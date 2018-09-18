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13:39 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» не рассчитывает провести матч Юношеской лиги УЕФА в Каспийске

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Махачкалинский клуб «Анжи» не рассчитывает провести матч Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) против израильского «Маккаби» (Тель-Авив) в Каспийске и готовится принять соперника в Астрахани. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

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Ранее пресс-служба махачкалинского «Анжи» сообщила, что команда проведет домашний матч первого отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА против израильского «Маккаби» из Тель-Авива в Астрахани. Это связано с тем, что перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября Российский футбольный союз (РФС) обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в этом регионе.

«И РФС, и мы делали все возможное, но времени осталось совсем мало, и у меня практически не осталось сомнений, что мы не сможем сыграть в Каспийске. Это уже 99,9 процента», — сказал Флегонтов.

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«Когда мы были в Ньоне на жеребьевке, в УЕФА нам сказали, что они должны прислать комиссию. Причем посмотреть они должны не только Дагестан, но и весь Северный Кавказ. Сами понимаете, сделать быстро это невозможно. К нам так никто и не приехал, поэтому мы готовимся к тому, что матч пройдет в Астрахани», — добавил он.

По словам Флегонтова, проблем с организацией матча в Астрахани быть не должно. «Сейчас мы ведем переговоры с коллегами, изучаем условия. Я там отработал три года, люди к нам очень хорошо относятся. Финансовых проблем при организации этого матча не возникнет», — отметил Флегонтов, подчеркнув, что в любом случае матч в Астрахани будет для футболистов «Анжи» выездным.

Матч «Анжи» — «Маккаби» запланирован на 3 октября.

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