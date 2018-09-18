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18 сентября, источник: Советский спорт

Вот это камбэчище! «Интер» на последних минутах вырвал победу у «Тоттенхэма»

«Интер» дома совершил невероятное, обыграв «Тоттенхэм» (2:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Советский спорт

«ИНТЕР» УЖЕ ПОЛУЧАЛ ОТ «ТОТТЕНХЭМА». ЗАБИВАЛ ПАВЛЮЧЕНКО

Пока «Интер» отсутствовал в Лиге чемпионов, «Тоттенхэм» успел здесь прописаться. С каждым годом миланцы опускались все ниже в классе, а лондонцы наоборот — выстроили чудо-команду с молодым разносторонним тренером. Между командами абсолютно всегда забивалось не менее трех голов за матч. В 2010-м феерилиГаретБэйл и Роман Павлюченко у англичан и Самюэль Это’О у итальянцев.

И сейчас клубы словно поменялись местами. «Тоттенхэм» уже научился выходить из группы ЛЧ с первого места (в прошлом сезоне), а «Интер» взял за правило упускать лигочемпионские перспективы на финише сезона. Но теперь мы получили историю, когда у «Интера» наконец-то не только классный состав, но и вполне себе поставленный футбол, а «Тоттенхэму» даже не обязательно кого-то покупать, чтобы начать играть еще лучше. А тут еще и группа с «Барселоной» и ПСВ!

ЭРИКСЕН — БОГ, А ЗАЩИТНИКИ — ЛОХИ

Первый тайм был полностью соткан из ошибок. После домашнего навала и россыпи полумоментов «Интер» стал потихоньку сдуваться, а «Тоттенхэм» просто действовал в привычном более высоком темпе. То защита миланцев привезет опасный штрафной для КристианаЭриксена, то оборонцы плохо сыграют позиционно и позволят датчанину вырезать божественный пас на Харри Кейна. Или уже у ворот лондонцев свои же пожарят как Марио Балотелли: после навеса Миранды слева Мусса Дембеле неуклюже головой переправил мяч дальше, а там Давидсон Санчес, уже своей головой, едва не забил в свои. Только пальцы вытянувшегося в струну МишелаВорма спасли от попадания во всевозможные юмористические подборки.

Футбол больше напоминал схватку киберспортсменов за ресурсы в какой-нибудь пошаговой стратегии. В ответ на подход одних, другие перекрывали зоны, затем команды менялись ролями и повторяли одно и тоже. После дебютной 45-минутки стало ясно, что «Интер» точно не выдержит столь ртутного темпа после перерыва. Ибо люди вроде Матиаса Весино, МарцелоБрозовича и Раджи Наингголана никогда не отличались особой любовью к высоко темповым аэробным нагрузкам.

КАМБЭЧИЩЕ!

Практически сразу после выхода на поле «Интер» адски просел. Свободные зоны на флангах перед штрафной напоминали Ходынское поле десятилетней давности. «Тоттенхэм» издевался как мог, главную роль этим вечером продолжал играть Эриксен. Кристианна 540й минуте все-таки забил со штрафного. Но при помощи рикошета. Дальше как не забили гости еще пару-тройку — непонятно.

После 80-й минуты подсели уже «шпоры». «Интер» наоборот оживился и нагрузил края. КейтаБальде добавил свежести и во многом благодаря его активности хозяева сумели сравнять счет. На 86-й минуте слева по флангу к атаке подключился КвадвоАсамоа. Защитник перекрутил подачу, и мяч свернул к полукругу у штрафной Ворма. Оттуда что есть силы от души приложился МауроИкарди. Удар получился плотным и точным, мяч залетел в дальний угол со скоростью чего хотите.

Ну, а затем — торжество духа и воли! Поверили в себя итальянцы на фоне обмякших англичан. На третьей из четырех добавленных минут как и подобает прагматичной команде «Интер» вырвал победу благодаря удачному угловому. Справа пошла отличная подача в голову Стефану Де Врею, тот скинул мяч на Матиаса Весино, который здорово выпрыгнул и кивком головы заставил «Джузеппе Меаццу» сойти с ума. Мяч упал в дальний угол. Главный тренер «Тоттенхэма» МаурисиоПоччетино чуть не взорвался, а его оппонент Лучано Спалетти сдерживать себя не стал. Форца, «Интер»! Это не камбэк, а камбэчище!

Интер 2:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
18.09.2018, 19:55 Зрители: 64123 Групповой турнир: Группа B Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Лучано Спаллетти Маурисио Покеттино
Голы
86′ Мауро Икарди (К. Асамоа) 9
90+2′ Матиас Весино (С. де Фрай) 8
23 Кристиан Эриксен (Э. Ламела) 53′
Составы
Самир Ханданович 1
Стефан де Фрай 6
Квадво Асамоа 18
Миранда 23
21′ Милан Шкриньяр 37
Матиас Весино 8
Марсело Брозович 77
Мауро Икарди (к) 9
89′ Раджа Наингголан 14
Борха Валеро 20
72′ Маттео Политано 16
Кейта Бальде 11
43′ 64′ Иван Перишич 44
Антонио Кандрева 87
13 Михел Форм 82′
5 Ян Фертонген 51′
6 Давинсон Санчес 38′
24 Серж Орье
33 Бен Дэйвис
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен
7 Сон Хын Мин 64′
27 Родригес Моура Лукас
10 Харри Кейн (к) 90′
3 Дэнни Роуз
11 Эрик Ламела 72′
8 Харри Уинкс
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 6
8 Угловые 4
12 Фолы 15
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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