Адский старт. «Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет и сгорел «Галатасараю»

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О неиспользованных моментах и наказании за это — в репортаже «Советского спорта».

ЛОКОМОТИВ В ЛЧ. 5305 ДНЕЙ СПУСТЯ

Возвращения «Локомотива» в Лигу чемпионов болельщики ждали 14 лет. Под это дело клуб даже выпустил серию забавных роликов, интегрировав Федора Смолова, Эдера и братьев Миранчуков в мир Дикого Запада (аллюзия на ЛЧ — прим. ред). Португалец и близнецы имели все шансы сыграть в первом туре группового этапа, а Смолову пришлось потерпеть. Федор продолжал отбывать дисквалификацию, полученную еще в «Краснодаре». Несмотря на игровой запрет, не только прилетел с командой в Турцию, но и провел тренировку на стадионе «Али Самин Йен».

С «Галатасараем» железнодорожники не играли с сезона-2002/03. Многое с тех времен осталось неизменным: в команде москвичей, хоть и в другом качестве, по-прежнему присутствовал Дмитрий Лоськов, а на тренерской скамейке неизменно сидел Юрий Семин. Стамбульцами, как и в 2002-м, руководил легендарный для Турции Фатих Терим. Если помните, тогда в Москве победили турки (2:0), а на выезде — наши (2:1). Первый гол в ответной игре забил, кстати, Лоськов.

Поддержать команду на важном выезде приехали 270 фанатов «Локомотива». По словам президента клуба Ильи Геркуса, болельщики полностью выкупили выделенную «Галатасараем» квоту. Поддержка москвичам на одном из самых горячих стадионов Европы была необходима как воздух, ибо дома последний раз стамбульцы проигрывали в апреле (в Кубке Турции — «Акхисару» — 0:2).

«Локомотив» предсказуемо выбрал осторожную формацию с тремя защитниками, одним из которых оказался Бенедикт Хеведес. Слева на бровке впервые с матча за Суперкубок России появился Брайан Идову. В остальном состав не вызывал вопросов. Состав напомнил прошлый сезон и контратакующую модель игры.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ

С первых минут стало понятно, что психологически к возвращению в Лигу чемпионов «Локомотив» не готов. Точнее сказать, Стамбул для этого мероприятия не самое лучшее место. Команда Юрия Семина ожидаемо попала под несколько мощных зарядов. «Галатасарай» сразу же закупорил чемпиона России на своей половине поля, попутно окунув москвичей в управляемый хаос. Трибуны уничтожали «Локо» повышенными децибелами, и довольно быстро гости посыпались.

Турки отказались от подач с угловых в пользу розыгрыша, и неприятность у ворот Гилерме возникла уже на 9-й минуте. На левом углу штрафной мяч получил Гарри Родригеш, после чего хавбек прошел вдоль линии и, не встретив сопротивления, мощно приложился в ближний угол. Гилерме не удалось погасить удар страшной силы, мяч от его перчаток срикошетил в газон, а затем в ворота. Накрой Гжегож Крыховяк соперника, вступи в борьбу, момента удалось бы избежать.

Но «Локо» не дрогнул, а наоборот как-то мобилизовался. После момента Эмре Акбабы, как две капли воды похожего на гол Родригеша, «Локо» наконец сдвинулся с мертвой точки в сторону ворот соперника. После 20-й минуты и до конца тайма железнодорожники могли не только отыграться, но и выйти вперед. Но сначала удар Фарфана в падении вытащил Фернандо Муслера. Затем на 29-й минуте после серии рикошетов и неудачных ударов мяч отлетел к Алексею Миранчуку. Он мощно пробил по, казалось, пустым воротам, но попал в Эрена Дердийока. Ну и на 40-й минуте вновь едва не отличился Фарфан. Перуанец каким-то непостижимым образом не пробил в ворота после фланговой подачи. Кстати, и остальные атаки начинались именно на флангах. Место слабое нащупали. Теперь бы забить.

ЛУЧШЕ БЫ НЕ УХОДИЛИ В РАЗДЕВАЛКУ

Перерыв явно потушил желание «Локомотива» отыграться. На второй тайм команда вышла в режиме паузы. А соперник этим естественно воспользовался. После перерыва вообще моментов больше было у «Галатасарая». Сначала Гилерме пару раз справился с дальними ударами, а на 67-й минуте пропустил прямой выстрел Дердийока со штрафного. Мяч потрясающе обогнул стенку и упал в ближнюю «шестерку». Исполнение выдалось редким, оттого наиболее эффектным.

«Галатасарай» на этом не остановился. Ментальные лидеры вроде Баду Ндиайе каждые пять минут заводили трибуны, дополнительно нагнетая атмосферу на стамбульской арене. К 80-й минуте соперники сравнялись по статистическим показателям, и ключевым фактором в таком случае выступила реализация. Прекрасная у хозяев и никакая у гостей.