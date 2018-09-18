Салах против Неймара, Головин не сыграет. Интриги первого дня ЛЧ
Во вторник, 18 сентября, стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме игры «Локомотива» в Стамбуле в первый игровой день будет еще семь матчей.
Во вторник, 18 сентября, стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме игры «Локомотива» в Стамбуле в первый игровой день будет еще семь матчей.
Лига чемпионов. Групповой турнир. 1-й тур.
Группа C
Ливерпуль — ПСЖ
18 сентября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50)
Потери: Лаллана, Ловрен, Чемберлен (все — травмы), Ориги, Соланке, Фирмино (все — под вопросом) — Буффон, Верратти (оба — дисквалификации), Дани Алвеш, Курзава (оба — травмы)
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
Прогноз Winline — П1 2.26 — Н 3.95 — П2 3.13.
Црвена Звезда — Наполи
18 сентября. Белград. Стадион «Райко Митич». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00)
Потери: Павков (под вопросом) — Кирикеш, Мерет (оба — травмы)
Судья: Марчиняк (Польша).
Прогноз Winline — П1 7.42 — Н 4.48 — П2 1.45.
В первый же день получим возможность увидеть игру
Между тем, нельзя не признать: у Неймара за плечами несколько отличных сезонов, тогда как Салах на запредельном уровне провел лишь один, и свои претензии на мировое господство ему только предстоит доказать. Это в том числе и тренерская забота Юргена Клоппа, которого ждет персональное противостояние с Томасом Тухелем. Не просто соотечественником, а тем, кто сменил его в Дортмунде и, как считают многие, сделал игру «Боруссии» еще более совершенной.
Юрген в этом плане не испытывает ревности. Напротив, он произнес немало теплых слов в адрес коллеги, заметив, что Тухель именно тот человек, который способен вывести «ПСЖ» на новый уровень. Впрочем, Клоппа в большей степени волнует состояние здоровья едва не лишившегося в субботу глаза Роберту Фирмину. Без него рискует временно распасться лучшее атакующее трио прошлой Лиги чемпионов, тогда как парижский треугольник Неймар — Кавани — Мбаппе находится в полной боеготовности.
Группа C
Брюгге — Боруссия Д
18 сентября. Брюгге. Стадион «Ян Брейдел». 22.00 (Матч Футбол 1 — 0.30)
Потери: Мата (травма), Никамба (под вопросом) — Эмер Топрак (травма), Алькасер, Рафаэл Геррейру (все — под вопросом)
Судья: Маккели (Голландия).
Прогноз Winline — П1 4.33 — Н 3.98 — П2 1.81.
Монако — Атлетико
18 сентября. Монако. Стадион «Луи II». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50)
Потери: Головин, Пеллегри, Рони Лопеш (все — травмы), Йоветич. Субашич (оба — под вопросом) — Ариас, Витоло (оба — травмы), Калинич, Эрнандес (оба — под вопросом)
Судья: Коллам (Шотландия).
Прогноз Winline — П1 5.34 — Н 3.68 — П2 1.80.
Александр Головин, несмотря на возвращение в общую группу, остался вне заявки на субботний матч чемпионата Франции с «Тулузой». Не сыграет он и во вторник. С уверенностью можно говорить о том, что сейчас «Монако» переживает непростой период. В национальном чемпионате команда Леонарду Жардима стартовала с победы, но вот уже четыре тура не может повторить успех. Однако сложности монегасков были ожидаемы в связи с очередной перестройкой состава, который без Фабинью, Леамара и Жоау Моутинью потерял в мастерстве и опыте. И даже с Фалькао (мотивация против бывших команд всегда высока)
Тем удивительнее скомканный старт подопечных Диего Симеоне. Особенно после того, как «матрасников» записали в число фаворитов испанского сезона. Оправдания в связи с участием группы звезд в чемпионате мира не принимаются, потому что «Реал» с «Барсой» — в аналогичной ситуации. Но если они за четыре тура на пару лишь раз сыграли вничью, то у «Атлетико» есть одна вымученная победа. Может быть, Лига чемпионов поможет команде провести перезагрузку?
Тем более, во внутреннем чемпионате на длинной дистанции ситуацию еще можно исправить, тогда как континентальные турниры в этом плане беспощадны. В Мадриде не хотят наступать на прошлогодние грабли, после группового турнира отправившие «атлетов» в победную для них Лигу Европы. Сейчас призывающий набраться терпения Симеоне мечтает совсем о другом финале, который пройдет на домашней арене «Атлетико» «Ваньда Метрополитано».
Группа B
Интер — Тоттенхэм
18 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40)
Потери: Врсалько (травма), Д'Амброзио, Мартинес (оба — под вопросом) — Алли, Ллорис, Сиссоко (все — травмы)
Судья: Тюрпен (Франция).
Прогноз Winline — П1 2.93 — Н 3.35 — П2 2.66.
Барселона — ПСВ
18 сентября. Барселона. Стадион «Камп Ноу». 19.55 (Матч ТВ — 19.45)
Потери: Денис Суарес, Малком, Сампер (все — под вопросом) Риго, Ромеро, Томас (все — травм.)
Судья: Сидиропулос (Греция).
Прогноз Winline — П1 1.09 — Н 12.0 — П2 21.0.
В группе В с одним матчем, кажется, все ясно. По крайней мере, на бумаге «Барселона» гораздо сильнее ПСВ, хотя голландцы хороши. Особенно мексиканец Лосано, которого летом называли в числе кандидатов на переезд в столицу Каталонии. Быстроного форварда по прозвищу Чаки нахваливал даже Луис Суарес, называвший его своим наследником. Но в любом случае игра на «Камп Ноу» интригует не так сильно, как возвращение «Интера» в Лигу чемпионов.
Весной это не только сохранило работу Лучано Спаллетти. С бывшим тренером «Зенита» подписали новый контракт и летом закупили классных новичков. Тем не менее, вместо праздничного настроения перед игрой с «Тоттенхэмом» в Милане преобладает тревога. Команда играет бледно, хотя уже вернулись в строй Перишич с Икарди, и набирает форму Наингголан. Вот только пока Спаллетти не нашел постоянного места в основе для аргентинской звездочки Лаутаро Мартинеса. К тому же он, как и Врсалько, получил травму.
Хватает проблем и у «Тоттенхэма». Сон Хын Мин после триумфа на Азиатских играх переутомлен. Алли, Сиссоко и Ллорис, что особенно чувствительно, травмированы. А тут еще в Лондоне остались Алдервейрелд и мастер «стандартов» Триппьер. Маурисио Покеттино даже заинтриговал, назвав данное решение техническим. Но если «шпоры» выиграют на «Сан-Сиро», об этом никто не вспомнит.
Группа D
Галатасарай — Локомотив
18 сентября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком». 22.00 (Матч ТВ — 21.50)
Потери: Эмре Акбаба, Майкон (оба — под вопросом) — Смолов (дисквалификация), Коломейцев (травма), Рыбус (под вопросом)
Судья: Рокки (Италия).
Прогноз Winline — П1 1.92 — Н 3.60 — П2 4.65.
Шальке — Порту
18 сентября. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена». 22.00 (Матч Наш спорт — 21.45)
Потери: Стамбули (травма), Маскарель, Скрибски (оба — под вопросом) — -
Судья: Хиль Мансано (Испания).
Прогноз Winline — П1 2.64 — Н 3.31 — П2 2.83.