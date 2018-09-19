ЦСКА вырвал ничью в Чехии!

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На дубль Михаэля Крменчика армейцы ответили точным ударом Федора Чалова. Ничью ЦСКА принес Никола Влашич с пенальти.

На 85-й минуте мяч во второй раз оказался в воротах хозяев, но французский арбитр Бенуа Бастьен гол москвичей не засчитал — по всей видимости, из-за столкновения Мариу Фернандеса с капитаном чешской команды Романа Хубником.

В добавленное время Тимур Жамалетдинов замкнул подачу с флага и подправил мяч в угол, но из офсайда.