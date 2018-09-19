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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Глушаков и Ещенко не приехали в Вену, потому что в ЛЕ лавка короче

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о том, почему Денис Глушаков и Андрей Ещенко не полетели с командой на выездной матч группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом».

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«Глушаков и Ещенко — часть московского “Спартака”. Они не приехали, потому что в Лиге Европы лавка короче, потому что я сделал выбор в пользу других игроков, которые физически находятся в лучших кондициях. Почему они находятся в плохих кондициях? Для игры в футбол нужно хорошо себя чувствовать. Может, это зависит от тренировок. Нельзя всегда ощущать себя на все сто процентов», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Ранее появилась информация, что Глушаков и Ещенко отстранены от тренировочного процесса с основной командой после того, как они лайкнули видео актёра и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором тот в стихотворной форме раскритиковал Карреру.

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