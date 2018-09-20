Футболисты «Реала» разгромили «Рому» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Встреча, состоявшаяся в среду в Мадриде, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых забитыми мячами отметились Иско (45-я минута), Гарет Бейл (58) и Мариано Диас (90+2).

В следующем матче в группе G «Реал» 2 октября сыграет в Москве с ЦСКА, «Рома» в этот же день примет чешскую «Викторию».