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02:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Сейчас нас можно критиковать

Главный тренер «Локомотива» после поражения от «Галатасарая» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:3) отметил, что команду можно критиковать.

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— Жесткое поражение, — сказал Семин на пресс-конференции. — Мы проиграли первые 10 минут, которые завершились голом в наши ворота. Хотя мы представляли, как «Галатасарай» играет дома, понимали, что он будет очень активен. Потом мы завладели преимуществом. Но вместо того, чтобы забить, пропустили второй нелепый гол. В стенку вместо пяти человек встали четверо. Ну, а третий гол уже ничего не решал. Что два, что три мяча… Наши игроки пошли ва-банк, раскрылись, получили…

— Почему «Локомотив» провалил начало встречи?

— Сложно объяснить. Игроки-то у нас опытные. Мы изучили несколько матчей с участием Родригеша. Он обычно смещается в центр и бьет… А потом мы играли хорошо, владели преимуществом. Сложно сказать, почему так произошло. Надо смотреть статистику. Например, статистику отборов.

— Это лучший матч «Локомотива» по игре в нынешнем сезоне?

— 60 минут мы играли неплохо. Может быть, даже очень хорошо. Голы нам даются с трудом. Даже в таких ситуациях, которые были у нас в первом тайме. Даже сложно комментировать это…

— С чем связано то, что ваша команда так неудачно выступает в этом сезоне?

— Стали играть лучше. Уровень кондиций стал лучше. Но все равно проиграли.

— Повлияло ли давление трибун на результат матча c «Галатасараем»?

— Счастливы те футболисты, которые играют при такой поддержке болельщиков. Фанаты просто не дают им остановиться!

— Как вам дебют Идову?

— На мой взгляд, он сыграл достаточно неплохо. На этой позиции он выступал и в сборной Нигерии, и в «Амкаре». Так что никаких неожиданностей для него не было. Все центральные защитники тоже находились на своих местах. Никто не играл там, где ему было бы неудобно. Но раз 0:3, то схеме себя не оправдала.

Времени на то, чтобы восстановиться к «Зениту» (игра пройдет в воскресенье. — Прим. «СЭ»), у нас должно хватить. Мы от игры к игре становимся все лучше с точки зрения функционального состояния. Нужно восстановиться, прежде всего, психологически. Игроки очень расстроены. Ничего страшного не произошло, это часть жизни, часть футбола. мы примем критику, полезную для нас. Сейчас нас критиковать можно. (Илья Андреев).

Галатасарай 3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
18.09.2018, 22:00 Зрители: 43542 Групповой турнир: Группа D Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom)
Главные тренеры
Фатих Терим Юрий Семин
Голы
9′ Гарри Мендеш Родригеш (Эмре Акбаба) 7
67′ Эрен Дердийок 9
90+4′ Сельчук Инан 8
Составы
Фернандо Муслера (к) 1
Мартин Линнес 14
Юто Нагатомо 55
Сердар Азиз 4
Райан Донк 15
42′ 87′ Баду Н`Диай 17
Эмре Акбаба 20
72′ Фернанду Режес 25
73′ Юнес Беланда 10
Перейра Роке Майкон 3
82′ Эрен Дердийок 9
Генри Оньекуру 21
90′ Гарри Мендеш Родригеш 7
Сельчук Инан 8
1 Маринату Алвим Гильерме 90+3′
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 23′
33 Соломон Кверквелия
3 Брайн Идову 60′
7 Гжегож Крыховяк
4 Мануэл Фернандеш
8 Джефферсон Фарфан
27 Игорь Денисов (к) 88′
20 Владислав Игнатьев 69′
24 Эдер
59 Алексей Миранчук 86′
60 Антон Миранчук
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 2
7 Угловые 6
12 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
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