Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.09
Виктория Пл2
ЦСКА2
Футбол. Еврокубки
19.09
Реал3
Рома0
Футбол. Еврокубки
19.09
Бенфика0
Бавария2
Футбол. Еврокубки
19.09
Манчестер Сити1
Лион2
Футбол. Еврокубки
19.09
Янг Бойз0
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Еврокубки
19.09
Валенсия0
Ювентус2
Футбол. Первый дивизион
19.09
Балтика1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
19.09
Сампдория1
Фиорентина1
Футбол. Еврокубки
19.09
Аякс3
АЕК0
Футбол. Еврокубки
19.09
Шахтер Д2
Хоффенхайм2
Футбол. Первый дивизион
19.09
Чертаново1
Луч1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Мордовия1
Авангард К4
Футбол. Первый дивизион
19.09
Нижний Новгород1
Химки1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Тамбов3
Томь0
Футбол. Первый дивизион
19.09
Шинник1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Краснодар-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
19.09
Армавир4
Факел1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Тюмень2
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Сибирь0
Зенит-21
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
00:28 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Лиона» в гостях победили «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Французский «Лион» нанес поражение английскому «Манчестер Сити» в выездном матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча группы F, состоявшаяся в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Максвелл Корне (26-я минута) и Набиль Фекир (43), у хозяев отличился Бернарду Силва (67).

Ранее в этой группе донецкий «Шахтер» в Харькове сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» — 2:2. В следующем туре «Лион» 2 октября примет «горняков», «горожане» в этот же день сыграют на выезде с «Хоффенхаймом».

В матче группы E мюнхенская «Бавария» в гостях со счетом 2:0 победила лиссабонскую «Бенфику», голами отметились Роберт Левандовский (10-я минута) и Ренату Саншеш (54). Ранее в этой группе амстердамский «Аякс» дома разгромил греческий АЕК — 3:0. 2 октября пройдут матчи АЕК — «Бенфика» и «Бавария» — «Аякс».

Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русские – враги? Почему освистали российских гимнасток на ЧМ
В Абакане нашли мертвой пятикратную чемпионку Европы по кикбоксингу
ЦСКА вырывает самые важные очки в Лиге чемпионов
Футболисты «Реала» разгромили «Рому» в матче группового этапа ЛЧ
«Ювентус» обыграл «Валенсию» в матче ЛЧ, Роналду получил красную
Невыездная: Загитову не пустили на соревнования
WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА
«Спартак» без Глушакова и Ещенко стартует в ЛЕ матчем в Вене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь