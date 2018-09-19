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19 сентября, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА вырвал ничью в Чехии!

ЦСКА на чужом поле в матче 1-го тура Лиги чемпионов вырвал ничью в матче с «Викторией» (2:2).

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

На дубль Михаэля Крменчика армейцы ответили точным ударом Федора Чалова. Ничью ЦСКА принес Никола Влашич с пенальти.

На 85-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах хозяев, но французский арбитр Бенуа Бастьен гол москвичей не засчитал — по всей видимости, из-за столкновения Мариу Фернандеса с капитаном чешской команды Романа Хубником.

В добавленное время Тимур Жамалетдинов замкнул подачу с флага и подправил мяч в угол, но из офсайда.

Во 2-м туре, 2 октября, ЦСКА примет «Реал», а «Виктория» на выезде сыграет против «Ромы».

Виктория Пл 2:2
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
19.09.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа G Doosan Arena
Главные тренеры
Павел Врба Виктор Гончаренко
Голы
29′ Михаэль Крменчик (Р. Ржезник) 15
41′ Михаэль Крменчик 15
9 Федор Чалов (Н. Влашич) 49′
8 Никола Влашич 90+5′
Составы
Матуш Козачик 1
Радим Ржезник 14
90+6′ Давид Лимберски 8
80′ Роман Хубник (к) 4
Людек Перница 44
Ян Копиц 10
Ян Коваржик 19
82′ Патрик Хрошовски 17
64′ Даниэль Коларж 26
Алеш Чермак 25
74′ Михаэль Крменчик 15
88′ Якуб Ржезничек 37
89′ Томаш Хоржава 7
Лукаш Хейда 2
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов
14 Кирилл Набабкин
50 Родриго Бекао 86′
2 Мариу Фернандес
8 Никола Влашич
98 Иван Обляков
29 Яка Бийол 73′
15 Дмитрий Ефремов 46′ 4′
77 Ильзат Ахметов 68′
9 Федор Чалов 81′
17 Арнор Сигурдссон 82′
10 Алан Дзагоев 74′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 5
5 Угловые 6
16 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Акетт (Франция)
За воротами Жером Мигельгорри (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
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