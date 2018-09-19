Нагельсман побил рекорд Гончаренко в Лиге чемпионов
«Хоффенхайм» сыграет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».
«Хоффенхайм» сыграет в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром».
Встреча команд состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе «Металлист» в Харькове.
Главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман, возраст которого к сегодняшнему дню составляет 31 год и 58 дней, станет самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов. Ранее данный рекорд принадлежал нынешнему наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко, который вывел белорусский БАТЭ в Лигу чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней. Состоялось данное событие 17 сентября 2008 года.
ЦСКА также проводит сегодня свой матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперником «армейцев» станет чешский клуба «Виктория Пльзень». Начало встречи — в 22:00 мск.