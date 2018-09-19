Роналду получил красную карточку и заплакал

Источник: AP 2018

Судья Феликс Брих удалил нападающего на 29-й минуте.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа H, 19.09.2018, 22:00 Валенсия 0 Ювентус 2

Арбитр посчитал, что форвард ударил по лицу защитника хозяев Джейсона Мурильо, и показал футболисту красную карточку. Роналду покинул поле в слезах.

Это был первый матч Роналду в Лиге чемпионов после перехода из мадридского «Реала» в «Ювентус». Футболист пропустит следующую встречу против «Янг Бойз», которая пройдет 2 октября.

На момент написания новости счет в матче «Валенсия» — «Ювентус» 0:2 в пользу итальянской команды. На 45-й минуте полузащитник Миралем Пьянич реализовал пенальти.