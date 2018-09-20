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Фоторепортажи
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
00:40 (мск), источник: Sport24

ЦСКА вырывает самые важные очки в Лиге чемпионов. Судья не засчитал чистый гол, но дал пенальти

Супер-камбэк команды Гончаренко в Пльзени.

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ЦСКА начал 12-й подряд евросезон с самой легкой командой в группе — чешской «Викторией». Правда, в 2013-м именно в Пльзени армейцы проиграли 1:2 в последнем туре группового этапа и потеряли место в Лиге Европы. Но сейчас все обещало быть по-другому.

Из основного состава 6-летней давности в ЦСКА осталось всего трое. Щенников теперь начал матч на скамейке, зато Акинфеев и Дзагоев, только восстановившийся от травмы, — на месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Виктория» — почти как ЦСКА еще год назад. В этом клубе футболисты играют очень долго, поэтому свой 2013-й вернули сразу 4 чеха, а еще двое — защитники Губник и Ржезник — смотрели тот матч в Пльзени со скамейки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпион Чехии почти сразу придавил ЦСКА и только наращивал атаки: все началось с обычных навесов (проваливался фланг Ефремова), продолжилось выходом один на один (спас Акинфеев), но все-таки голом. Опасный навес привез Чернов, а после розыгрыша не успел закрыть главного бомбардира «Виктории» — Михаэлу Крменчику.

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ЦСКА продолжал бояться, а чехи — играть в футбол. Чалов и Обляков, Бийол и Бекао очень испугались играть в Лиге чемпионов, как будто против них «Реал». Крменчик сделал дубль слишком просто: Набабкин просто забыл закрыть лучшего бомбардира сборной Чехии.

В перерыве Гончаренко убрал самое слабое звено и сменил формацию на четырех защитников. Вместо Ефремова, чей фланг занял Набабкин, центр поля усилил Ильзат Ахметов. Отработанная в РПЛ комбинация сразу же сработала: шикарный пас Влашича, трудовой гол Чалова.

ЦСКА играл явно лучше, чем в первом тайме, но этого не хватало.

Гончаренко пытался изменить ситуацию заменами: сначала уставшего Дзагоева поменял Жамалетдинов, а чуть позже в составе дебютировал Арнор Сигурдссон. Исландец поменял Федора Чалова и в первую же секунду получил желтую карточку, пытаясь запихнуть мяч в пустые ворота рукой.

Через пару минут армейцы даже забили, но судье что-то не понравилось.

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По мнению арбитра за воротами, во время того, как Жамалетдинов отправлял матч в пустые, Фернандес фолил на защитнике «Виктории». Хотя было очень похоже на симуляцию.

Следующая атака ЦСКА — снова мяч в сетке. Но у Жамалетдинова офсайд.

Казалось, что все настроено против команды Гончаренко. Но на 95-й минуте чехи валят в штрафной Марио Фернандеса на угловом. К мячу подходит Никола Влашич — лучший игрок ЦСКА в летне-осеннем отрезке. И забивает, празднуя ничью среди бутылок и зажигалок с фанатской трибуны «Виктории». 2:2 — ЦСКА зарабатывает очень важные очки в Лиге чемпионов на выезде прямо перед московским дерби.

Данила Игнатов

Виктория Пл 2:2
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
19.09.2018, 22:00 Зрители: 11312 Групповой турнир: Группа G Doosan Arena
Главные тренеры
Павел Врба Виктор Гончаренко
Голы
29′ Михаэль Крменчик (Р. Ржезник, Д. Лимберски) 15
41′ Михаэль Крменчик (Д. Лимберски) 15
9 Федор Чалов (Н. Влашич) 49′
8 Никола Влашич 90+5′
Составы
Матуш Козачик 1
88′ Радим Ржезник 14
90+4′ Давид Лимберски 8
80′ Роман Хубник (к) 4
Людек Перница 44
Ян Копиц 10
90+3′ Ян Коваржик 19
Патрик Хрошовски 17
64′ Даниэль Коларж 26
Алеш Чермак 25
74′ Михаэль Крменчик 15
Якуб Ржезничек 37
89′ Томаш Хоржава 7
Лукаш Хейда 2
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов
14 Кирилл Набабкин
50 Родриго Бекао 86′
2 Мариу Фернандес
8 Никола Влашич
98 Иван Обляков
29 Яка Бийол 73′
15 Дмитрий Ефремов 46′ 4′
77 Ильзат Ахметов 68′
9 Федор Чалов 81′
17 Арнор Сигурдссон 82′
10 Алан Дзагоев 74′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 7
5 Угловые 6
18 Фолы 15
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Акетт (Франция)
За воротами Жером Мигельгорри (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
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