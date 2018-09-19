«Шальке» сыграл вничью с «Порту» в матче группового этапа Лиги чемпионов

В составе хозяев мяч забил Брель Эмболо (64-я минута). У гостей отличился Отавио (75, с пенальти). На 13-й минуте встречи защитник «Порту» Алекс Теллес не реализовал пенальти.

Голкипер португальской команды Икер Касильяс стал первым футболистом в истории, который принял участие в 20 сезонах Лиги чемпионов. В общей сложности на счету вратаря, ранее выступавшего за мадридский «Реал», 189 матчей в турнире.

После первого тура группового этапа «Порту» и «Шальке» занимают второе и третье места в группе D. Возглавляет турнирную таблицу турецкий «Галатасарай», который в параллельном матче дома обыграл «Локомотив» со счетом 3:0.