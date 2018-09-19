«Динамо» Киев — «Астана». Тиха украинская ночь…

Можно догадываться, что для украинских болельщиков команда из далекой Астаны не особенно интересна. Хотя… От недостатка верных поклонников киевское «Динамо» не страдало никогда. Достаточно взглянуть на посещаемость стадиона клуба уже в этом еврокубковом сезоне: на матче со «Славией» из Праги на трибунах присутствовало 39 318 болельщиков, поединок с «Аяксом» собрал 40 131 зрителя. Однако наибольший интерес у почитателей киевского клуба вызвала пока битва чемпионата Украины с традиционно непримиримым соперником своих любимцев «Шахтером», имевшая место быть 3 августа, — это сражение вживую лицезрели 46 475 любителей футбола. К слову, самый первый официальный поединок текущего сезона у себя дома с «Ворсклой» в главном национальном турнире динамовцы играли без болельщиков — так КДК ФФУ наказал клуб за беспорядки после финального свистка матча заключительного тура чемпионата Украины-2017/2018 против все того же «Шахтера». Тогда на последних секундах встречи между футболистами случилась стычка, и на подмогу своим на поле с трибуны ринулись киевские фанаты, а один из них даже ударил защитника горняков Ярослава Ракицкого. Впрочем, «Актобе» в 2013-м играл в Киеве тоже при пустых трибунах. Так что поклонники у «Динамо» горячие и местами даже необузданные.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа K, 20.09.2018, 19:55 Динамо К - Астана -

На данный момент психологическое состояние киевлян вряд ли приближается к оптимальному — в последних пяти официальных поединках подряд, двух еврокубковых и трех чемпионата Украины, динамовцам никак не удается одержать победу. Более того, — ни в одном из этих матчей подопечные Александра Хацкевича не забивали больше одного мяча, а всего они поражали в этих встречах ворота соперников трижды. Что, казалось бы, явный плюс для «Астаны». Но с другой стороны, понятно, что в стартовом поединке группового этапа Лиги Европы киевляне изо всех сил будут стараться справиться с нависшим над ними проклятием и от души порадовать собственных болельщиков. А это, в свою очередь, явно идет вразрез с интересами «Астаны»…

Предлагать такому сопернику, как «Динамо», на его поле открытый футбол, конечно же, чревато весьма неприятными последствиями. Играть только на победу в Киеве в актуальных турнирных условиях чемпиону Казахстана вовсе ни к чему. Не будем кривить душой: ничья в столице Украины оказалась бы для сильнейшей команды Казахстана более чем приемлемым результатом. В случае достижения такого результата, футболисты и тренерский штаб «Астаны» явно поверили бы в свои силы. И после ничейного исхода в Киеве перспективы казахстанской дружины относительно выхода в следующий этап еврокубкового соревнования выглядели бы вполне реальными…

Однако надежды, как известно, юношей питают. Игроки «Астаны» — далеко не новички в международных футбольных баталиях и давно уже знают, почем на этом уровне фунт лиха. Чемпион Казахстана должен сыграть в столице Украины умно, стратегически выверенно, рационально и комплексно эффективно. То есть, — в своих лучших традициях времен работы здесь Станимира Стоилова. Григорий Бабаян был прилежным учеником этого специалиста, и теперь уже молодому казахстанскому тренеру необходимо доказывать, что полученные им когда-то уроки пошли впрок. В этом ракурсе предстоящий поединок станет отличным экзаменом на зрелость и для самого специалиста, и для его подопечных.