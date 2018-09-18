Почему новый сезон футбольной Лиги чемпионов будет особенным

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Футбольная Лига чемпионов, самый престижный клубный турнир не только в Европе, но и во всем мире, стартует 18 сентября. ТАСС рассказывает о том, кто может отобрать трофей у мадридского «Реала», на что могут рассчитывать московские «Локомотив» и ЦСКА, а также о нововведениях, которые УЕФА запускает с этого розыгрыша.

Лига чемпионов — самый ценный актив УЕФА со всех точек зрения, как имиджевых, так и финансовых. Лучший футбольный турнир позволяет относиться к себе консервативно, тем не менее УЕФА провел определенные реформы, действие которых начинается как раз с этого сезона.

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Во-первых, в Лиге чемпионов стало больше денег. Призовой фонд вырос почти наполовину. Если в прошлом сезоне общая сумма составляла €1,7 млрд, то с этого сезона она выросла до €2,5 млрд.

Каждый участник группового этапа получит как минимум €15 млн (раньше было €12,7 млн). Каждая победа на групповой стадии принесет дополнительно €2,7 млн (€1,5 млн), ничья — €900 тыс. (€500 тыс.). Серьезно выросли и премиальные за выход из группы, и дальнейшее продвижение по сетке плей-офф. Клуб, который выйдет в финал Лиги чемпионов, гарантированно заработает €76,2 млн, а с учетом распределения так называемого исторического призового фонда (еще одно нововведение УЕФА) в размере €528 млн эта сумма может заметно перевалить за €100 млн.

Основная задача УЕФА на данном этапе — соблюдать финансовый баланс в европейском клубном футболе. Для грандов из Англии или Испании даже такие суммы будут несущественными, а для команд, к примеру, из Сербии, Словении или Румынии только призовые за выход в групповую стадию могут закрыть бюджет на годы вперед. И при правильном расходовании этих средств участник Лиги чемпионов из маленькой по футбольным меркам страны может надолго убить интригу в своем чемпионате.

Во-вторых, матчи Лиги чемпионов теперь будут начинаться в другое время.

Все в России (в ее европейской полосе) привыкли, что матчи Лиги чемпионов в зимнее время начинаются в 22:45, в летнее — в 21:45. С этого сезона матчи будут проходить в две сессии. Первые два матча (в летнее время) будут начинаться в 19:55, остальные шесть — в 22:00.

Объяснение УЕФА предельно понятно — это сделано, чтобы болельщики могли посмотреть больше футбола. К примеру, в первый игровой день нововведение дает возможность посвятить вечер сначала противостоянию «Интера» и «Тоттенхэма», а затем «Ливерпуля» и «Пари Сен-Жермен».

В-третьих, Лига чемпионов теперь будет выглядеть немного иначе с чисто визуальной точки зрения. УЕФА преподнес это как полноценный ребрендинг, но изменения заметят разве что профессиональные дизайнеры. «Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы, такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами — маджентой (пурпурным) и цианом (сине-зеленым), которые освежают восприятие образа», — говорится в релизе.

Широкая публика заметит лишь редизайн игрового мяча. Теперь он синий с белыми звездами. Впрочем, на телекартинке на общем плане мяч все равно воспринимается как белый, к чему уже давно привыкли болельщики.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 19.09.2018, 22:00 Реал - Рома -

«Реал» против всех

Мадридскому «Реалу» в прошлом сезоне покорилось уникальное достижение — самый успешный клуб в истории турнира выиграл третью подряд Лигу чемпионов, что в новейшей истории не удавалось никому. Теперь, очевидно, главная интрига Лиги чемпионов заключается в том, кто отберет трофей у «Реала».

Летом «Реал» сильно изменился. Во-первых, на пике славы из клуба ушел главный тренер Зинедин Зидан. Во-вторых, буквально через месяц о своем уходе после девяти счастливых сезонов в Мадриде объявил Криштиану Роналду.

Зидана сменил Хулен Лопетеги, сделавший себе имя успешной работой с испанскими молодежными и юношескими сборными, а в «Реал» он пришел из национальной команды. Прямой замены Роналду «Реал» не получил, а главным претендентом на роль лидера команды считается Гарет Бэйл. При Лопетеги «Реал» уже успел проиграть «Атлетико» в матче за Суперкубок Европы, а в чемпионате Испании команда стартовала с трех побед в четырех матчах.

Несмотря на столь серьезные изменения, «Реал» будет в числе фаворитов Лиги чемпионов. Но вряд ли мадридцы будут возглавлять список претендентов. Фаворитами первого порядка букмекеры называют английский «Манчестер Сити», испанскую «Барселону» и итальянский «Ювентус», куда, собственно, и перешел Криштиану Роналду.

«Манчестер Сити» был одной из самых ярких команд прошлого европейского сезона и легко выиграл чемпионат Англии. Возглавляет команду Хосеп Гвардиола, один из лучших тренеров современности, который дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».

Не стоит сбрасывать со счетов и прошлогоднего финалиста «Ливерпуль». Тренеру Юргену Клоппу, похоже, удалось выстроить сбалансированную команду. Во всяком случае, такой вывод можно сделать по старту команды в премьер-лиге — пять побед в пяти матчах. Также среди фаворитов значатся чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» и чемпион Германии «Бавария».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 19.09.2018, 22:00 Виктория Пл - ЦСКА -

На что могут рассчитывать «Локомотив» и ЦСКА

Эта Лига чемпионов могла быть уникальной для России, если бы в групповом этапе впервые выступили сразу три команды. Но подвел московский «Спартак», который в квалификации проиграл греческому ПАОКу. В итоге Россию представят вполне привычные два клуба, на этот раз — московские «Локомотив» и ЦСКА.

Еще месяц назад за ЦСКА было тревожно, а перспективы «Локомотива» воспринимались со сдержанным оптимизмом. Однако к старту турнира расклады поменялись.

ЦСКА сильно изменился и омолодился за лето, однако перестройку команда Виктора Гончаренко переживает практически безболезненно, во всяком случае на внутренней арене. ЦСКА одерживает одну крупную победу за другой, а 20-летний Федор Чалов уверенно возглавляет таблицу бомбардиров. Понятно, что рассчитывать на выход из группы с «Реалом» и «Ромой» вряд ли приходится, поэтому реальная цель — это третье место, за которое предстоит побороться с чешской «Викторией».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа D, 18.09.2018, 22:00 Галатасарай - Локомотив -

«Локомотиву», которой был посеян в первой корзине и избежал встречи с победителями ведущих европейских чемпионатов, досталась весьма посильная группа. «Галатасарай», «Шальке-04» и «Порту» — в этой компании нет грандов, и по всем раскладам можно рассчитывать на выход в плей-офф. Однако старт «Локомотива» в чемпионате России заставляет быть сдержанным, команда одержала всего две победы в семи матчах, не забивая при этом даже гола за игру в среднем. И это несмотря на внушительную по именам трансферную кампанию — команду пополнили чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хёведес, блиставший в испанской «Севилье» польский полузащитник Гжегож Крыховяк и лучший российский бомбардир последних лет Федор Смолов.