ЦСКА вырвал ничью в Чехии!
ЦСКА на чужом поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов вырвал ничью в матче с «Викторией» (2:2).
ЦСКА на чужом поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов вырвал ничью в матче с «Викторией» (2:2).
На дубль Михаэля Крменчика армейцы ответили точным ударом Федора Чалова. Ничью ЦСКА принес Никола Влашич с пенальти.
На 85-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах хозяев, но французский арбитр Бенуа Бастьен гол москвичей не засчитал — по всей видимости,
В добавленное время Тимур Жамалетдинов замкнул подачу с флага и подправил мяч в угол, но из офсайда.
Во 2-м туре, 2 октября, ЦСКА примет «Реал», а «Виктория» на выезде сыграет против «Ромы».
|Виктория Пл
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2:2
Первый тайм: 2:0
|ЦСКА
|Павел Врба
|Виктор Гончаренко
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Акетт (Франция)
|За воротами
|Жером Мигельгорри (Франция)
|За воротами
|Бенуа Мийо (Франция)