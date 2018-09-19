«Ливерпуль» обыграл ПСЖ в матче группового этапа Лиги чемпионов

В составе хозяев мячи забили Дэниел Старридж (30-я минута), Джеймс Милнер (36, с пенальти) и Роберто Фирмино (90+2). У гостей отличился Тома Менье (40) и Килиан Мбаппе (83).
После первого тура «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу группы C, ПСЖ занимает четвертое место. В параллельном матче итальянский «Наполи» и сербская «Црвена Звезда» сыграли вничью 0:0 и расположились на втором и третьем местах соответственно.
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Наполи». ПСЖ на своем поле примет «Црвену Звезду». Обе встречи состоятся 3 октября.
В группе А испанский «Атлетико» на выезде обыграл французский «Монако» (2:1), а бельгийский «Брюгге» на своем поле проиграл немецкой «Боруссии» (0:1).