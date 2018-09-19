Источник: РИА "Новости"

«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в столице Дании в четверг и начнется в 22:00 мск.

«Нет команд, которые не проигрывают, это нормально, — сказал Семак. — “Копенгаген” — хорошая, крепкая и сбалансированная во всех линиях команда. Нас ждет тяжелый и интересный матч. В нашей группе у всех команд есть возможности, чтобы пройти дальше».

«Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность, ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели», — добавил главный тренер «Зенита».

Кроме того, Семак рассказал о готовности нападающего Александра Кокорина, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, не позволившей ему принять участие в чемпионате мира 2018 года в России. «Саша не прилетел [в Данию]. Он недавно начал тренироваться в общей группе. Как будет готов, тогда появится, мы ждем», — сказал Семак.