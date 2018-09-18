Не футболом единым: что посмотреть в городах, принимающих матчи еврокубков с участием российских клубов
Приятное с приятным: прогулки по городам, где будут играть еврокубковые матчи российские футбольные клубы.
Приятное с приятным: прогулки по городам, где будут играть еврокубковые матчи российские футбольные клубы.
Футбол +: маршруты по городам, где ждут российских футбольных болельщиков
Уже на этой неделе российские футбольные клубы стартуют в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Для тех, кто отправился поддержать любимую команду, сервис мобильных карт MAPS.ME составил
Стамбул, Турция
Начать знакомство со Стамбулом стоит с площади Султанахмет и расположенной на ней Голубой мечети, являющейся одним из символов города. Свое название она получила благодаря белым и голубым керамическим изразцам ручной работы, использованным в интерьере (их больше 20 тысяч!).
После знакомства с главной достопримечательностью города не спешите покидать площадь Султанахмет — отправляйтесь в музей
Рядом с музеем расположена Цистерна Базилика — одно из крупнейших и лучше всего сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя. Ее сводчатый потолок держится на 336 колоннах высотой 8 метров. Поскольку большинство из них раньше находились в античных храмах, они заметно отличаются друг от друга. На двух колоннах вы даже увидите головы Медузы Горгоны (правда, расположены они так, что заглянуть в глаза чудовищу не получится — можно не опасаться окаменеть).
Обязательно стоит посетить и одно из самых романтичных мест Стамбула — Музей Невинности, посвященный главной героине одноименного романа турецкого писателя Орхана Памука и им же открытый в 2012 году. Спустя два года музей был признан лучшим в Европе. Если отвлечься от романтической составляющей, его можно рассматривать как уникальную коллекцию предметов стамбульского быта второй половины XX века. Будет интересно, не сомневайтесь.
Пльзень, Чехия
В Пльзене находится самый высокий собор Богемии — собор Святого Варфоломея. Он построен в готическом стиле, а высота его башни составляет 102 метра. К смотровой площадке, расположенной на высоте 62 метров, ведет 301 ступенька — может получиться отличная разминка перед матчем. Если повезет с погодой, открывшийся вид вас точно не разочарует.
Стоит увидеть Чумной (или Марианский) столб. Как и собор Святого Варфоломея, он расположен на площади Республики. Сооружение возведено в конце XVII века в благодарность Богу за избавление от чумы.
Любителям контрастов: в Пльзене можно не только подняться на высоту 62 метра над землей, но и спуститься под землю. Общая протяженность пльзеньских исторических подземелий — 24 км, и они являются одной из главных достопримечательностей города. Подземелья заложены в конце XIII века, располагаются под домами исторического центра Пльзеня.
И, конечно, нельзя уехать из этого чешского города, не побывав на пивоварне Plzeňský Prazdroj, где производят пиво Pilsner Urquell. На экскурсии туристам рассказывают об уникальном методе приготовления пива этой марки, показывают исторические подвалы и современные цеха, впечатляющие своей производительностью.
Вена, Австрия
Венская государственная опера — один из центров музыкальной культуры Европы. Любители оперы прибывают сюда со всего мира, чтобы увидеть и услышать очередной шедевр. Если вы не из их числа, заходить внутрь необязательно, но сфотографироваться на фоне одного из самых красивых зданий Вены нужно непременно.
Еще один символ Вены — собор Святого Стефана. Высота его южной башни — 136 метров. В 1945 году он сильно пострадал от пожара, устроенного мародерами; интерьеры были почти полностью уничтожены. Только в 1960 году собор был восстановлен. Но реставрация продолжается по сей день.
В австрийской столице находится старейший зоопарк в мире — Шенбрунн. Он был заселен животными в далеком 1752 году, а зверинец на его территории еще старше — он существовал уже в 1570. Приходите сюда поглазеть на забавных панд; Шенбруннский зоопарк — один из немногих, где обитают эти любимые всеми
А насладиться флорой можно в ботаническом саду Венского университета. На площади 8 гектаров произрастает 11 500 видов растений со всего мира.
Акхисар, Турция
Наиболее спортивные и выносливые болельщики могут покорить самую высокую скалу на западе Турции — Платея Петра. 3050 ступенек — это вам не шутки!
Проникнуться духом старины можно, посетив Великую мечеть, или Улуджами. Дата ее основания неизвестна, но вы только представьте — она древнее, чем Византийское государство! Есть версия, что это одна из Семи церквей Апокалипсиса. Мечетью она стала только в XV веке.
Заслуживает внимания также библиотека, построенная семьей Зенейзалде в 1798 году. В 1805 году ее фонд состоял из 923 рукописей.
Копенгаген, Дания
Визитная карточка города — церковь Спасителя с башней высотой 90 м, на которую любой желающий может подняться по наружной лестнице, чтобы насладиться захватывающим видом на датскую столицу с высоты птичьего полета. Кстати, шпиль этого протестантского храма виден практически из любой точки города, а звон колоколов не оставит равнодушным даже того, кто далек от церковной музыки.
Стоит добраться до окраины Копенгагена, чтобы побывать в парке «Суперкилен». Он разделен на три зоны: красная площадь, зеленый парк и черный рынок. Здесь вас ждут приветы из разных стран: фонтан из Марокко, скамейки из Бразилии и даже «Москвич».
Обязателен к посещению и музей пива Carlsberg при одноименном пивоваренном заводе. Тут вы увидите внушительную коллекцию пивных бутылок, узнаете об истории пивоварения в старом броваре, а в конце экскурсии сможете отведать свежайшего пива. Отличная прелюдия к футбольному матчу (или окончание футбольного дня).
Приобщиться к прекрасному можно в Государственном музее искусств, где выставлены работы Рубенса, Рембрандта, Брейгеля, Пикассо, Матисса и других мастеров. Что приятно, вход бесплатный.
Скачать карты всех городов, работающие даже в режиме офлайн, можно в приложении MAPS.ME.