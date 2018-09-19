«Ливерпуль» обыграл ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов

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В составе хозяев мячи забили Дэниел Старридж (30-я минута), Джеймс Милнер (36, с пенальти) и Роберто Фирмино (90+2). У гостей отличился Тома Менье (40) и Килиан Мбаппе (83).

После первого тура «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы C, ПСЖ занимает четвертое место. В параллельном матче итальянский «Наполи» и сербская «Црвена Звезда» сыграли вничью 0:0 и расположились на втором и третьем местах соответственно.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Наполи». ПСЖ на своем поле примет «Црвену Звезду». Обе встречи состоятся 3 октября.