«Интер» вырвал победу в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом»
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» одержали волевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Футболисты миланского «Интера» одержали волевую победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы В, состоявшаяся в Милане во вторник, завершилась со счетом 2:1. На 53-й минуте Кристиан Эриксен вывел английскую команду вперед, Мауро Икарди восстановил равновесие на 86-й, решающий гол на второй добавленной ко второму тайму минуте забил Матиас Весино.
Во втором туре группового раунда 3 октября «Интер» сыграет в Эйндховене с голландским ПСВ, «Тоттенхэм» примет испанскую «Барселону».
|Интер
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2:1
Первый тайм: 0:0
|Тоттенхэм Хотспур
|Лучано Спаллетти
|Маурисио Покеттино
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|7
|8
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)