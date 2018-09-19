«Атлетико» обыграл «Монако», «Брюгге» минимально уступил дортмундской «Боруссии»

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Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились нападающий Диего Коста и защитник Хосе Мария Хименес. Единственный гол за монегасков в этой встрече забил французский форвард Самуэль Грандсир.

В параллельном матче группы А встречались «Брюгге» и дортмундская Боруссия. Игра состоялась на бельгийском стадионе «Ян Брейдель» и завершилась минимальной победой немецкой команды со счётом 1:0. Победу для дортмундцев добыл североамериканский полузащитник Кристиан Пулишич.