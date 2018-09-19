Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения «Локомотива»

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Во вторник состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион России «Локомотив» проиграл в Стамбуле «Галатасараю» со счетом 0:3. В параллельном матче этой же группы португальский «Порту» сыграл вничью с немецким «Шальке-04» (1:1). Суммарный коэффициент России остался неизменным — 45,216, а португальский вырос на 0,200 балла и теперь составляет 40,032.

Не оторвалась от России идущая пятой Франция. Оба ее представителя стартовали в Лиге чемпионов с поражений — «Монако» на своем поле уступил испанскому «Атлетико» (1:2), а «Пари- Сен-Жермен» проиграл на выезде «Ливерпулю» (2:3). Суммарный коэффициент Франции составляет 50,831 балла. С огромным отрывом лидирует Испания (87,712), затем следуют Англия (65,891), Италия (65,440) и Германия (60,070).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 очка. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — 5 баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.