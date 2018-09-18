Виктор Гончаренко: Чалову помог Вернблум. Задело, что тот играл форварда

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Виталий Айрапетов из Пльзени

— После крупной победы над «Уфой» вы были не довольны тем, что команда выглядела зажато в первые минуты. Нет опасений, что бремя Лиги чемпионов также будет давить на ваших подопечных?

— Это молодость, которой свойственна нестабильность. Ждем, что с каждой игрой мы будем выглядеть лучше. Считаю, у нас молодая, задорная команда. Мы приобретаем опыт, сыгранность. Вроде, к каждой игре мы подходим очень хорошо, но матч может пойти в ту или другую сторону. И тем не менее — характера, старания, желания нам не занимать.

— Дзагоев и Щенников готовы в среду отыграть все 90 минут?

— Может быть, 90 минут и нет. Но по крайней мере, они готовы сыграть со стартовых минут и провести полтора тайма. При особой необходимости, думаю, оба способны провести всю встречу. Но нам, наверное, этого делать не стоит — чтобы они отыграли 90 минут.

— Травмы Эрнандеса и Магнуссона связаны с искусственным полем в Уфе?

— Нет.

— А с чем?

— Здесь много факторов. Эти игроки не прошли с нами полноценную подготовку к сезону. Магнуссон выступал на чемпионате мира, поэтому присоединился к ЦСКА немного позже. Здесь дело не в синтетике. Мы рекомендовали исландцу, чтобы он не рисковал и не выходил в матче за сборную. К сожалению, он к нам не прислушался, поэтому и случился этот рецидив. А что касается Абеля, он получил травму на ровном месте. Такое в футболе бывает… Эти вещи сложно предугадать. Но, как я уже сказал выше, дело здесь не в газоне на стадионе в Уфе.

— Федор Чалов признался, что команда еще сама не знает, какой у нее максимум. А вы его знаете? И насколько довольны прогрессом подопечных за эти несколько месяцев?

— Уж точно очень тяжело определить максимум нашей команды. Ведь у нас много молодых, интересных футболистов. Наша задача — их как можно быстрее превратить в единое целое, единый механизм, чтобы каждый мог сверкать внутри коллектива. Не знаю, сколько времени на это потребуется. Но сейчас я могу заметить, что все ребята выходят играть на максимуме. Если нам чего-то не хватает, мы компенсируем это своим желанием, старанием, самоотдачей. Где-то индивидуальные действия отдельных футболистов приводят к положительному результату.

— А с чем вы связываете такой прогресс Чалова в этом сезоне? И стоит ли его одергивать?

— Одергивать от того, чтобы не забивал? (улыбается).

— Нет, чтобы голова не закружилась.

— Федя не тот человек, который может зазнаться. Надо понимать, что это уже его третий сезон на высоком уровне. Он приобретает опыт, матереет. Мы сейчас ускорили нашу игру — это тоже идет ему на пользу. Задор нашей полузащиты помогает Феде реализовывать свои моменты. Сказывается и присутствие рядом на поле Эрнандеса. Абель отвлекал на себя внимание защитников, и Чалов уходил из-под опеки. Федя делает много правильных вещей, которые и должен выполнять нападающий. Кроме того, считаю, прошлогоднее выступление Понтуса Вернблума на позиции форварда его задела и он извлек хорошие уроки.

— Помните матчи с «Викторией», когда вы тренировали БАТЭ? Как с тех пор изменилась чешская команда?

— Да, те две встречи хорошо отложились в памяти — в Праге и в Минске. «Викторию» тренировал тот же тренер, у которого есть свой почерк. Вспоминаю игроков — Петржелу, Лимберски, Райторала, Колларжа. И тогда, и сейчас видна тренерская рука Павла Врба. Она прослеживалась и в «Анжи». Игроки, может быть, чуть-чуть поменялись, а стиль команды в принципе сохранился.

— Как относитесь к тому, что вашу команду все чаще называют пионеротрядом и даже начинают проводить параллели со «Спартаком"-1996?

— Что мне — теперь нужно галстук пионерский повязать? (улыбается). Я далек от каких-то сравнений, потому что мы прошли слишком короткую дистанцию. Мы провели мало, скажем так, больших матчей. Поэтому говорить о том, пионерский мы отряд или что-то еще, сейчас не приходится. Мы просто идем от игры к игре и в каждой встрече стараемся делать все на 100 процентов.

— Считаете ли вы удачным турнирным раскладом то, что начинаете групповой турнир матчем против самой слабой команды квартета?