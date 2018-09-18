Месси установил рекорд Лиги чемпионов, обогнав Роналду
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил
Теперь на счету 31-летнего аргентинца восемь матчей с тремя и более забитыми голами, а у его вечного соперника Криштиану Роналду таких игр семь.
Среди игроков, имеющих в активе три
|Эрнесто Вальверде
|Марк ван Боммел
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|21
|Удары (всего)
|14
|9
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)