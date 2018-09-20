Футболисты «Реала» разгромили «Рому» в матче группового этапа Лиги чемпионов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты испанского «Реала» нанесли крупное поражение итальянской «Роме» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Футболисты испанского «Реала» нанесли крупное поражение итальянской «Роме» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых забитыми мячами отметились Иско (45-я минута), Гарет Бейл (58) и Мариано Диас (90+2).
В следующем матче в группе G «Реал» 2 октября сыграет в Москве с ЦСКА, «Рома» в этот же день примет чешскую «Викторию».
|Хулен Лопетеги
|Эусебио Ди Франческо
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|30
|Удары (всего)
|12
|11
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|11
|7
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бьерн Кайперс (Нидерланды)