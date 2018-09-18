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19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду: Сын говорит, что будет лучше меня

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» заявил, что хочет, чтобы его сын Криштиану-младший был на него похож.

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Источник: РИА "Новости"

— Надеюсь, мой сын будет похож на меня, — приводит слова Роналду Football Italia. — Он говорит, что будет лучше меня. Но я думаю, что ему будет трудно.

«Ювентус» выступает в группе H вместе с «Валенсией», «Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз».

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