Наставник киевского «Динамо» разобрал тактику «Астаны» и ответил на вопросы о Маевском и Григорчуке

— «Астана» — это флагман казахстанского футбола, большинство игроков выступают на несколько фронтов, помимо клуба играют и за сборную. Насколько их усталость может облегчить вам задачу на завтрашнюю игру?

— «Астана» — это опытная команда. И то, что футболисты играют в разных турнирах, это их профессиональная обязанность. Игроки высокого уровня должны уметь играть 2 игры в неделю, поэтому не думаю, что это станет каким-то решающим фактором. Последний матч в чемпионате в составе клуба были изменения, так что видно, что команда очень серьезно готовиться к старту Лиги Европы. Они уже на протяжении четырех лет играют в групповой стадии еврокубков, всегда на слуху и по праву занимает первое место у себя в чемпионате.

— Вы хорошо знаете Ивана Маевского. Оцените, пожалуйста, его игру, и опасаетесь ли кого-то из состава завтрашнего соперника?

— Ваню Маевского знаю по работе в сборной Беларуси, он своим трудом и отношением к делу заслужил то место, которое он сейчас занимает, как в сборной, так и в своем клубе. Если говорить про опасения, то в составе «Астаны» есть очень хорошая тройка атакующих футболистов, но все будет зависеть от нас, от того, как мы будем действовать на поле.

— «Астану» формально продолжает возглавлять украинец Роман Григорчук. Можно ли сказать, что «Астана» играет в футбол Григорчука?

— Работа Григорчука в первую очередь направлена на то, чтобы привить команде атакующий футбол. Сейчас я вижу, что «Астана» играет очень организовано и хорошо выходит в быстрые атаки. Это в еврокубках, в чемпионате же они больше играет с мячом, больше атакуют.

— В последние годы команда не так ярко выступает в еврокубках, исходя из этого, какие цели стоят перед «Динамо» на Лигу Европы 2018/2019?

— Первая наша задача — это выход из группы. Перед таким клубом, как «Динамо» другой задачи быть не может. Наверное, Лига Европы — это оптимальный уровень для нашей команды, чтобы играть рангом выше, нужно быть к этому готовым. У нас идет перестройка, у нас очень много молодых воспитанников академии, поэтому в последние годы, у нас не так ярко получается играть в Европе, но несмотря на это наша задача номер один — выйти из группы.

— Проясните ситуацию с Гармашом и готов ли к матчу Беседин?

— Гармаш исходя из своего опыта, должен быть наставником для молодых футболистов, примером для них. Он это понимает, но главное, чтобы он выполнял требования тренерского штаба на поле. У нас нет конфликтов, но есть требования, и если кто-то не выполняет их, то он играть не будет. Если говорить о завтрашней игре, то Денис готовиться к ней наравне со всеми, а будет играть или нет, это решение мы примем завтра. Что касается Артема Беседина, то его восстановление затянулось, так что ему еще минимум неделя, после чего доктора дадут ответ по тому, готов он работать в общей группе или нет.