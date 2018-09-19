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00:46 (мск), источник: Советский спорт

Первый шаг к домашнему финалу. «Атлетико» победил «Монако» без Головина

Мадридский «Атлетико» начал свою очередную Лигу чемпионов с победы. Испанцы в гостях переиграли «Монако» 2:1. Голы у победителей забили Диего Коста и Хосе Мария Хименес.

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Источник: Советский спорт

На этот розыгрыш Лиги чемпионов «Атлетико» готов поставить всё! Дело в том, что финал самого престижного клубного турнира пройдет 1 июня на новеньком домашнем стадионе матрасников «Ванда Метрополитано». За 63-летнюю историю турнира лишь четыре раза решающий матч проходил на домашней арене одного из финалистов. В 1957-м году «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» переиграл «Фиорентину» 2:0. Спустя семь лет «Интер» на «Сан Сиро» был сильнее «Бенфики» 1:0. А вот два последних хозяева стали чужими на празднике жизни соперников. В 1984-м «Рома» уступила «Ливерпулю», а в 2012-м «Бавария» проиграла «Челси. Оба матча завершались сериями пенальти.

Стартовать испанцы решили с места в карьер. Прошлогодняя история с потерянными очками от скромнейшего «Карабаха» и непопадание в плей-офф повториться не должна. Возможно, главная цель не позволяет «Атлетико» серьезно вкатиться в чемпионат Испании — лишь одна победа в четырех встречах при достаточно невнятной игре. Не лучше выступает в чемпионате Франции и «Монако». 5 очков в пять встречах — не тот результат, о котором мечтает вице-чемпион. Но у представителей княжества свой путь. После любого сезона (особенно успешного) клуб продает своих лидеров. Вот и летом в «Атлетико» был отправлен Том Лемар. За 70 миллионов евро. Зато на Лазурный берег переехал россиянин Александр Головин. Из-за этого интерес к «Монако» в России резко вырос, и сейчас он уступает только вниманию к настоящим суперклубам.

Головин травмирован и футбол пока смотрит даже не со скамейки запасных. А вот у «Атлетико» все лидеры в строю. Но даже сыгранность едва ли не самой надежной клубной обороны не помогла отбиться от первой серьезной атаки хозяев. Два паса сопернику в своей штрафной — это нужно было умудриться сделать! Ох, и получат защитники нагоняй от Диего Симеоне, который этот матч смотрел из ВИП-ложи, поскольку отбывал дисквалификацию.

Счет 1:0 никак не радовал звезд «Атлетико». Антуан Гризманн отпасовал на Диего Косту, а тот в ближнем бой переиграл вратаря Диего Бенальо. А на последней минуте первого тайма отличился Хосе Мария Хименас. Защитник сборной Уругвая блестяще пробил головой. Также, как и на ЧМ-2018 в игре против Египта.

Когда «Атлетико» выходит вперед, сопернику приходится очень несладко. Мадридцы просто не подпускают никого к своим воротам. Реальный шанс у «Монако», пожалуй, был один — уже в компенсированное время Глик после навеса со штрафного пробил головой, номяч пролетел рядом с левой штангой.

Монако 1:2
Первый тайм: 1:2
Атлетико
18.09.2018, 22:00 Зрители: 10575 Групповой турнир: Группа A Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Диего Симеоне
Голы
18′ Самюэль Грансир 29
19 Диегу Коста (А. Гризманн) 31′
24 Хосе Хименес (Коке) 45+1′
Составы
Диего Бенальо 16
Жемерсон 5
52′ Джибриль Сидибе 19
Камиль Глик 25
Беньямин Хенрикс 39
Кевин Н`Дорам 6
Юри Тилеманс 8
11′ Радамель Фалькао (к) 9
69′ Жан-Эд Аолу 4
78′ Адама Траоре 28
58′ Насер Шадли 20
Жорди Мбула 22
77′ Самюэль Грансир 29
Мусса Силла 34
13 Ян Облак
2 Диего Годин (к)
20 Хуанфран
21 Люка Эрнандез
24 Хосе Хименес 48′
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Родриго Эрнандес
7 Антуан Гризманн
19 Диегу Коста 90+2′
10 Анхель Корреа 70′
11 Тома Лемар
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 7
1 Удары в створ 3
4 Угловые 6
12 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Уильям Коллам (Шотландия)
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