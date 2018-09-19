Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов
Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе.
Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе.
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Когда весь этот переводной цирк закончился, пришел Семин. И практически в каждом ответе тренер «Локомотива» подчеркивал, что его команда сегодня проиграла.
«Чем быть довольным, когда 0:3 проиграл. Результат все определяет. Брайан сыграл достаточно неплохо. Он на этой позиции играл в сборной Нигерии, в “Амкаре”. Тройка центральных тоже была на своих местах. Никто не играл на неудобном для себя месте. Оправдала ли себя схема? Ну, раз 0:3 проиграли, то нет», — грустно объяснял Палыч.
Даже вопрос о подготовке к «Зениту» закончился рассуждениями о роли проигрыша «Галатасараю»: «Времени на подготовку к “Зенитом” должно хватить, мы все лучше становимся в плане функциональной готовности. Психологически надо восстановиться. Игроки очень расстроены, после побед восстанавливаться проще. Но ничего страшного, это часть жизни и футбола. Примем ту критику, которая будет полезной. Сейчас нас критиковать можно».
А теперь давайте остановимся. И посмотрим результаты «Локомотива» в чемпионате. Поражение от «Оренбурга» и «Краснодара». Потери очков с «Динамо» и «Уфой». Всего пять забитых мячей в восьми матчах (включая Суперкубок).
И что говорил Семин? Называл каждое набранное очко — движением вперед. Призывал ввести VAR и критиковал судей. Называл недостаток голов «проблемой, над которой работают». Короче, в целом сохранял оптимизм даже после неудачных результатов. Даже после неудачных по качеству игр находил
А тут выезд к «Галатасараю» в атмосферу, к которой готовы единицы игроков из состава. Неплохая игра в атаке с моментами. И Палыч приходит на
Возможно, только Валерий Баринов знает. что на самом деле думает о происходящем с «Локомотивом» Юрий Семин. Но сейчас о том, как все выглядит со стороны. Со стороны Лига чемпионов — единственный турнир, результаты в котором заставляют главного тренера «Локомотива» нервничать. Лига чемпионов — единственный турнир, в котором ему
Слушайте, практически все российские ровесники Палыча уже ушли из большого футбола. Даже в Европе, по сути, остался только Луческу. И мало кто может объяснить, почему Палычу в его возрасте и статусе до сих пор прикольно приходить на тренировки, переживать, пинать бутылки
Так давайте предположим, что
Совсем другое дело — Лига чемпионов. Он в нее вернулся, снова есть, что доказывать. Другой футбол, другие эмоции.
Именно поэтому поражение от «Оренбурга» — досадная мелочь, в которой виноваты судьи. А 0:3 в Стамбуле — серьезный повод для расстройства. Семину больше не нужен чемпионат России. Ему нужна Лига чемпионов.
|Галатасарай
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3:0
Первый тайм: 1:0
|Локомотив
|Фатих Терим
|Юрий Семин
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)