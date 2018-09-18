Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Барселона0
ПСВ0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Шальке-04
Порту
Все события
Фоторепортажи
8Хэмилтон выиграл на Гран-при Сингапура
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
19:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» нанесли поражение турецкому «Галатасараю» в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Наверх

Встреча группы D, состоявшаяся в Стамбуле во вторник, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол на 67-й минуте забил Тимур Сулейманов.

Во втором туре «Локомотив» 3 октября примет немецкий «Шальке», «Галатасарай» в этот же день сыграет в гостях с португальским «Порту».

Галатасарай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русские – враги? Почему освистали российских гимнасток на ЧМ
Шарапова объяснила решение досрочно завершить сезон
«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов
Забыл про Конора: Хабиб ждет боя с Фергюсоном
Лидеру «Баварии» не грозит тюрьма из-за проблем с налогами
Против россиянок: ученицам Тутберидзе мешают делать четверные
Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2020
Букмекеры оценили шансы «Локомотива» на победу в Стамбуле
Глушаков прокомментировал слухи об отстранении от тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь