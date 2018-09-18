«Динамо» по-киевски. С чем это едят?

Тем более, что пять лет назад в мощи самого титулованного клуба СССР и Украины казахстанцы имели возможность убедиться воочию. Тогда на стадии плей-офф квалификации Лиги Европы с киевскими динамовцами столкнулась одна из лучших на тот момент наших команд «Актобе» — и оказалась ими довольно легко пройдена, несмотря на то, что состав «было-синих» в матчах с актюбинцами являлся довольно далеким от оптимального.

Но то уже дела пусть и не так давно, но минувших дней, преданья хотя и не особо глубокой, однако все же старины. За прошедшие пять лет и в украинском клубном футболе, и в казахстанском тоже поменялось довольно многое. И теперь с киевским «Динамо» нашим болельщикам придется знакомиться едва ли не заново.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 20.09.2018, 19:55 Динамо К - Астана -

Так что же мы должны знать о киевлянах на данном этапе их клубной истории? В предыдущем чемпионате Украины динамовцы во второй раз подряд довольствовались серебряными наградами, отстав в финальном этапе своего главного национального футбольного турнира на 2 очка от «Шахтера», которому уступили и в финале Кубка Украины. Нужно сказать, что по окончании сезона-2017/2018 состав киевского «Динамо» был изрядно перетряхнут — и не в сторону укрепления его опытными исполнителями. В «Хетафе» за 2 с половиной миллиона евро был продан игравший там в последнее время на правах аренды опытный португальский защитник Виторину Антунещ. На правах свободных агентов покинули Киев Евгений Хачериди (ПАОК), Дьемерси Мбокани («Антверпен»), лучший пока бомбардир чемпионата Украины-2018/2019 Жуниор Мораес («Шахтер», Донецк), Дмитрий Хлебас («Десна»), состав «Сивасспора» пополнил Сергей Рыбалка. Были отданы в аренду Никита Корзун («Динамо», Минск), Дерлис Гонсалес («Сантос»), Карлос Самбрано («Базель»), Максим Коваль (саудовский «Аль-Фатех»). Окончательно завершил игровую карьеру Олег Гусев, без команды пока остается Руслан Ротань, контракт с которым завершился. Зато ради приобретений киевский клуб раскошелился.

За 6 с половиной миллионов евро был куплен у «Днепра» 18-летний форвард Владислав Супряга. 25-летний левый бразильский защитник Сидклей обошелся в уплаченные «Атлетико Паранаенсе» 5 миллионов евро. Его 26-летний земляк центральный хавбек Че Че из «Палмейраса» оказался на 200 тысяч единиц общеевропейской валюты дешевле. 4 миллиона евро выложили динамовцы за 21-летнего датского вингера «Мидтьюлланна» Миккела Дуэлунда. Он, кстати, успел 1 августа сыграть 19 минут против «Астаны» в ответном поединке квалификации Лиги Чемпионов УЕФА в Хернинге. Был взят в аренду у «Сантоса» 24-летний правый полузащитник Витор Буэно. Из аренды в луганской «Заре» вернулся 24-летний центральный хавбек Александр Андриевский.

Нужно сказать, что чемпионат Украины-2018/2019 «Динамо» (Киев) начало достаточно неровно. Выиграв четыре поединка на старте турнира (дома у «Ворсклы», «Шахтера» и «Александрии», в гостях у «Львова»), киевляне затем резко забуксовали, в последних трех матчах побед в турнире не зная (ничьи на выезде с «Черноморцем» и «Зарей», проигрыш на своем поле «Карпатам»). На данный момент динамовцы идут в турнирной таблице УПЛ третьими, отставая от обыгранных ими уже в этом сезоне «Шахтера» на 7 очков и «Александрии» на 2 турнирных балла. Правда, эти команды провели в турнире каждая на один матч больше.

