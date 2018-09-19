Наставник киевского «Динамо» разобрал тактику «Астаны» и ответил на вопросы о Маевском и Григорчуке
На базе киевского «Динамо» прошла
На базе киевского «Динамо» прошла
— «Астана» — это флагман казахстанского футбола, большинство игроков выступают на несколько фронтов, помимо клуба играют и за сборную. Насколько их усталость может облегчить вам задачу на завтрашнюю игру?
— «Астана» — это опытная команда. И то, что футболисты играют в разных турнирах, это их профессиональная обязанность. Игроки высокого уровня должны уметь играть 2 игры в неделю, поэтому не думаю, что это станет
— Вы хорошо знаете Ивана Маевского. Оцените, пожалуйста, его игру, и опасаетесь ли
— Ваню Маевского знаю по работе в сборной Беларуси, он своим трудом и отношением к делу заслужил то место, которое он сейчас занимает, как в сборной, так и в своем клубе. Если говорить про опасения, то в составе «Астаны» есть очень хорошая тройка атакующих футболистов, но все будет зависеть от нас, от того, как мы будем действовать на поле.
— «Астану» формально продолжает возглавлять украинец Роман Григорчук. Можно ли сказать, что «Астана» играет в футбол Григорчука?
— Работа Григорчука в первую очередь направлена на то, чтобы привить команде атакующий футбол. Сейчас я вижу, что «Астана» играет очень организовано и хорошо выходит в быстрые атаки. Это в еврокубках, в чемпионате же они больше играет с мячом, больше атакуют.
— В последние годы команда не так ярко выступает в еврокубках, исходя из этого, какие цели стоят перед «Динамо» на Лигу Европы 2018/2019?
— Первая наша задача — это выход из группы. Перед таким клубом, как «Динамо» другой задачи быть не может. Наверное, Лига Европы — это оптимальный уровень для нашей команды, чтобы играть рангом выше, нужно быть к этому готовым. У нас идет перестройка, у нас очень много молодых воспитанников академии, поэтому в последние годы, у нас не так ярко получается играть в Европе, но несмотря на это наша задача номер один — выйти из группы.
— Проясните ситуацию с Гармашом и готов ли к матчу Беседин?
— Гармаш исходя из своего опыта, должен быть наставником для молодых футболистов, примером для них. Он это понимает, но главное, чтобы он выполнял требования тренерского штаба на поле. У нас нет конфликтов, но есть требования, и если
FCA.KZ