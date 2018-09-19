«Виктория Пльзень» — ЦСКА, 19 сентября 2018 года: стартовые составы команд

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. В роли его ассистентов выступят Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Жюльен Паселли.

Ранее команды встречались друг с другом дважды и тоже в Лиге чемпионов — в сезоне-2013/14. На своём поле ЦСКА одержал победу (3:2), а на выезде уступил со счётом 1:2.