Месси — первый игрок, сделавший 8 хет-триков в Лиге чемпионов
«Барселона» обыграла ПСВ в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 4:0.
«Барселона» обыграла ПСВ в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов — 4:0.
Нападающий Лионель Месси забил в этой игре три мяча.
Аргентинец стал первым игроком, который сделал 8
|Эрнесто Вальверде
|Марк ван Боммел
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)