Криштиану Роналду: Сын говорит, что будет лучше меня
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» заявил, что хочет, чтобы его сын
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» заявил, что хочет, чтобы его сын
— Надеюсь, мой сын будет похож на меня, — приводит слова Роналду Football Italia. — Он говорит, что будет лучше меня. Но я думаю, что ему будет трудно.
«Ювентус» выступает в группе H вместе с «Валенсией», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».