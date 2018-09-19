Каррера: Глушаков и Ещенко не приехали в Вену, потому что в ЛЕ лавка короче

«Глушаков и Ещенко — часть московского “Спартака”. Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче, потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях. Почему они находятся в плохих кондициях? Для игры в футбол нужно хорошо себя чувствовать. Может, это зависит от тренировок. Нельзя всегда ощущать себя на все сто процентов», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.