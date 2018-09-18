«Локомотив» пропустил три мяча от «Галатасарая» на старте Лиги чемпионов

Встреча группы D, состоявшаяся в Стамбуле во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Гарри Мендес Родригес (9-я минута), Эрен Дердийок (67) и Сельчук Инан (90+4, с пенальти).