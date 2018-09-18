«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов
Московский «Локомотив» возвращается в Лигу чемпионов после 14-летнего перерыва и сразу отправляется в жаркий Стамбул в гости к «Галатасараю». Звездный новичок
Московский «Локомотив» возвращается в Лигу чемпионов после 14-летнего перерыва и сразу отправляется в жаркий Стамбул в гости к «Галатасараю». Звездный новичок
Спустя 14 лет московский «Локомотив» наконец возвращается в самый престижный клубный турнир Старого Света — Лигу чемпионов.
После долгожданной победы в чемпионате России в сезоне-2017/18 «железнодорожники» получили право вернуться в ЛЧ через парадный вход и стартуют сразу с группового этапа.
В соперники москвичам попались крепкие середняки: португальский «Порту», немецкий «Шальке» и турецкий «Галатасарай», поединком с которым «Локо» и откроет для себя еврокубковый сезон.
Несмотря на кажущуюся «проходимость» всех оппонентов, за успех подопечных Юрия Семина немного боязно.
У команды, похоже, наступило чемпионское похмелье и в данный момент она показывает отнюдь не ту игру, что в прошлом сезоне.
Братья Миранчуки уже не поражают креативом в атаке, Мануэл Фернандеш никак не может договориться о новом контракте и явно выкладывается не на все сто процентов, а пришедший под конец трансферного окна Федор Смолов до сих пор отходит от непростого лета с провальным чемпионатом мира и автомобильным кутежом.
Впрочем, форвард все равно не помог бы своей новой команде в предстоящей встрече, поскольку отбывает дисквалификацию, полученную в еврокубках во время выступления за «Краснодар». Тогда после проигрыша «Црвене Звезде» (1:2) и вылета из Лиги Европы игрок чересчур эмоционально выразил недовольство работой арбитров, так что теперь в Стамбуле Федор только тренируется да помогает команде советами.
А вот у «Галатасарая» все в полном порядке. «Львы» выдали блестящий старт в чемпионате, одержав четыре победы в пяти турах и на данный момент занимают первое место в таблице.
Причем две виктории получились разгромными — со счетом 6:0 (!) и 4:1. Однако
Так что, если «Локо» удастся показать свою фирменную игру на контратаках, то увлекающийся нападением «Галатасарай» вполне может пустить пару голов. После этого эмоции захлестнут турков, и
Однако остаться хладнокровными на переполненной «Тюрк Телеком Арене» — та еще задача. Турецкие болельщики всегда славились бешеным стилем поддержки и слоган «Добро пожаловать в ад» уже давно стал привычен для Стамбула в преддверии футбольных матчей.
Впрочем, Семина это нисколько не смущает.
«В команде собраны опытные футболисты, которые поиграли в разных чемпионатах, в сборных, на международных турнирах. Их давлением не удивишь, — цитирует тренера официальный сайт “Локомотива”. — Мне наоборот нравится, когда болельщики поддерживают свою команду. Получаются хорошие противостояния».
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим также не питает больших надежд в связи с фактором домашнего стадиона.
«Локомотив» — это сильная команда, которая имеет характер. В завтрашнем матче они будут чувствовать себя как дома.
Нам нужно проявить максимальную концентрацию, а также постараться зарядиться с первых минут тем импульсом, который нам дадут наши болельщики Я смотрел их матч против «Динамо» и наш тренерский штаб сделал определенные выводы. У них есть хороший подбор футболистов в виде Джефферсона Фарфана и Фернандеша, — приводит слова специалиста ТАСС.
За кем еще следить в еврокубках этим вечером.
Чемпион Испании против чемпиона Голландии. Причем обе команды лидируют в таблице своих национальных первенств и в этом сезоне: «Барселона» на два очка обгоняет ближайшего преследователя — мадридский «Реал», а ПСВ на столько же баллов превосходит «Аякс».
Нет сомнений, что оба соперника пребывают в хорошей форме и обязательно покажут зажигательный футбол (уж голландцы не будут закрываться в защите даже против «Барселоны»), однако фаворит этой встречи очевиден.
«Блауграна» уже более четырех лет не проигрывает в Лиге чемпионов на своем поле.
Последнее поражение случилось в мае 2013 года (в роли обидчика выступила несокрушимая «Бавария» Юппа Хайнкеса), а затем на протяжении 26 матчей каталонцы одерживали одни победы и лишь дважды сыграли вничью.
Крайне интересное противостояние задорной банды Юргена Клоппа и пересыпанного талантами парижского гранда. Причем обе команды идут в чемпионате без потерь: «ПСЖ» одержал пять побед из пяти с общим счетом 17:4, «Ливерпуль» показал такой же результат, забив 11 мячей и пропустив всего два (невероятный показатель для английского клуба — особенно под руководством Клоппа).
Это лучший старт «красных» с 1990 года, так что будет крайне интересно посмотреть, подтвердят ли они свой класс в противостоянии с Неймаром, Килианом Мбаппе, Эдинсоном Кавани и остальными парижскими звездами.
Клуб Александра Головина теперь новый фаворит у российских болельщиков за границей. Однако полузащитник до сих пор не попадает в заявку «Монако» по причине восстановления от травмы, даже несмотря на то что уже приступил к тренировкам в общей группе.
Так что в противостоянии с «Атлетико» за «Монако» можно поболеть просто ради того, чтобы у команды Головина было больше шансов пробиться в
В матче с «матрасниками» французам будет очень непросто. Хоть подопечные Диего Симеоне и стартовали в Примере ни шатко ни валко (девятое место на данный момент), но на Лигу чемпионов они явно соберутся. Вряд ли «индейцам» хочется второй сезон подряд вылетать в Лигу Европы, даже несмотря на то что в прошлом году они в итоге завоевали кубок.
«Монако» тоже предстоит доказать, что прошлогодний провал (последнее место в группе и вылет из еврокубков) — это просто кошмарное недоразумение. Так что два «неудачника» сезона-2017/18 сегодня решат, кто из них справился с проблемами прошлого, а кому еще предстоит как следует поработать.
Эльвира Ондар