Текущие события
Футбол. Еврокубки
18.09
Галатасарай3
Локомотив0
Футбол. Еврокубки
18.09
Брюгге0
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
18.09
Монако1
Атлетико2
Футбол. Еврокубки
18.09
Ливерпуль3
ПСЖ2
Футбол. Еврокубки
18.09
Црвена Звезда0
Наполи0
Футбол. Еврокубки
18.09
Шальке-041
Порту1
Футбол. Еврокубки
18.09
Барселона4
ПСВ0
Футбол. Еврокубки
18.09
Интер2
Тоттенхэм Хотспур1
Все события
Фоторепортажи
9Головкин потерпел первое поражение в карьере
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
00:26 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 18 сентября. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» со счетом 3:2 обыграл французский «Пари Сен- Жермен» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии на стадионе «Энфилд».

Наверх
Источник: Reuters

В составе хозяев мячи забили Дэниел Старридж (30-я минута), Джеймс Милнер (36, с пенальти) и Роберто Фирмино (90+2). У гостей отличился Тома Менье (40) и Килиан Мбаппе (83).

После первого тура «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы C, ПСЖ занимает четвертое место. В параллельном матче итальянский «Наполи» и сербская «Црвена Звезда» сыграли вничью 0:0 и расположились на втором и третьем местах соответственно.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Наполи». ПСЖ на своем поле примет «Црвену Звезду». Обе встречи состоятся 3 октября.

В группе А испанский «Атлетико» на выезде обыграл французский «Монако» (2:1), а бельгийский «Брюгге» на своем поле проиграл немецкой «Боруссии» (0:1).

Ливерпуль 3:2
Первый тайм: 2:1
ПСЖ
18.09.2018, 22:00 Зрители: 52478 Групповой турнир: Группа C Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Томас Тухель
Голы
30′ Дэниэл Старридж (Э. Робертсон) 15
36′ Джеймс Милнер 7
90+2′ Роберту Фирмину (В. ван Дейк) 9
12 Тома Менье 40′
7 Кильян Мбаппе (Неймар) 83′
Составы
Алиссон 13
Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
27′ Виргил ван Дейк 4
Джо Гомез 12
Джорджиньо Вайналдум 5
Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
72′ Дэниэл Старридж 15
Роберту Фирмину 9
85′ Мохамед Салах 11
Джердан Шачири 23
90′ Садио Мане 10
Фабинью 3
16 Альфонс Ареола
12 Тома Менье 45+1′
14 Хуан Бернат
2 Тиагу Силва (к)
3 Преснель Кимпембе
25 Адриен Рабьо
5 Маркиньюс
7 Кильян Мбаппе
10 Неймар
11 Анхель Ди Мария 80′
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
9 Эдинсон Кавани 80′
23 Юлиан Дракслер
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 5
13 Угловые 1
14 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 До этой бесстрашной девочки такое в женском катании не исполнял никто
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет и сгорел «Галатасараю»
Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу в матче Лиги чемпионов
Лидеру «Баварии» не грозит тюрьма из-за проблем с налогами
Российские волейболисты проиграли в матче первого раунда ЧМ
Терим: «Локомотив» выглядел пассивно в начале матча
Глушаков прокомментировал слухи об отстранении от тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь