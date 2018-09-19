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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов

Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе.

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8
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8
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На пресс-конференции после матча с «Галатасараем» Юрия Семина пришлось ждать долго. Обычно тренер гостей всегда приходит первым, но Палыча отвлекли флэш-интервью для разных каналов, и к журналистам пришел Фатих Терим. Переводит с турецкого на русский организаторы посадили дядю, который старательно слушал, но переводил очень выборочно и добровольно. Доходило до идиотизма: Терим пять минут отвечал на вопрос, в его ответе фигурировали фамилии Фернандеша и Фарфана. А в переводе прозвучало что-то о мечтах и планах. Даже когда переводчика ткнули в косяк, он не понял. Ржал даже Терим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда весь этот переводной цирк закончился, пришел Семин. И практически в каждом ответе тренер «Локомотива» подчеркивал, что его команда сегодня проиграла.

«Чем быть довольным, когда 0:3 проиграл. Результат все определяет. Брайан сыграл достаточно неплохо. Он на этой позиции играл в сборной Нигерии, в “Амкаре”. Тройка центральных тоже была на своих местах. Никто не играл на неудобном для себя месте. Оправдала ли себя схема? Ну, раз 0:3 проиграли, то нет», — грустно объяснял Палыч.

Даже вопрос о подготовке к «Зениту» закончился рассуждениями о роли проигрыша «Галатасараю»: «Времени на подготовку к “Зенитом” должно хватить, мы все лучше становимся в плане функциональной готовности. Психологически надо восстановиться. Игроки очень расстроены, после побед восстанавливаться проще. Но ничего страшного, это часть жизни и футбола. Примем ту критику, которая будет полезной. Сейчас нас критиковать можно».

А теперь давайте остановимся. И посмотрим результаты «Локомотива» в чемпионате. Поражение от «Оренбурга» и «Краснодара». Потери очков с «Динамо» и «Уфой». Всего пять забитых мячей в восьми матчах (включая Суперкубок).

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И что говорил Семин? Называл каждое набранное очко — движением вперед. Призывал ввести VAR и критиковал судей. Называл недостаток голов «проблемой, над которой работают». Короче, в целом сохранял оптимизм даже после неудачных результатов. Даже после неудачных по качеству игр находил какие-то положительные вещи.

А тут выезд к «Галатасараю» в атмосферу, к которой готовы единицы игроков из состава. Неплохая игра в атаке с моментами. И Палыч приходит на пресс-конференцию абсолютно разочарованный и где-то даже растерянный («Мне пока даже сложно говорить о том, почему мы проиграли начало»).
Возможно, только Валерий Баринов знает. что на самом деле думает о происходящем с «Локомотивом» Юрий Семин. Но сейчас о том, как все выглядит со стороны. Со стороны Лига чемпионов — единственный турнир, результаты в котором заставляют главного тренера «Локомотива» нервничать. Лига чемпионов — единственный турнир, в котором ему по-настоящему интересно.

Слушайте, практически все российские ровесники Палыча уже ушли из большого футбола. Даже в Европе, по сути, остался только Луческу. И мало кто может объяснить, почему Палычу в его возрасте и статусе до сих пор прикольно приходить на тренировки, переживать, пинать бутылки из-за ошибок судей.

Так давайте предположим, что все-таки после победы в чемпионате России этот турнир стал Семину не так интересен. Он спокойнее воспринимает неудачи в нем, потому что не планирует выигрывать второй раз подряд. Возможно, понимая, что это почти невозможно (у нас уже четыре сезона никто не мог этого сделать). Возможно, потому что уже не так интересна.

Совсем другое дело — Лига чемпионов. Он в нее вернулся, снова есть, что доказывать. Другой футбол, другие эмоции. Что-то принципиально новое. Вдобавок положительные результаты в Лиге чемпионов в случае чего оправдают практически любое место в таблице чемпионата России.
Именно поэтому поражение от «Оренбурга» — досадная мелочь, в которой виноваты судьи. А 0:3 в Стамбуле — серьезный повод для расстройства. Семину больше не нужен чемпионат России. Ему нужна Лига чемпионов.

Галатасарай 3:0
Первый тайм: 1:0
Локомотив
18.09.2018, 22:00 Зрители: 43542 Групповой турнир: Группа D Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom)
Главные тренеры
Фатих Терим Юрий Семин
Голы
9′ Гарри Мендеш Родригеш (Эмре Акбаба) 7
67′ Эрен Дердийок 9
90+4′ Сельчук Инан 8
Составы
Фернандо Муслера (к) 1
Мартин Линнес 14
Юто Нагатомо 55
Сердар Азиз 4
Райан Донк 15
42′ 87′ Баду Н`Диай 17
Эмре Акбаба 20
72′ Фернанду Режес 25
73′ Юнес Беланда 10
Перейра Роке Майкон 3
82′ Эрен Дердийок 9
Генри Оньекуру 21
90′ Гарри Мендеш Родригеш 7
Сельчук Инан 8
1 Маринату Алвим Гильерме 90+3′
5 Бенедикт Хеведес
14 Ведран Чорлука 23′
33 Соломон Кверквелия
3 Брайн Идову 60′
7 Гжегож Крыховяк
4 Мануэл Фернандеш
8 Джефферсон Фарфан
27 Игорь Денисов (к) 88′
20 Владислав Игнатьев 69′
24 Эдер
59 Алексей Миранчук 86′
60 Антон Миранчук
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 2
7 Угловые 6
12 Фолы 16
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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