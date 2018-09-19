Юрий Семин: Сейчас нас можно критиковать
Главный тренер «Локомотива» после поражения от «Галатасарая» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что команду можно критиковать.
Главный тренер «Локомотива» после поражения от «Галатасарая» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что команду можно критиковать.
— Жесткое поражение, — сказал Семин на
— Почему «Локомотив» провалил начало встречи?
— Сложно объяснить.
— Это лучший матч «Локомотива» по игре в нынешнем сезоне?
— 60 минут мы играли неплохо. Может быть, даже очень хорошо. Голы нам даются с трудом. Даже в таких ситуациях, которые были у нас в первом тайме. Даже сложно комментировать это…
— С чем связано то, что ваша команда так неудачно выступает в этом сезоне?
— Стали играть лучше. Уровень кондиций стал лучше. Но все равно проиграли.
— Повлияло ли давление трибун на результат матча c «Галатасараем»?
— Счастливы те футболисты, которые играют при такой поддержке болельщиков. Фанаты просто не дают им остановиться!
— Как вам дебют Идову?
— На мой взгляд, он сыграл достаточно неплохо. На этой позиции он выступал и в сборной Нигерии, и в «Амкаре». Так что никаких неожиданностей для него не было. Все центральные защитники тоже находились на своих местах. Никто не играл там, где ему было бы неудобно. Но раз 0:3, то схеме себя не оправдала.
Времени на то, чтобы восстановиться к «Зениту» (игра пройдет в воскресенье. — Прим. «СЭ»), у нас должно хватить. Мы от игры к игре становимся все лучше с точки зрения функционального состояния. Нужно восстановиться, прежде всего, психологически. Игроки очень расстроены. Ничего страшного не произошло, это часть жизни, часть футбола. мы примем критику, полезную для нас. Сейчас нас критиковать можно. (Илья Андреев).
|Галатасарай
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Локомотив
|Фатих Терим
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)