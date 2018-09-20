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00:13 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ювентуса» в меньшинстве обыграли «Валенсию» в матче ЛЧ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты итальянского «Ювентуса» одержали победу над испанской «Валенсией» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2018

Встреча группы H, состоявшаяся в Валенсии, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых Миралем Пьянич реализовал пенальти на 45-й и 51-й минутах. Нападающий туринцев Криштиану Роналду получил прямую красную карточку на 29-й минуте. Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсный парировал удар Даниэля Парехо с 11-метровой отметки на 6-й компенсированной минуте игры.

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Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вышел на поле на 57-й минуте, заменив Рубена Везу.

В параллельном матче группы английский «Манчестер Юнайтед» на чужом поле разгромил швейцарский «Янг Бойз». Дубль оформил Поль Погба (35, 44, с пенальти), на 66-й минуте гол забил Антони Марсьяль.

Во втором туре группового раунда «Ювентус» 2 октября примет «Янг Бойз», «МЮ» в этот же день дома сыграет с «Валенсией».

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