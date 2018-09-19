Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА в Лиге чемпионов

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Сегодня ЦСКА стартует в Лиге чемпионов. Чешский журналист Ян Паличка (газета «MFDnes») рассказал «Чемпионату», что собой представляет «Виктория Пльзень». Вы не поверите, но даже он упомянул Дзюбу.

— За кем из состава «Виктории» стоит последить?

— Главная звезда — ветеран команды Давид Лимберски. Защитник уже 10 лет играет за команду. Хотя на сегодня лучшим является 15-й номер нападающий Михаэл Крменчик. Он как танк, крепкий форвард. По телосложению похож на Дзюбу и такой же быстрый, сильный, умный и агрессивный.

— «Виктория» играет в атакующий футбол или как все играют в РПЛ — от обороны?

— Зависит от турнира. В чемпионате Чехии — комбинации, нападение, вперёд. В Лиге чемпионов команда будет играть не то чтобы оборонительно, но аккуратнее.

— Чем известен главный тренер «Виктории» Врба?

— У него очень сложные отношения с чешскими журналистами. Он думает, что все настроены против него. Как это было с Черчесовым перед ЧМ-2018.

«Всё через фланги. Не навесы, а преимущественно низом»

— Перед мундиалем сборная России не побеждала в семи матчах подряд — отсюда критика. А в чём было недовольство чешских журналистов по отношению к Врбе?

— Он был тренером нашей сборной. Тренером интересовался «Анжи». Врба сказал, что не уйдет туда и не покинет сборную. На следующий день контракт был подписан — он уехал в Махачкалу.

— Серьёзно?

— Да. Сначала сказал: «У меня нет предложений», а на следующий день подписал контракт. Кроме того, Врба много критиковали за то, как сборная Чехии выглядела на ЧЕ-2016. Мы проиграли испанцам, ни разу не пробив по воротам. Большой удачей стала ничья с хорватами. И закончили групповой этап поражением туркам. Сборная Чехии осталась на последнем месте в группе.

— Да уж.

— Лишь у двух журналистов хорошие отношения с Врбой — у меня и одного моего коллеги. Мы знакомы 12 лет. Я могу с ним говорить, позвонить в любой момент. Хотя сейчас он намного спокойнее, чем 5−7 лет назад. Теперь другой уровень давления. Он считает себя обязанным бороться с каждым, кто его критикует.

— Какой футбол Врба ставит в «Виктории»?

— Быстрый и техничный. Всё через фланги. Не навесы, а преимущественно низом.

— Слабые места?

— На уровне чемпионата Чехии — нет.

— А на международном уровне?

— Скорость. «Виктория» — одна из самых возрастных команд в чемпионате. Средний возраст — около 28 лет, если не больше. С другой стороны, у команды хороший опыт.

— Получается, Врба ставит быстрый футбол с возрастной командой?

— Возьмём полузащитника Милана Петржелу. Он раньше не всегда попадал в основу, но теперь стабильно играет на правом краю атаки. Ему 35 лет. Он быстрый, умный и техничный. Если у него идёт игра, то его не остановить. Хотя не каждый день у него всё складывается.

«Организация безопасности будет серьёзнее, чем при приезде «Ромы» и «Реала»

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 19.09.2018, 22:00 Виктория Пл - ЦСКА -

— Стадион у «Виктории» маленький?

— Вмещает 11 тысяч зрителей. У 7 тысяч абонементы на чемпионат Чехии и приоритетное право выкупа мест на Лигу чемпионов. Мы ожидаем, что арена будет заполнена на всех трёх матчах Лиги чемпионов.

— А почему бы не провести эти встречи на более вместительном стадионе?

— Так и делали около семи лет назад — проводили еврокубковые матчи в Праге. Теперь же у «Виктории» новый стадион. Вполне симпатичный. Да, на 11 тысяч зрителей, но там больше и не требуется. Средняя посещаемость находится на уровне 10 тысяч зрителей — отличный показатель для чешской лиги.

— Существует ажиотаж перед матчем с ЦСКА?

— Есть опасения из-за возможных проблем с московскими хулиганами. Организация безопасности будет на порядок серьёзнее, чем при приезде «Ромы» и «Реала». Так же было на днях (6 сентября), когда в Чехию приезжала сборная Украины.

— А в Пльзене есть местные хулиганы?

— Откуда? Маленький городок, небольшое население. Футбол популярен, но не драки. Может, у «Виктории» и есть хулиганы, но вряд ли они кому-то создадут трудности.