Кавани — Мбаппе находится в полной боеготовности.

«Атлетико» мечтает о домашнем финале

Группа C

Брюгге — Боруссия Д

18 сентября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 22.00 (Матч Футбол 1 — 0.30)

Потери: Мата (травма), Никамба (под вопросом) — Эмер Топрак (травма), Алькасер, Рафаэл Геррейру (все — под вопросом)

Судья: Маккели (Голландия).

Прогноз Winline — П1 4.33 — Н 3.98 — П2 1.81.

Монако — Атлетико

18 сентября. Монако. Стадион «Луи II». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50)

Потери: Головин, Пеллегри, Рони Лопеш (все — травмы), Йоветич. Субашич (оба — под вопросом) — Ариас, Витоло (оба — травмы), Калинич, Эрнандес (оба — под вопросом)

Судья: Коллам (Шотландия).

Прогноз Winline — П1 5.34 — Н 3.68 — П2 1.80.

Александр Головин, несмотря на возвращение в общую группу, остался вне заявки на субботний матч чемпионата Франции с «Тулузой». Не сыграет он и во вторник. С уверенностью можно говорить о том, что сейчас «Монако» переживает непростой период. В национальном чемпионате команда Леонарду Жардима стартовала с победы, но вот уже четыре тура не может повторить успех. Однако сложности монегасков были ожидаемы в связи с очередной перестройкой состава, который без Фабинью, Леамара и Жоау Моутинью потерял в мастерстве и опыте. И даже с Фалькао (мотивация против бывших команд всегда высока) вице-чемпионы Франции по сумме мастерства заметно уступают «Атлетико».

Тем удивительнее скомканный старт подопечных Диего Симеоне. Особенно после того, как «матрасников» записали в число фаворитов испанского сезона. Оправдания в связи с участием группы звезд в чемпионате мира не принимаются, потому что «Реал» с «Барсой» — в аналогичной ситуации. Но если они за четыре тура на пару лишь раз сыграли вничью, то у «Атлетико» есть одна вымученная победа. Может быть, Лига чемпионов поможет команде провести перезагрузку?

Тем более, во внутреннем чемпионате на длинной дистанции ситуацию еще можно исправить, тогда как континентальные турниры в этом плане беспощадны. В Мадриде не хотят наступать на прошлогодние грабли, после группового турнира отправившие «атлетов» в победную для них Лигу Европы. Сейчас призывающий набраться терпения Симеоне мечтает совсем о другом финале, который пройдет на домашней арене «Атлетико» «Ваньда Метрополитано».

Спаллетти и кризис

Группа B

Интер — Тоттенхэм

18 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40)

Потери: Врсалько (травма), Д'Амброзио, Мартинес (оба — под вопросом) — Алли, Ллорис, Сиссоко (все — травмы)

Судья: Тюрпен (Франция).

Прогноз Winline — П1 2.93 — Н 3.35 — П2 2.66.

Барселона — ПСВ

18 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 19.55 (Матч ТВ — 19.45)

Потери: Денис Суарес, Малком, Сампер (все — под вопросом) Риго, Ромеро, Томас (все — травм.)

Судья: Сидиропулос (Греция).

Прогноз Winline — П1 1.09 — Н 12.0 — П2 21.0.

В группе В с одним матчем, кажется, все ясно. По крайней мере, на бумаге «Барселона» гораздо сильнее ПСВ, хотя голландцы хороши. Особенно мексиканец Лосано, которого летом называли в числе кандидатов на переезд в столицу Каталонии. Быстроного форварда по прозвищу Чаки нахваливал даже Луис Суарес, называвший его своим наследником. Но в любом случае игра на «Камп Ноу» интригует не так сильно, как возвращение «Интера» в Лигу чемпионов.

Весной это не только сохранило работу Лучано Спаллетти. С бывшим тренером «Зенита» подписали новый контракт и летом закупили классных новичков. Тем не менее, вместо праздничного настроения перед игрой с «Тоттенхэмом» в Милане преобладает тревога. Команда играет бледно, хотя уже вернулись в строй Перишич с Икарди, и набирает форму Наингголан. Вот только пока Спаллетти не нашел постоянного места в основе для аргентинской звездочки Лаутаро Мартинеса. К тому же он, как и Врсалько, получил травму.

Хватает проблем и у «Тоттенхэма». Сон Хын Мин после триумфа на Азиатских играх переутомлен. Алли, Сиссоко и Ллорис, что особенно чувствительно, травмированы. А тут еще в Лондоне остались Алдервейрелд и мастер «стандартов» Триппьер. Маурисио Покеттино даже заинтриговал, назвав данное решение техническим. Но если «шпоры» выиграют на «Сан-Сиро», об этом никто не вспомнит.

Группа D

Галатасарай — Локомотив

18 сентября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 22.00 (Матч ТВ — 21.50)

Потери: Эмре Акбаба, Майкон (оба — под вопросом) — Смолов (дисквалификация), Коломейцев (травма), Рыбус (под вопросом)

Судья: Рокки (Италия).

Прогноз Winline — П1 1.92 — Н 3.60 — П2 4.65.