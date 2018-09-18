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18 сентября, источник: Р-Спорт

«Локомотив» пропустил три мяча от «Галатасарая» на старте Лиги чемпионов

СТАМБУЛ, 18 сен — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

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Встреча группы D, состоявшаяся в Стамбуле во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Гарри Мендес Родригес (9-я минута), Эрен Дердийок (67) и Сельчук Инан (90+4, с пенальти).

Во втором туре группового раунда железнодорожники 3 октября примут немецкий «Шальке», «Галатасарай» в этот же день сыграет в Португалии с «Порту».

Галатасарай 3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
18.09.2018, 22:00 Зрители: 43542 Групповой турнир: Группа D Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom)
Главные тренеры
Фатих Терим Юрий Семин
Голы
9′ Гарри Мендеш Родригеш (Эмре Акбаба) 7
67′ Эрен Дердийок 9
90+4′ Сельчук Инан 8
Составы
Фернандо Муслера (к) 1
Мартин Линнес 14
Юто Нагатомо 55
Сердар Азиз 4
Райан Донк 15
42′ 87′ Баду Н`Диай 17
Эмре Акбаба 20
72′ Фернанду Режес 25
73′ Юнес Беланда 10
Перейра Роке Майкон 3
82′ Эрен Дердийок 9
Генри Оньекуру 21
90′ Гарри Мендеш Родригеш 7
Сельчук Инан 8
1 Маринату Алвим Гильерме 90+3′
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 23′
33 Соломон Кверквелия
3 Брайн Идову 60′
7 Гжегож Крыховяк
4 Мануэл Фернандеш
8 Джефферсон Фарфан
27 Игорь Денисов (к) 88′
20 Владислав Игнатьев 69′
24 Эдер
59 Алексей Миранчук 86′
60 Антон Миранчук
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 2
7 Угловые 6
12 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
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