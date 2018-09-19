Фатих Терим: «Локомотив» выглядел пассивно в начале матча с «Галатасараем»

— Если в целом, то матч для нас получился очень хорошим. Мало когда мы забивали в Лиге чемпионов три мяча. Что касается начала игры, то «Локомотив» выглядел довольно пассивно, — сказал Терим на пресс-конференции. (Илья Андреев).