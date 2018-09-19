Месси установил рекорд по количеству хет-триков в Лиге чемпионов

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Хет-триком отметился капитан каталонского клуба Лионель Месси. Для 31-летнего аргентинского форварда это 8-й хет-трик в Лиге чемпионов. Ранее ни одному футболисту эта отметка не покорялась.
Также, Месси стал вторым игроком в истории, кто забивал в 14 и более розыгрышах Лиги чемпионов. Аргентинец повторил достижение бывшего форварда «Реала» Рауля.
В параллельном матче группы В «Интер» обыграл «Тоттенхэм» — 2:1. Таким образом, «Барселона» возглавила квартет, «Интер» — второй, «Тоттенхэм» — третий, а ПСВ занимает последнее место.