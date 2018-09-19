Слабый Неймар, одноглазый Роберту
Решающий гол англичан в добавленное время забил Роберту Фирмину (3:2).
Решающий гол англичан в добавленное время забил Роберту Фирмину (3:2).
Кажется, болельщиков «Ливерпуля» сложно удивить
Но и фанаты «ПСЖ», которому предстояло открывать программу ЛЧ-2018/19 в Ливерпуле, на многое способны. Несколько центральных улиц города были заняты парижской «армией» — с барабанами, флагами, шарфами. Выглядело шоу устрашающе.
Матч с такой афишей — финалист минувшей Лиги чемпионов против одного из самых амбициозных футбольных проектов со звездами первой величины в составе — заслуживал присутствия всех сильнейших игроков на поле. Однако опасения главного тренера «красных» Юргена Клоппа относительно здоровья бразильца Фирмину, который в минувшие выходные в матче против «Тоттенхэма» едва не лишился глаза — палец Фертонгена вошел в него почти на фалангу, — подтвердились, и нападающий остался в запасе, уступив место в атаке Старриджу. Казалось, триумвират хозяев
Но это только казалось. На исходе получаса игры именно сменщику бразильца выпало нарушить вязкий ритм — до этого момента атаки обеих команд вязли в защите соперника. Прыжок и точный кивок Старриджа, на который Ареола даже не успел среагировать, будто открыли бутылку шампанского — так заискрилась игра на поле «Энфилда» после этого.
Бам — Бернат свалил в своей штрафной Вайналдума и Милнер с точки уверенно удвоил преимущество хозяев. Бум — Менье на дальней штанге подкараулил отскок мяча и в касание пробил в ближний угол ворот Алиссона, сократив отставание до минимума. Фанатский сектор «ПСЖ» продолжал начатое днем и временами ощутимо перекрикивал весь остальной стадион, без остановки прославляя своих любимцев.
На второй тайм англичане вышли еще бодрее — активнее брался за дело Салах, разгонялся по флангу Мане, давил и продавливал соперников Милнер. «Ливерпуль» даже забил, но перед добиванием Салаха был фол на вратаре гостей, и счет не изменился. Французы отвечали реже — во многом
Но даже в таком плохом состоянии Неймар поучаствовал во втором мяче «ПСЖ» — перехватил передачу, рванул в штрафную, столкнулся с защитником, а первым к отскоку успел Мбаппе, вогнавший мяч в сетку. Но сохранить ничью гостям было не суждено — уже в добавленное время вышедший на замену Фирмину плотно пробил в дальний угол и принес «Ливерпулю» победу. Празднуя гол, бразилец закрыл пострадавший глаз — словно одноглазый пират, который взял на абордаж французский фрегат.
|Юрген Клопп
|Томас Тухель
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|8
|Удары в створ
|5
|13
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр (Турция)