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20:38 (мск), источник: ТАСС

Семак: «Копенгаген» — хорошая, крепкая и сбалансированная во всех линиях команда

ТАСС, 19 сентября. Датский футбольный клуб «Копенгаген» является хорошей, крепкой и сбалансированной во всех линиях командой. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, чьи слова приводит пресс-служба российского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в столице Дании в четверг и начнется в 22:00 мск.

«Нет команд, которые не проигрывают, это нормально, — сказал Семак. — “Копенгаген” — хорошая, крепкая и сбалансированная во всех линиях команда. Нас ждет тяжелый и интересный матч. В нашей группе у всех команд есть возможности, чтобы пройти дальше».

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«Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию. Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность, ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели», — добавил главный тренер «Зенита».

Кроме того, Семак рассказал о готовности нападающего Александра Кокорина, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, не позволившей ему принять участие в чемпионате мира 2018 года в России. «Саша не прилетел [в Данию]. Он недавно начал тренироваться в общей группе. Как будет готов, тогда появится, мы ждем», — сказал Семак.

Также своим мнением о предстоящем матче поделился защитник сине-бело-голубых Луиш Нету. «Зенит» — сильная команда, но силы всех клубов в этой группе равны. «Копенгаген» лидирует в чемпионате Дании, «Славия» и «Бордо» также непростые соперники. Хотим проявить себя и должны начать уже завтра, хотим продемонстрировать свои лучшие качества в этой игре, — сказал футболист.

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