ЦСКА вырывает самые важные очки в Лиге чемпионов. Судья не засчитал чистый гол, но дал пенальти

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ЦСКА начал 12-й подряд евросезон с самой легкой командой в группе — чешской «Викторией». Правда, в 2013-м именно в Пльзени армейцы проиграли 1:2 в последнем туре группового этапа и потеряли место в Лиге Европы. Но сейчас все обещало быть по-другому.

Из основного состава 6-летней давности в ЦСКА осталось всего трое. Щенников теперь начал матч на скамейке, зато Акинфеев и Дзагоев, только восстановившийся от травмы, — на месте.

«Виктория» — почти как ЦСКА еще год назад. В этом клубе футболисты играют очень долго, поэтому свой 2013-й вернули сразу 4 чеха, а еще двое — защитники Губник и Ржезник — смотрели тот матч в Пльзени со скамейки.

Чемпион Чехии почти сразу придавил ЦСКА и только наращивал атаки: все началось с обычных навесов (проваливался фланг Ефремова), продолжилось выходом один на один (спас Акинфеев), но все-таки голом. Опасный навес привез Чернов, а после розыгрыша не успел закрыть главного бомбардира «Виктории» — Михаэлу Крменчику.

ЦСКА продолжал бояться, а чехи — играть в футбол. Чалов и Обляков, Бийол и Бекао очень испугались играть в Лиге чемпионов, как будто против них «Реал». Крменчик сделал дубль слишком просто: Набабкин просто забыл закрыть лучшего бомбардира сборной Чехии.

В перерыве Гончаренко убрал самое слабое звено и сменил формацию на четырех защитников. Вместо Ефремова, чей фланг занял Набабкин, центр поля усилил Ильзат Ахметов. Отработанная в РПЛ комбинация сразу же сработала: шикарный пас Влашича, трудовой гол Чалова.

ЦСКА играл явно лучше, чем в первом тайме, но этого не хватало.

Гончаренко пытался изменить ситуацию заменами: сначала уставшего Дзагоева поменял Жамалетдинов, а чуть позже в составе дебютировал Арнор Сигурдссон. Исландец поменял Федора Чалова и в первую же секунду получил желтую карточку, пытаясь запихнуть мяч в пустые ворота рукой.

Через пару минут армейцы даже забили, но судье что-то не понравилось.

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По мнению арбитра за воротами, во время того, как Жамалетдинов отправлял матч в пустые, Фернандес фолил на защитнике «Виктории». Хотя было очень похоже на симуляцию.

Следующая атака ЦСКА — снова мяч в сетке. Но у Жамалетдинова офсайд.

Казалось, что все настроено против команды Гончаренко. Но на 95-й минуте чехи валят в штрафной Марио Фернандеса на угловом. К мячу подходит Никола Влашич — лучший игрок ЦСКА в летне-осеннем отрезке. И забивает, празднуя ничью среди бутылок и зажигалок с фанатской трибуны «Виктории». 2:2 — ЦСКА зарабатывает очень важные очки в Лиге чемпионов на выезде прямо перед московским дерби.