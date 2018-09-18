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22:11 (мск), источник: ТАСС

Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над ПСВ в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 18 сентября. Испанский футбольный клуб «Барселона» со счетом 4:0 разгромил голландский ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

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Источник: Reuters

Голы в составе каталонцев забили Лионель Месси (32, 77, 87-я минуты встречи) и Усман Дембеле (75). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален французский защитник «Барселоны» Самюэль Умтити.

Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 14 сезонах Лиги чемпионов подряд. Первым был испанец Рауль.

В другом матче группы итальянский «Интер» дома обыграл английский «Тоттенхэм» — 2:1, уступая в счете до 86-й минуты. После первого тура «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы B, второе место занимает «Интер», третье — «Тоттенхэм», ПСВ замыкает таблицу.

В следующем матче «Барселона» на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». ПСВ примет «Интер». Обе встречи состоятся 3 октября.

Барселона 4:0
Первый тайм: 1:0
ПСВ
18.09.2018, 19:55 Зрители: 73462 Групповой турнир: Группа B Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Марк ван Боммел
Голы
32′ Лионель Месси 10
75′ Усман Дембеле (Ф. Коутинью) 11
77′ Лионель Месси (И. Ракитич) 10
87′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
55′ 79′ Самюэль Юмтити 23
Луис Суарес 9
Лионель Месси (к) 10
Серхио Бускетс 5
85′ Иван Ракитич 4
Артуро Видаль 22
80′ Филиппе Коутинью 7
Клеман Лангле 15
83′ Усман Дембеле 11
Артур 8
1 Йерун Зут
22 Дензел Дюмфрис
6 Хосе Анхель Эсморис Тасенде Анхелиньо
5 Даниэль Шваб
7 Гастон Перейро
9 Люк де Йонг (к) 57′
8 Йоррит Хендрикс
11 Ирвинг Лосано
4 Ник Фиргефер 66′ 30′
2 Николя Изима-Мирен
17 Стевен Бергвайн 78′
14 Дониэлл Мален
18 Пабло Росарио 82′
25 Эрик Гутьеррес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 2
8 Угловые 1
10 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
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