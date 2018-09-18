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22:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Интер» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» одержали волевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Встреча группы В, состоявшаяся в Милане во вторник, завершилась со счетом 2:1. На 53-й минуте Кристиан Эриксен вывел английскую команду вперед, Мауро Икарди восстановил равновесие на 86-й, решающий гол на второй добавленной ко второму тайму минуте забил Матиас Весино.

Во втором туре группового раунда 3 октября «Интер» сыграет в Эйндховене с голландским ПСВ, «Тоттенхэм» примет испанскую «Барселону».

Интер 2:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
18.09.2018, 19:55 Зрители: 64123 Групповой турнир: Группа B Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Маурисио Покеттино
Голы
86′ Мауро Икарди (К. Асамоа) 9
90+2′ Матиас Весино (С. де Фрай) 8
23 Кристиан Эриксен (Э. Ламела) 53′
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
Квадво Асамоа 18
Миранда 23
21′ Милан Шкриньяр 37
Матиас Весино 8
Марсело Брозович 77
Мауро Икарди (к) 9
89′ Раджа Наингголан 14
Борха Валеро 20
72′ Маттео Политано 16
Кейта Бальде 11
43′ 64′ Иван Перишич 44
Антонио Кандрева 87
13 Михел Форм 82′
5 Ян Фертонген 51′
6 Давинсон Санчес 38′
24 Серж Орье
33 Бен Дэйвис
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен
7 Сон Хын Мин 64′
27 Родригес Моура Лукас
10 Харри Кейн (к) 90′
3 Дэнни Роуз
11 Эрик Ламела 72′
8 Харри Уинкс
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 7
8 Угловые 4
12 Фолы 15
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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