«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» нанесли поражение турецкому «Галатасараю» в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» нанесли поражение турецкому «Галатасараю» в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Встреча группы D, состоявшаяся в Стамбуле во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол на 67-й минуте забил Тимур Сулейманов.
Во втором туре «Локомотив» 3 октября примет немецкий «Шальке», «Галатасарай» в этот же день сыграет в гостях с португальским «Порту».