«Локомотив» ждет сложный выезд в Стамбул

Источник: РИА "Новости"

«Локомотив» и «Галатасарай» встречались между собой всего два раза в истории. Произошло это осенью 2002-го года также в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Примечательно, что тогда команды обменялись гостевыми победами. В Стамбуле оказался сильнее «Локомотив», 2:1, а в Москве — «Галатасарай», 2:0. Тогда успех в Турции позволил железнодорожникам выйти из группы. Однако делать выводы, исходя из событий 16-летней давности, не слишком перспективное занятие. И куда важнее не история противостояния, а нынешняя форма команд.

И здесь у «Галатасарая» дела гораздо лучше, чем у «Локомотива». Стамбульский клуб лидирует в Турецкой Суперлиге, имея в своём активе 12 очков после пяти матчей. Правда, единственное поражение «Галатасарая» в национальном чемпионате получилось очень болезненным — команда Фатиха Терима уступила на выезде «Трабзонспору», 1:4.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 18.09.2018, 22:00 Галатасарай - Локомотив -

«Локомотив» же занимает десятое место в Российской Премьер-Лиге и не знает побед почти месяц — 26 августа дома был обыгран аутсайдер РПЛ — махачкалинский «Анжи». Более того, команда Юрия Сёмина крайне невыразительно играет в атаке — за семь туров она забила всего пять голов и опережает по этому показателю только «Крылья Советов», «Енисей», «Уфу» и «Анжи», борющихся за выживание.

У «Локомотива» налицо игровой кризис, из-за чего букмекеры не верят в победу железнодорожников в Турции. Коэффициент на этот исход в БК «Лига Ставок» составляет 4,35. Не многим ниже коэффициент на ничью — 3,45. А вот победа «Галатасарая» оценивается в 1,90. Клиенты БК считают турецкий клуб явным фаворитом матча: 96% ставят на победу «Галатасарая», 1% на ничью и лишь 3% считают, что «Локомотив» возьмёт верх.

Несмотря на то, что «Локомотив» довольно закрытая команда, а Юрий Сёмин долгое время исповедует оборонительный стиль игры, букмекеры ожидают больше двух забитых мячей в предстоящем матче. Коэффициент на «тотал больше 2 голов» — 1,60. На то, что голов будет три или более («тотал больше 2,5») — 2,10. Дело в том, что «Галатасарай» — самая результативная.

команда Турецкой Суперлиги на данный момент. После пяти матчей она забила уже 14 голов (почти три мяча в среднем за игру). Клиенты БК также верят в результативный матч. Процент ставок на тотал больше 2,5 голов составляет 77, а 23% клиентов заключили пари, что в матче будет забито два или менее мячей.