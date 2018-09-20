ЦСКА вырывает самые важные очки в Лиге чемпионов. Судья не засчитал чистый гол, но дал пенальти

ЦСКА начал 12-й подряд евросезон с самой легкой командой в группе — чешской «Викторией». Правда, в 2013-м именно в Пльзени армейцы проиграли 1:2 в последнем туре группового этапа и потеряли место в Лиге Европы. Но сейчас все обещало быть
Из основного состава 6-летней давности в ЦСКА осталось всего трое. Щенников теперь начал матч на скамейке, зато Акинфеев и Дзагоев, только восстановившийся от травмы, — на месте.
«Виктория» — почти как ЦСКА еще год назад. В этом клубе футболисты играют очень долго, поэтому свой 2013-й вернули сразу 4 чеха, а еще двое — защитники Губник и Ржезник — смотрели тот матч в Пльзени со скамейки.
Чемпион Чехии почти сразу придавил ЦСКА и только наращивал атаки: все началось с обычных навесов (проваливался фланг Ефремова), продолжилось выходом один на один (спас Акинфеев), но
ЦСКА продолжал бояться, а чехи — играть в футбол. Чалов и Обляков, Бийол и Бекао очень испугались играть в Лиге чемпионов, как будто против них «Реал». Крменчик сделал дубль слишком просто: Набабкин просто забыл закрыть лучшего бомбардира сборной Чехии.
В перерыве Гончаренко убрал самое слабое звено и сменил формацию на четырех защитников. Вместо Ефремова, чей фланг занял Набабкин, центр поля усилил Ильзат Ахметов. Отработанная в РПЛ комбинация сразу же сработала: шикарный пас Влашича, трудовой гол Чалова.
ЦСКА играл явно лучше, чем в первом тайме, но этого не хватало.
Через пару минут армейцы даже забили, но судье
По мнению арбитра за воротами, во время того, как Жамалетдинов отправлял матч в пустые, Фернандес фолил на защитнике «Виктории». Хотя было очень похоже на симуляцию.
Следующая атака ЦСКА — снова мяч в сетке. Но у Жамалетдинова офсайд.
Казалось, что все настроено против команды Гончаренко. Но на 95-й минуте чехи валят в штрафной Марио Фернандеса на угловом. К мячу подходит Никола Влашич — лучший игрок ЦСКА в
Данила Игнатов
|Виктория Пл
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2:2
Первый тайм: 2:0
|ЦСКА
|Павел Врба
|Виктор Гончаренко
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Акетт (Франция)
|За воротами
|Жером Мигельгорри (Франция)
|За воротами
|Бенуа Мийо (Франция)