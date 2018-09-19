«Атлетико» обыграл «Монако», «Брюгге» минимально уступил дортмундской «Боруссии»
«Атлетико» обыграл «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Атлетико» обыграл «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Голами в составе победителей отметились нападающий Диего Коста и защитник Хосе Мария Хименес. Единственный гол за монегасков в этой встрече забил французский форвард Самуэль Грандсир.
В параллельном матче группы А встречались «Брюгге» и дортмундская Боруссия. Игра состоялась на бельгийском стадионе «Ян Брейдель» и завершилась минимальной победой немецкой команды со счётом 1:0. Победу для дортмундцев добыл североамериканский полузащитник Кристиан Пулишич.
Таким образом, «Атлетико» (3) занял первое место в турнирной таблице группы А, «Боруссия» из Дортмунда идёт следом с аналогичным количеством баллов. «Монако» и «Брюгге» занимают третье и четвёртое место соответственно, не заработав очков.