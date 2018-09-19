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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Шахтер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 19 сентября. Украинский футбольный клуб «Шахтер» сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» со счетом 2:2 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

В составе хозяев забитыми мячами отметились Исмаили (27-я минута) и Майкон (81), у гостей отличились Флориан Гриллитч (6) и Хавард Нордтвейт (38). Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов — 31 год 58 дней. Немецкий специалист превзошел нынешнего главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко, который возглавлял белорусский БАТЭ во время матча Лиги чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней.

Вместе с «Шахтером» и «Хоффенхаймом» в группе F выступают английский «Манчестер Сити» и французский «Лион», которые свой матч проведут позднее в среду в Великобритании.

В параллельном матче голландский «Аякс» на своем поле разгромил греческий АЕК со счетом 3:0 в матче группе E, где также выступают немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика».

Шахтер Д 2:2
Первый тайм: 1:2
Хоффенхайм
19.09.2018, 19:55 Зрители: 28336 Групповой турнир: Группа F ОСК Металлист
Главные тренеры
Фонсека Паулу Юлиан Нагельсманн
Голы
27′ Гонсалвес дос Сантос Исмаили (Ж. Мораес) 31
81′ Майкон (Р. Марлос) 27
11 Флориан Гриллич (Л. Биттенкурт) 6′
6 Ховард Нордтвейт (А. Крамарич) 38′
Составы
Андрей Пятов 30
Богдан Бутко 2
Давид Хочолава 5
Гонсалвес дос Сантос Исмаили 31
77′ Ярослав Ракицкий 44
Тарас Степаненко 6
Тайсон (к) 7
Ромеру Бонфим Марлос 11
45′ Жуниор Мораес 10
52′ 76′ Алан Патрик 21
Майкон 27
57′ Сергей Болбат 50
Виктор Коваленко 74
1 Оливер Бауманн
3 Павел Кадержабек
6 Ховард Нордтвейт
16 Нико Шульц
22 Кевин Фогт (к)
38 Штефан Пош
11 Флориан Гриллич 29′
34 Жоэлинтон
13 Леонардо Биттенкурт 64′
10 Керем Демирбай
27 Андрей Крамарич 85′
9 Рейс Нелсон
28 Адам Солои 75′
17 Стивен Цубер
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 19
5 Удары в створ 6
5 Угловые 9
9 Фолы 10
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Якоб Кехлет (Дания)
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