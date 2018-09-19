Фатих Терим: «Локомотив» выглядел пассивно в начале матча с «Галатасараем»
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
— Если в целом, то матч для нас получился очень хорошим. Мало когда мы забивали в Лиге чемпионов три мяча. Что касается начала игры, то «Локомотив» выглядел довольно пассивно, — сказал Терим на
|Галатасарай
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Локомотив
|Фатих Терим
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)