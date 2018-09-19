Юрий Семин: Сейчас нас можно критиковать

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— Жесткое поражение, — сказал Семин на пресс-конференции. — Мы проиграли первые 10 минут, которые завершились голом в наши ворота. Хотя мы представляли, как «Галатасарай» играет дома, понимали, что он будет очень активен. Потом мы завладели преимуществом. Но вместо того, чтобы забить, пропустили второй нелепый гол. В стенку вместо пяти человек встали четверо. Ну, а третий гол уже ничего не решал. Что два, что три мяча… Наши игроки пошли ва-банк, раскрылись, получили…

— Почему «Локомотив» провалил начало встречи?

— Сложно объяснить. Игроки-то у нас опытные. Мы изучили несколько матчей с участием Родригеша. Он обычно смещается в центр и бьет… А потом мы играли хорошо, владели преимуществом. Сложно сказать, почему так произошло. Надо смотреть статистику. Например, статистику отборов.

— Это лучший матч «Локомотива» по игре в нынешнем сезоне?

— 60 минут мы играли неплохо. Может быть, даже очень хорошо. Голы нам даются с трудом. Даже в таких ситуациях, которые были у нас в первом тайме. Даже сложно комментировать это…

— С чем связано то, что ваша команда так неудачно выступает в этом сезоне?

— Стали играть лучше. Уровень кондиций стал лучше. Но все равно проиграли.

— Повлияло ли давление трибун на результат матча c «Галатасараем»?

— Счастливы те футболисты, которые играют при такой поддержке болельщиков. Фанаты просто не дают им остановиться!

— Как вам дебют Идову?

— На мой взгляд, он сыграл достаточно неплохо. На этой позиции он выступал и в сборной Нигерии, и в «Амкаре». Так что никаких неожиданностей для него не было. Все центральные защитники тоже находились на своих местах. Никто не играл там, где ему было бы неудобно. Но раз 0:3, то схеме себя не оправдала.