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01:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слабый Неймар, одноглазый Роберту

Решающий гол англичан в добавленное время забил Роберту Фирмину (3:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

Мастерство гостеприимства

Кажется, болельщиков «Ливерпуля» сложно удивить какими-либо перформансами, песнями и фанатскими проходами — они и сами кого хочешь удивят, «Манчестер Сити» не даст соврать. Перед апрельским четвертьфиналом ЛЧ-2017/18 на «Энфилде» автобусу «горожан» пришлось проехать через «ад» — дымовые шашки, град камней и несмолкаемый гром голосов, — чтобы добраться до арены. В родном городе «The Beatles» петь и болеть умеют лучше чем где бы то ни было.

Но и фанаты «ПСЖ», которому предстояло открывать программу ЛЧ-2018/19 в Ливерпуле, на многое способны. Несколько центральных улиц города были заняты парижской «армией» — с барабанами, флагами, шарфами. Выглядело шоу устрашающе.

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«Пират» Фирмину

Матч с такой афишей — финалист минувшей Лиги чемпионов против одного из самых амбициозных футбольных проектов со звездами первой величины в составе — заслуживал присутствия всех сильнейших игроков на поле. Однако опасения главного тренера «красных» Юргена Клоппа относительно здоровья бразильца Фирмину, который в минувшие выходные в матче против «Тоттенхэма» едва не лишился глаза — палец Фертонгена вошел в него почти на фалангу, — подтвердились, и нападающий остался в запасе, уступив место в атаке Старриджу. Казалось, триумвират хозяев Салах-Фирмину-Мане потерял свою важную деталь.

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Гол Старриджа

Но это только казалось. На исходе получаса игры именно сменщику бразильца выпало нарушить вязкий ритм — до этого момента атаки обеих команд вязли в защите соперника. Прыжок и точный кивок Старриджа, на который Ареола даже не успел среагировать, будто открыли бутылку шампанского — так заискрилась игра на поле «Энфилда» после этого.

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Размен Милнер — Менье

Бам — Бернат свалил в своей штрафной Вайналдума и Милнер с точки уверенно удвоил преимущество хозяев. Бум — Менье на дальней штанге подкараулил отскок мяча и в касание пробил в ближний угол ворот Алиссона, сократив отставание до минимума. Фанатский сектор «ПСЖ» продолжал начатое днем и временами ощутимо перекрикивал весь остальной стадион, без остановки прославляя своих любимцев.

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Тень Неймара

На второй тайм англичане вышли еще бодрее — активнее брался за дело Салах, разгонялся по флангу Мане, давил и продавливал соперников Милнер. «Ливерпуль» даже забил, но перед добиванием Салаха был фол на вратаре гостей, и счет не изменился. Французы отвечали реже — во многом из-за того, что никак не мог проявить себя Неймар, а усилий одного Мбаппе не хватало. Звездный бразилец терял мячи, отдавал передачи в офсайд, почти не бил по воротам. На роль лидера этим вечером он точно не тянул.

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Одноглазый Роберту

Но даже в таком плохом состоянии Неймар поучаствовал во втором мяче «ПСЖ» — перехватил передачу, рванул в штрафную, столкнулся с защитником, а первым к отскоку успел Мбаппе, вогнавший мяч в сетку. Но сохранить ничью гостям было не суждено — уже в добавленное время вышедший на замену Фирмину плотно пробил в дальний угол и принес «Ливерпулю» победу. Празднуя гол, бразилец закрыл пострадавший глаз — словно одноглазый пират, который взял на абордаж французский фрегат.

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Ливерпуль 3:2
Первый тайм: 2:1
ПСЖ
18.09.2018, 22:00 Зрители: 52478 Групповой турнир: Группа C Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Томас Тухель
Голы
30′ Дэниэл Старридж (Э. Робертсон) 15
36′ Джеймс Милнер 7
90+2′ Роберту Фирмину (В. ван Дейк) 9
12 Тома Менье 40′
7 Кильян Мбаппе (Неймар) 83′
Составы
Алиссон 13
Трент Александр-Арнолд 66
Эндрю Робертсон 26
27′ Виргил ван Дейк 4
Джо Гомез 12
Джорджиньо Вайналдум 5
Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон (к) 14
72′ Дэниэл Старридж 15
Роберту Фирмину 9
85′ Мохамед Салах 11
Джердан Шачири 23
90′ Садио Мане 10
Фабинью 3
16 Альфонс Ареола
12 Тома Менье 45+1′
14 Хуан Бернат
2 Тиагу Силва (к)
3 Преснель Кимпембе
25 Адриен Рабьо
5 Маркиньюс
7 Кильян Мбаппе
10 Неймар
11 Анхель Ди Мария 80′
17 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
9 Эдинсон Кавани 80′
23 Юлиан Дракслер
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
8 Удары в створ 5
13 Угловые 1
14 Фолы 11
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джюнейт Чакыр (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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