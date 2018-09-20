Футболисты «Лиона» в гостях победили «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2018

Встреча группы F, состоявшаяся в Манчестере, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Максвелл Корне (26-я минута) и Набиль Фекир (43), у хозяев отличился Бернарду Силва (67).

Ранее в этой группе донецкий «Шахтер» в Харькове сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» — 2:2. В следующем туре «Лион» 2 октября примет «горняков», «горожане» в этот же день сыграют на выезде с «Хоффенхаймом».