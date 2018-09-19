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21:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Виктория Пльзень» — ЦСКА, 19 сентября 2018 года: стартовые составы команд

«Виктория Пльзень» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч группового этапа Лиги чемпионов, который пройдёт в Чехии.

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Источник: РИА "Новости"

«Виктория»: Козачик, Ржезник, Губник, Лимберски, Перница, Грошовски, Копиц, Горжава, Коваржик, Коларж, Крменчик.

Футбол
Лига чемпионов 2018/2019
Группа G, 19.09.2018, 22:00
Виктория Пл
-ЦСКА-

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Сигурдссон, Нисимура, Щенников, Гордюшенко, Жамалетдинов, Ахметов.

Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 22:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. В роли его ассистентов выступят Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Резервный рефери — Жюльен Паселли.

Ранее команды встречались друг с другом дважды и тоже в Лиге чемпионов — в сезоне-2013/14. На своём поле ЦСКА одержал победу (3:2), а на выезде уступил со счётом 1:2.

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