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00:39 (мск), источник: ТАСС

«Шальке» сыграл вничью с «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 19 сентября. Соперники московского «Локомотива» по группе в Лиге чемпионов немецкий «Шальке» и португальский «Порту» сыграли вничью в домашнем матче первого тура со счетом 1:1. Встреча прошла в Германии.

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В составе хозяев мяч забил Брель Эмболо (64-я минута). У гостей отличился Отавио (75, с пенальти). На 13-й минуте встречи защитник «Порту» Алекс Теллес не реализовал пенальти.

Голкипер португальской команды Икер Касильяс стал первым футболистом в истории, который принял участие в 20 сезонах Лиги чемпионов. В общей сложности на счету вратаря, ранее выступавшего за мадридский «Реал», 189 матчей в турнире.

После первого тура группового этапа «Порту» и «Шальке» занимают второе и третье места в группе D. Возглавляет турнирную таблицу турецкий «Галатасарай», который в параллельном матче дома обыграл «Локомотив» со счетом 3:0.

В следующем матче «Порту» примет «Галатасарай». «Шальке» на выезде сыграет с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 3 октября.

Шальке-04 1:1
Первый тайм: 0:0
Порту
18.09.2018, 22:00 Зрители: 45755 Групповой турнир: Группа D Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
Доменико Тедеско Консейсау Сержиу
Голы
64′ Брель Эмболо (У. Маккенни) 36
25 Отавиу 75′
Нереализованные пенальти
13 А. Теллес 13′
Составы
Ральф Ферманн (к) 1
Матия Настасич 5
Салиф Сане 26
Роналду Апаресиду Родригес Налду 29
Уэстон Маккенни 2
Набиль Бенталеб 10
Даниэль Калиджури 18
Алессандро Шепф 28
84′ Суат Сердар 8
Амин Харит 25
53′ 65′ Марк Ут 7
Евгений Коноплянка 11
27′ 72′ Брель Эмболо 36
Гвидо Бургшталлер 19
1 Икер Касильяс
2 Макси Перейра
3 Эдер Милитан
13 Алекс Теллес
28 де Алмейда Монтейру Фелипе
16 Эктор Эррера (к) 86′
22 Данилу Перейра
11 Мусса Марега
8 Ясин Брахими 82′
27 Сержиу Оливейра
25 Отавиу 90′
7 Эрнани Фортеш
9 Венсан Абубакар 60′
17 Хесус Корона 78′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 5
7 Угловые 3
13 Фолы 16
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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