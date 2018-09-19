Первый шаг к домашнему финалу. «Атлетико» победил «Монако» без Головина

Источник: Советский спорт

На этот розыгрыш Лиги чемпионов «Атлетико» готов поставить всё! Дело в том, что финал самого престижного клубного турнира пройдет 1 июня на новеньком домашнем стадионе матрасников «Ванда Метрополитано». За 63-летнюю историю турнира лишь четыре раза решающий матч проходил на домашней арене одного из финалистов. В 1957-м году «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» переиграл «Фиорентину» 2:0. Спустя семь лет «Интер» на «Сан Сиро» был сильнее «Бенфики» 1:0. А вот два последних хозяева стали чужими на празднике жизни соперников. В 1984-м «Рома» уступила «Ливерпулю», а в 2012-м «Бавария» проиграла «Челси. Оба матча завершались сериями пенальти.

Стартовать испанцы решили с места в карьер. Прошлогодняя история с потерянными очками от скромнейшего «Карабаха» и непопадание в плей-офф повториться не должна. Возможно, главная цель не позволяет «Атлетико» серьезно вкатиться в чемпионат Испании — лишь одна победа в четырех встречах при достаточно невнятной игре. Не лучше выступает в чемпионате Франции и «Монако». 5 очков в пять встречах — не тот результат, о котором мечтает вице-чемпион. Но у представителей княжества свой путь. После любого сезона (особенно успешного) клуб продает своих лидеров. Вот и летом в «Атлетико» был отправлен Том Лемар. За 70 миллионов евро. Зато на Лазурный берег переехал россиянин Александр Головин. Из-за этого интерес к «Монако» в России резко вырос, и сейчас он уступает только вниманию к настоящим суперклубам.

Головин травмирован и футбол пока смотрит даже не со скамейки запасных. А вот у «Атлетико» все лидеры в строю. Но даже сыгранность едва ли не самой надежной клубной обороны не помогла отбиться от первой серьезной атаки хозяев. Два паса сопернику в своей штрафной — это нужно было умудриться сделать! Ох, и получат защитники нагоняй от Диего Симеоне, который этот матч смотрел из ВИП-ложи, поскольку отбывал дисквалификацию.

Счет 1:0 никак не радовал звезд «Атлетико». Антуан Гризманн отпасовал на Диего Косту, а тот в ближнем бой переиграл вратаря Диего Бенальо. А на последней минуте первого тайма отличился Хосе Мария Хименас. Защитник сборной Уругвая блестяще пробил головой. Также, как и на ЧМ-2018 в игре против Египта.