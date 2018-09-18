«Астана» определилась с составом на гостевой матч Лиги Европы с киевским «Динамо»
Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Киев, где им предстоит провести матч против местного «Динамо» в рамках группового раунда Лиги Европы.
Футболисты и тренерский штаб «Астаны» вылетели в Киев, где им предстоит провести матч против местного «Динамо» в рамках группового раунда Лиги Европы.
Встреча команд пройдет 20 сентября в Киеве, начало игры в 23:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
«Астана» отправилась на выезд в следующем составе:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов,
защитники: Марин Аничич, Юрий Логвиненко, Антонио Рукавина, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Евгений Постников,
полузащитники: Ласло Кляйнхайслер, Иван Маевский, Бактиер Зайнутдинов, Ричард Алмейда, Педро Энрике, Марин Томасов, Серикжан Мужиков, Султан Сагнаев,
нападающие: Алексей Щеткин, Жуниор Кабананга, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Владислав Прокопенко.