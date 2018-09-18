«Интер» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

Встреча группы В, состоявшаяся в Милане во вторник, завершилась со счетом 2:1. На 53-й минуте Кристиан Эриксен вывел английскую команду вперед, Мауро Икарди восстановил равновесие на 86-й, решающий гол на второй добавленной ко второму тайму минуте забил Матиас Весино.