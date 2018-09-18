Почему новый сезон футбольной Лиги чемпионов будет особенным
УЕФА изменил время начала матчей и значительно увеличил призовой фонд.
УЕФА изменил время начала матчей и значительно увеличил призовой фонд.
Футбольная Лига чемпионов, самый престижный клубный турнир не только в Европе, но и во всем мире, стартует 18 сентября. ТАСС рассказывает о том, кто может отобрать трофей у мадридского «Реала», на что могут рассчитывать московские «Локомотив» и ЦСКА, а также о нововведениях, которые УЕФА запускает с этого розыгрыша.
Лига чемпионов — самый ценный актив УЕФА со всех точек зрения, как имиджевых, так и финансовых. Лучший футбольный турнир позволяет относиться к себе консервативно, тем не менее УЕФА провел определенные реформы, действие которых начинается как раз с этого сезона.
Каждый участник группового этапа получит как минимум €15 млн (раньше было €12,7 млн). Каждая победа на групповой стадии принесет дополнительно €2,7 млн (€1,5 млн), ничья — €900 тыс. (€500 тыс.). Серьезно выросли и премиальные за выход из группы, и дальнейшее продвижение по сетке
Основная задача УЕФА на данном этапе — соблюдать финансовый баланс в европейском клубном футболе. Для грандов из Англии или Испании даже такие суммы будут несущественными, а для команд, к примеру, из Сербии, Словении или Румынии только призовые за выход в групповую стадию могут закрыть бюджет на годы вперед. И при правильном расходовании этих средств участник Лиги чемпионов из маленькой по футбольным меркам страны может надолго убить интригу в своем чемпионате.
Объяснение УЕФА предельно понятно — это сделано, чтобы болельщики могли посмотреть больше футбола. К примеру, в первый игровой день нововведение дает возможность посвятить вечер сначала противостоянию «Интера» и «Тоттенхэма», а затем «Ливерпуля» и «Пари Сен-Жермен».
Широкая публика заметит лишь редизайн игрового мяча. Теперь он синий с белыми звездами. Впрочем, на телекартинке на общем плане мяч все равно воспринимается как белый, к чему уже давно привыкли болельщики.
Мадридскому «Реалу» в прошлом сезоне покорилось уникальное достижение — самый успешный клуб в истории турнира выиграл третью подряд Лигу чемпионов, что в новейшей истории не удавалось никому. Теперь, очевидно, главная интрига Лиги чемпионов заключается в том, кто отберет трофей у «Реала».
Летом «Реал» сильно изменился.
Зидана сменил Хулен Лопетеги, сделавший себе имя успешной работой с испанскими молодежными и юношескими сборными, а в «Реал» он пришел из национальной команды. Прямой замены Роналду «Реал» не получил, а главным претендентом на роль лидера команды считается Гарет Бэйл. При Лопетеги «Реал» уже успел проиграть «Атлетико» в матче за Суперкубок Европы, а в чемпионате Испании команда стартовала с трех побед в четырех матчах.
Несмотря на столь серьезные изменения, «Реал» будет в числе фаворитов Лиги чемпионов. Но вряд ли мадридцы будут возглавлять список претендентов. Фаворитами первого порядка букмекеры называют английский «Манчестер Сити», испанскую «Барселону» и итальянский «Ювентус», куда, собственно, и перешел Криштиану Роналду.
Не стоит сбрасывать со счетов и прошлогоднего финалиста «Ливерпуль». Тренеру Юргену Клоппу, похоже, удалось выстроить сбалансированную команду. Во всяком случае, такой вывод можно сделать по старту команды в
Эта Лига чемпионов могла быть уникальной для России, если бы в групповом этапе впервые выступили сразу три команды. Но подвел московский «Спартак», который в квалификации проиграл греческому ПАОКу. В итоге Россию представят вполне привычные два клуба, на этот раз — московские «Локомотив» и ЦСКА.
Еще месяц назад за ЦСКА было тревожно, а перспективы «Локомотива» воспринимались со сдержанным оптимизмом. Однако к старту турнира расклады поменялись.
ЦСКА сильно изменился и омолодился за лето, однако перестройку команда Виктора Гончаренко переживает практически безболезненно, во всяком случае на внутренней арене. ЦСКА одерживает одну крупную победу за другой, а 20-летний Федор Чалов уверенно возглавляет таблицу бомбардиров. Понятно, что рассчитывать на выход из группы с «Реалом» и «Ромой» вряд ли приходится, поэтому реальная цель — это третье место, за которое предстоит побороться с чешской «Викторией».
«Локомотиву», которой был посеян в первой корзине и избежал встречи с победителями ведущих европейских чемпионатов, досталась весьма посильная группа. «Галатасарай», «Шальке-04» и «Порту» — в этой компании нет грандов, и по всем раскладам можно рассчитывать на выход в
Олег Кошелев