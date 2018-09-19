Нагельсман побил рекорд Гончаренко в Лиге чемпионов

Главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсман, возраст которого к сегодняшнему дню составляет 31 год и 58 дней, станет самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов. Ранее данный рекорд принадлежал нынешнему наставнику ЦСКА Виктору Гончаренко, который вывел белорусский БАТЭ в Лигу чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней. Состоялось данное событие 17 сентября 2008 года.