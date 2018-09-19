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19 сентября, источник: Sports.kz

«Динамо» Киев — «Астана». Тиха украинская ночь…

В этот четверг в 22:55 по времени столицы Казахстана, то есть, для нас, фактически, — ночью, стартует в групповом турнире Лиги Европы УЕФА «Астана». В первом поединке основной фазы соревнования сильнейшая команда нашей страны встречается в Киеве с местным «Динамо», и данный матч обещает получиться весьма интересным. По крайней мере, — для казахстанских любителей футбола.

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Можно догадываться, что для украинских болельщиков команда из далекой Астаны не особенно интересна. Хотя… От недостатка верных поклонников киевское «Динамо» не страдало никогда. Достаточно взглянуть на посещаемость стадиона клуба уже в этом еврокубковом сезоне: на матче со «Славией» из Праги на трибунах присутствовало 39 318 болельщиков, поединок с «Аяксом» собрал 40 131 зрителя. Однако наибольший интерес у почитателей киевского клуба вызвала пока битва чемпионата Украины с традиционно непримиримым соперником своих любимцев «Шахтером», имевшая место быть 3 августа, — это сражение вживую лицезрели 46 475 любителей футбола. К слову, самый первый официальный поединок текущего сезона у себя дома с «Ворсклой» в главном национальном турнире динамовцы играли без болельщиков — так КДК ФФУ наказал клуб за беспорядки после финального свистка матча заключительного тура чемпионата Украины-2017/2018 против все того же «Шахтера». Тогда на последних секундах встречи между футболистами случилась стычка, и на подмогу своим на поле с трибуны ринулись киевские фанаты, а один из них даже ударил защитника горняков Ярослава Ракицкого. Впрочем, «Актобе» в 2013-м играл в Киеве тоже при пустых трибунах. Так что поклонники у «Динамо» горячие и местами даже необузданные.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа K, 20.09.2018, 19:55
Динамо К
-Астана-

На данный момент психологическое состояние киевлян вряд ли приближается к оптимальному — в последних пяти официальных поединках подряд, двух еврокубковых и трех чемпионата Украины, динамовцам никак не удается одержать победу. Более того, — ни в одном из этих матчей подопечные Александра Хацкевича не забивали больше одного мяча, а всего они поражали в этих встречах ворота соперников трижды. Что, казалось бы, явный плюс для «Астаны». Но с другой стороны, понятно, что в стартовом поединке группового этапа Лиги Европы киевляне изо всех сил будут стараться справиться с нависшим над ними проклятием и от души порадовать собственных болельщиков. А это, в свою очередь, явно идет вразрез с интересами «Астаны»…

Предлагать такому сопернику, как «Динамо», на его поле открытый футбол, конечно же, чревато весьма неприятными последствиями. Играть только на победу в Киеве в актуальных турнирных условиях чемпиону Казахстана вовсе ни к чему. Не будем кривить душой: ничья в столице Украины оказалась бы для сильнейшей команды Казахстана более чем приемлемым результатом. В случае достижения такого результата, футболисты и тренерский штаб «Астаны» явно поверили бы в свои силы. И после ничейного исхода в Киеве перспективы казахстанской дружины относительно выхода в следующий этап еврокубкового соревнования выглядели бы вполне реальными…

Однако надежды, как известно, юношей питают. Игроки «Астаны» — далеко не новички в международных футбольных баталиях и давно уже знают, почем на этом уровне фунт лиха. Чемпион Казахстана должен сыграть в столице Украины умно, стратегически выверенно, рационально и комплексно эффективно. То есть, — в своих лучших традициях времен работы здесь Станимира Стоилова. Григорий Бабаян был прилежным учеником этого специалиста, и теперь уже молодому казахстанскому тренеру необходимо доказывать, что полученные им когда-то уроки пошли впрок. В этом ракурсе предстоящий поединок станет отличным экзаменом на зрелость и для самого специалиста, и для его подопечных.

В общем, тиха украинская ночь, но… Что посмеешь, то и пожнешь. «Астана» прибыла в Киев не проигрывать.

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