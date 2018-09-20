«Зенит» игрой с «Копенгагеном» в третий раз подряд стартует в групповом этапе Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Тренерский штаб «Зенита» в предстоящем матче не сможет рассчитывать на целый ряд игроков. Во встрече с «Копенгагеном» российскому клубу не помогут форвард Александр Кокорин и защитник Эммануэль Маммана. Оба футболиста вошли в заявку команды на турнир, однако не провели в текущем сезоне ни одного матча и продолжают восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа C, 20.09.2018, 22:00 Копенгаген - Зенит -

Аналогичное повреждение в августе получил один из лидеров полузащиты «Зенита» в нынешнем сезоне Кристиан Нобоа, он не сможет сыграть на групповом этапе Лиги Европы. Один из героев домашнего чемпионата мира — 2018 защитник Юрий Жирков также остается вне игры из-за травмы, он не полетел с командой в Копенгаген и проведет автограф-сессию для болельщиков на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча. Зато ничего не мешает принять участие во встрече полузащитнику Клаудио Маркизио, подписание контракта с которым (итальянец находился в статусе свободного агента после прекращения трудовых отношений с «Ювентусом») стало самой громкой сделкой в российском футболе за последнее время.

Перед стартом сезона на тренерском мостике «Зенита» произошли изменения. Команду возглавил Сергей Семак, до этого занимавший аналогичный пост в «Уфе». С «Зенитом» Семака связывают долгие взаимоотношения: сперва он выступал за питерцев как игрок (2010−2013 годы), а потом вошел в тренерский штаб клуба. В 2014 году ему доверили пост исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Лучано Спаллетти.

Затем в его клубной тренерской карьере наметился перерыв — поступило приглашение войти в штаб Фабио Капелло в сборной России. В национальной команде Семак пробыл до 2016 года и после неудачного для сборной чемпионата Европы 2016 года принял решение прекратить сотрудничество с Российским футбольным союзом (РФС).

Позднее «Уфа» предложила ему возглавить команду, и Семак не подвел — по итогам прошлого сезона башкирский клуб впервые в своей истории квалифицировался в еврокубки.

Встреча лидеров национальных первенств

Путь к групповому этапу Лиги Европы датчанам пришлось прокладывать через четыре квалификационных раунда, они обыграли финский КуПС, исландский «Стьярнан», болгарский ЦСКА из Софии и итальянскую «Аталанту». «Зениту» также пришлось непросто в борьбе за путевку в групповой этап. В третьем квалификационном раунде питерский клуб обыграл минское «Динамо», уступив в первой встрече со счетом 0:4 и победив во втором матче — 8:1, а в раунде плей-офф — норвежский «Мольде» (3:1, 1:2).

«Копенгаген» лидирует в текущем розыгрыше чемпионата Дании, набрав 19 очков после девяти туров. Главной ударной силой клуба является хорошо знакомый российским любителям футбола сенегалец Даме Н’Дойе. Форвард в течение трех сезонов выступал за «Локомотив» и за это время отметился 27 голами, став вторым бомбардиром среди легионеров в истории клуба. В 2018 году Н’Дойе подписал контракт с «Копенгагеном», в первых девяти турах чемпионата страны он отметился семью забитыми мячами.

«Зенит» сохраняет лидерство в чемпионате России на протяжении семи туров, подопечные Семака остаются единственной командой, не потерпевшей поражений на старте сезона. «Зенит» набрал 19 очков в семи встречах, оторвавшись от идущих на втором и третьем местах «Ростова» и «Спартака» на пять баллов. Два игрока клуба забили по три гола в национальном первенстве — нападающий Артем Дзюба и полузащитник Александр Ерохин, они делят третье место в списке бомбардиров.

«Копенгаген» и «Зенит» уже встречались друг с другом, единственный на данный момент очный матч команды провели 22 января текущего года в рамках сбора в Дубае. В той встрече петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:0.