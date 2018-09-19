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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси установил рекорд по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

«Барселона» одержала победу над ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Хет-триком отметился капитан каталонского клуба Лионель Месси. Для 31-летнего аргентинского форварда это 8-й хет-трик в Лиге чемпионов. Ранее ни одному футболисту эта отметка не покорялась.

Также, Месси стал вторым игроком в истории, кто забивал в 14 и более розыгрышах Лиги чемпионов. Аргентинец повторил достижение бывшего форварда «Реала» Рауля.

В параллельном матче группы В «Интер» обыграл «Тоттенхэм» — 2:1. Таким образом, «Барселона» возглавила квартет, «Интер» — второй, «Тоттенхэм» — третий, а ПСВ занимает последнее место.

Барселона 4:0
Первый тайм: 1:0
ПСВ
18.09.2018, 19:55 Зрители: 73462 Групповой турнир: Группа B Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Марк ван Боммел
Голы
32′ Лионель Месси 10
75′ Усман Дембеле (Ф. Коутинью) 11
77′ Лионель Месси (И. Ракитич) 10
87′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
55′ 79′ Самюэль Юмтити 23
Луис Суарес 9
Лионель Месси (к) 10
Серхио Бускетс 5
85′ Иван Ракитич 4
Артуро Видаль 22
80′ Филиппе Коутинью 7
Клеман Лангле 15
83′ Усман Дембеле 11
Артур 8
1 Йерун Зут
22 Дензел Дюмфрис
6 Хосе Анхель Эсморис Тасенде Анхелиньо
5 Даниэль Шваб
7 Гастон Перейро
9 Люк де Йонг (к) 57′
8 Йоррит Хендрикс
11 Ирвинг Лосано
4 Ник Фиргефер 66′ 30′
2 Николя Изима-Мирен
17 Стевен Бергвайн 78′
14 Дониэлл Мален
18 Пабло Росарио 82′
25 Эрик Гутьеррес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 14
9 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 1
10 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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