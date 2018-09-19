Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.09
Галатасарай3
Локомотив0
Футбол. Еврокубки
18.09
Брюгге0
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
18.09
Монако1
Атлетико2
Футбол. Еврокубки
18.09
Ливерпуль3
ПСЖ2
Футбол. Еврокубки
18.09
Црвена Звезда0
Наполи0
Футбол. Еврокубки
18.09
Шальке-041
Порту1
Футбол. Еврокубки
18.09
Барселона4
ПСВ0
Футбол. Еврокубки
18.09
Интер2
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Фоторепортажи
9Головкин потерпел первое поражение в карьере
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» обыграл «Монако», «Брюгге» минимально уступил дортмундской «Боруссии»

«Атлетико» обыграл «Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились нападающий Диего Коста и защитник Хосе Мария Хименес. Единственный гол за монегасков в этой встрече забил французский форвард Самуэль Грандсир.
В параллельном матче группы А встречались «Брюгге» и дортмундская Боруссия. Игра состоялась на бельгийском стадионе «Ян Брейдель» и завершилась минимальной победой немецкой команды со счётом 1:0. Победу для дортмундцев добыл североамериканский полузащитник Кристиан Пулишич.

Таким образом, «Атлетико» (3) занял первое место в турнирной таблице группы А, «Боруссия» из Дортмунда идёт следом с аналогичным количеством баллов. «Монако» и «Брюгге» занимают третье и четвёртое место соответственно, не заработав очков.

Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Брюгге
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Футболисту Ливерпуля проткнули глаз!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет и сгорел «Галатасараю»
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу в матче Лиги чемпионов
Лидеру «Баварии» не грозит тюрьма из-за проблем с налогами
«Ливерпуль» обыграл ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов
Российские волейболисты проиграли в матче первого раунда ЧМ
Терим: «Локомотив» выглядел пассивно в начале матча
Глушаков прокомментировал слухи об отстранении от тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь