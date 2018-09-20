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10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
00:08 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Реала» разгромили «Рому» в матче группового этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты испанского «Реала» нанесли крупное поражение итальянской «Роме» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых забитыми мячами отметились Иско (45-я минута), Гарет Бейл (58) и Мариано Диас (90+2).

В следующем матче в группе G «Реал» 2 октября сыграет в Москве с ЦСКА, «Рома» в этот же день примет чешскую «Викторию».

Реал 3:0
Первый тайм: 1:0
Рома
19.09.2018, 22:00 Зрители: 69251 Групповой турнир: Группа G Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хулен Лопетеги Эусебио Ди Франческо
Голы
45′ Франсиско Роман Иско 22
58′ Гарет Бэйл (Л. Модрич) 11
90+1′ Мариано Диас (Марселу) 7
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
23′ Серхио Рамос (к) 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
Франсиско Роман Иско 22
Каземиру 14
85′ Лука Модрич 10
Дани Себальос 24
62′ Карим Бензема 9
Марко Асенсио 20
73′ Гарет Бэйл 11
Мариано Диас 7
1 Робин Ольсен
24 Алессандро Флоренци
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
44 Константинос Манолас
17 Дженгиз Юндер
9 Эдин Джеко 76′
16 Даниэле Де Росси (к) 44′
92 Стефан Эль-Шаарави 62′
8 Диего Перотти
22 Николо Дзаньоло 54′
7 Лоренцо Пеллегрини
42 Стивен Н`Зонзи 69′
14 Патрик Шик
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
30 Удары (всего) 12
11 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
16 Угловые 11
7 Фолы 4
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бьерн Кайперс (Нидерланды)
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