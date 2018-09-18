Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над ПСВ в матче группового этапа Лиги чемпионов

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Голы в составе каталонцев забили Лионель Месси (32, 77, 87-я минуты встречи) и Усман Дембеле (75). На 79-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален французский защитник «Барселоны» Самюэль Умтити.

Месси стал вторым игроком в истории, забившим в 14 сезонах Лиги чемпионов подряд. Первым был испанец Рауль.

В другом матче группы итальянский «Интер» дома обыграл английский «Тоттенхэм» — 2:1, уступая в счете до 86-й минуты. После первого тура «Барселона» возглавляет турнирную таблицу группы B, второе место занимает «Интер», третье — «Тоттенхэм», ПСВ замыкает таблицу.