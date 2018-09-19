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20:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы приехали, чтобы завоевать очки». Тренер «Астаны» рассказал о матче с «Динамо» в Лиге Европы

На предматчевой пресс-конференции временно исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Григорий Бабаян поделился своим мнением о матче с киевским «Динамо», а также ответил на вопросы журналистов.

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— Нас ждет завтра сложный, но интересный матч. В нашей паре «Динамо» является фаворитом, у них очень яркая и победная история, плюс они играют дома при своих болельщиках. В тоже время мы плодотворно подготовились, несмотря на минимум времени, и для нас важно в таких матчах сыграть очень организовано и дисциплинировано с первой до последней минуты. Естественно, мы сюда приехали для того, чтобы завоевать очки. Мы понимаем, что за нас будет переживать весь Казахстан, и мы должны сделать все возможное, чтобы достойно представить нашу страну.

— Восемь игроков «Астаны» отыграли за сборную Казахстана оба матча, в которых набрано лишь одно очко. Естественно ребята приехали не в самом лучшем психологическом состоянии. Удалось ли вам вывести ребят из этого состояния и настроить их на матч?

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 20.09.2018, 19:55
Динамо К
-Астана-

— У нас 17 футболистов играет в сборные свои страны, и как только они возвращаются в клуб, мы говорим, что они должны максимально быстро перестроиться. Если жить только сборной, то в клубе будет тяжело, но они профессионалы и должны уметь это делать. Мы сыграли неудачно игру с «Кайсаром», возможно это связано с тем, что у нас почти не было времени на подготовку. Но мы смотрим только вперед, и думаем о «Динамо».

—  Поддерживаете ли вы связь с Романом Григорчуком и в целом кто сейчас руководит командой?

— Связь с Романом Иосифовичем поддерживаем, но как вы знаете у него возникли обстоятельства, по которым он покинул клуб. Когда он вернется мне сказать сложно. Что касается тренировочного процесса и полностью команды, то этим руковожу сейчас я.

— В команде много новых футболистов, успели ли они влиться в команду и готовы играть в основном составе?

— Для нас было важно приобрести этих футболистов зимой, тогда было бы время у них пройти с командой сборы, тогда мы могли бы их полностью подготовить. Но они пришли в летний период, после определенного перерыва, так как европейские чемпионаты закончились 15 мая. Сейчас мы тратим время на то, чтобы их подвести к нужным кондициям, на это естественно требуется время. Но радует, что они стараются, через матчи набирают форму. Нам же остается только работать, потому что у нас других футболистов нет.

— Какой результат в Киеве станет для вас положительным?

— Мы приехали сюда за очками. Хотим одержать победу, но все будет зависеть от того, как будет складываться игра.

— В каком стиле завтра будет играть «Астана»?

— Мы прекрасно понимаем, что завтра весь Казахстан будет следить за нашей игрой, и для нас важно сыграть организовано и дисциплинировано с первой до последней минуты. «Динамо» обладает очень квалифицированными футболистами, и очень важно в борьбе с ними не допускать ошибок. Только в этом случае мы сможем рассчитывать на очки.

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"Мы приехали, чтобы завоевать очки". Тренер "Астаны" рассказал о матче с "Динамо" в Лиге Европы
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