«Шахтер» и «Хоффенхайм» сыграли вничью в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

В составе хозяев забитыми мячами отметились Исмаили (27-я минута) и Майкон (81), у гостей отличились Флориан Гриллитч (6) и Хавард Нордтвейт (38). Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов — 31 год 58 дней. Немецкий специалист превзошел нынешнего главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко, который возглавлял белорусский БАТЭ во время матча Лиги чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней.

Вместе с «Шахтером» и «Хоффенхаймом» в группе F выступают английский «Манчестер Сити» и французский «Лион», которые свой матч проведут позднее в среду в Великобритании.