В состоявшихся на данный момент поединках Премьер-Лиги чемпионата Украины-2018/2019 за «Динамо» (Киев) успели сыграть: № 71 Денис Бойко (1988) — 7 (- 4), № 7 Беньямин Вербич (1993, Словения) — 7−1+1 (1 гол и 1 ассист), № 15 Виктор Цыганков (1997) — 7−1+1, № 44 Тамаш Кадар (1990, Венгрия) — 6, № 94 Томаш Кендзиора (1994, Польша) — 6, № 29 Виталий Буяльский (1993) — 6, № 5 Сергей Сидорчук (1991) — 5−1, № 26 Никита Бурда (1995) — 5, № 9 Николай Морозюк (1988) — 5, № 6 Че Че (1992, Бразилия) — 5, № 43 Назарий Русин (1998) — 5−2, № 18 Александр Андриевский (1994) — 4−0+1, № 41 Артем Беседин (1996) — 4, № 8 Владимир Шепелев (1997) — 4, № 30 Артем Шабанов (1992) — 3−0+1, № 23 Йосип Пиварич (1989, Хорватия) — 3−0+1, № 89 Владислав Супряга (2000) — 3, № 17 Сидклей (1993, Бразилия) — 2, № 10 Николай Шапаренко (1998) — 2, № 19 Денис Гармаш (1990) — 2, № 16 Виталий Миколенко (1999) — 1, № 99 Миккел Дуэлунд (1997, Дания) — 1, № 20 Витор Буэно (1994, Бразилия) — 1, № 11 Владислав Калитвинцев (1993) — 1.

Стоит отметить, что действующими игроками национальной дружины Украины из киевлян на данный момент можно считать Бурду, Сидорчука, Буяльского, Шапаренко, Беседина и Цыганкова. Также играют сейчас за свои первые сборные серебряный призер чемпионата Мира-2018 Пиварич, Кадар, Кендзиора, Вербич. Надо сказать, что травмирован на данный момент один из ведущих форвардов динамовцев Артем Беседин, и в первом матче с «Астаной», судя по всему, он не сыграет.

Главным тренером «Динамо» из столицы Украины является на данный момент 44-летний Александр Хацкевич. Этот специалист представляет Беларусь, но, как, думается, хорошо знают казахстанские любители футбола, отдал в свое время киевлянам 8 отличных сезонов в качестве центрального полузащитника. В 2013—2014 годах Александр Николаевич тренировал вторую команду динамовского клуба, а 2 июня 2017-го официально принял первую.

Как можно заметить, в составе «было-синих» сейчас выступает немало воспитанников собственной футбольной школы. Есть таковые, между прочим, и в КПЛ. Здесь можно упомянуть, в частности, голкиперов Дмитрия Непогодова («Тобол»), Александра Григоренко («Кайсар»), Сергея Ткачука («Акжайык»), а также защитника Александра Стеценко («Кызыл-Жар СК»). Являлись в разное время киевскими динамовцами форвард «Кайрата» Дерин Эсеола и защитник «Акжайыка» Денис Главина, но первый играл только за дубль киевлян, а второй еще и за вторую команду клуба — однако, не за первую.

Свой нынешний еврокубковый сезон киевляне начали с третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов УЕФА, где справились со знакомой нам «Славией» из Праги — 1:1 и 2:0. Но далее динамовцев ждал «Аякс», который без группы главного еврокубка оставаться был явно не намерен — 1:3 и 0:0. Последний из этих поединков против голландцев на своем поле подопечные Александра Хацкевича начали в следующей расстановке (слева направо, с двумя опорниками): Бойко — Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзиора — Буяльский, Сидорчук — Вербич, Шепелев, Цыганков — Супряга. По ходу встречи Гармаш заменил Шепелева, Шапаренко вышел на поле вместо Сидорчука, а Русин в концовке поединка был отправлен на усиление атаки вместо Буяльского. В принципе, вполне возможно, что именно в таком стартовом составе «Динамо» начнет и домашний поединок с «Астаной», где, однако, возможны 2−3 изменения.