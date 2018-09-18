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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с составом на гостевой матч Лиги Европы с киевским «Динамо»

Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Киев, где им предстоит провести матч против местного «Динамо» в рамках группового раунда Лиги Европы.

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Встреча команд пройдет 20 сентября в Киеве, начало игры в 23:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

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«Астана» отправилась на выезд в следующем составе:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов,

защитники: Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников,

полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Султан Сагнаев,

нападающие: Алексей Щеткин, Жуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко.

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