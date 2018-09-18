«Локомотив» пропустил три мяча от «Галатасарая» на старте Лиги чемпионов
СТАМБУЛ, 18 сен — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
СТАМБУЛ, 18 сен — РИА Новости. Московский «Локомотив» потерпел разгромное поражение от турецкого «Галатасарая» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы D, состоявшаяся в Стамбуле во вторник, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Гарри Мендес Родригес (9-я минута), Эрен Дердийок (67) и Сельчук Инан (90+4, с пенальти).
Во втором туре группового раунда железнодорожники 3 октября примут немецкий «Шальке», «Галатасарай» в этот же день сыграет в Португалии с «Порту».
|Галатасарай
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Локомотив
|Фатих Терим
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)