«Зенит» игрой с «Копенгагеном» в третий раз подряд стартует в групповом этапе Лиги Европы
ТАСС, 20 сентября.
ТАСС, 20 сентября.
Тренерский штаб «Зенита» в предстоящем матче не сможет рассчитывать на целый ряд игроков. Во встрече с «Копенгагеном» российскому клубу не помогут форвард Александр Кокорин и защитник Эммануэль Маммана. Оба футболиста вошли в заявку команды на турнир, однако не провели в текущем сезоне ни одного матча и продолжают восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена.
Аналогичное повреждение в августе получил один из лидеров полузащиты «Зенита» в нынешнем сезоне Кристиан Нобоа, он не сможет сыграть на групповом этапе Лиги Европы. Один из героев домашнего чемпионата мира — 2018 защитник Юрий Жирков также остается вне игры
Перед стартом сезона на тренерском мостике «Зенита» произошли изменения. Команду возглавил Сергей Семак, до этого занимавший аналогичный пост в «Уфе». С «Зенитом» Семака связывают долгие взаимоотношения: сперва он выступал за питерцев как игрок (2010−2013 годы), а потом вошел в тренерский штаб клуба. В 2014 году ему доверили пост исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Лучано Спаллетти.
Позднее «Уфа» предложила ему возглавить команду, и Семак не подвел — по итогам прошлого сезона башкирский клуб впервые в своей истории квалифицировался в еврокубки.
Путь к групповому этапу Лиги Европы датчанам пришлось прокладывать через четыре квалификационных раунда, они обыграли финский КуПС, исландский «Стьярнан», болгарский ЦСКА из Софии и итальянскую «Аталанту». «Зениту» также пришлось непросто в борьбе за путевку в групповой этап. В третьем квалификационном раунде питерский клуб обыграл минское «Динамо», уступив в первой встрече со счетом 0:4 и победив во втором матче — 8:1, а в раунде
«Копенгаген» лидирует в текущем розыгрыше чемпионата Дании, набрав 19 очков после девяти туров. Главной ударной силой клуба является хорошо знакомый российским любителям футбола сенегалец Даме Н’Дойе. Форвард в течение трех сезонов выступал за «Локомотив» и за это время отметился 27 голами, став вторым бомбардиром среди легионеров в истории клуба. В 2018 году Н’Дойе подписал контракт с «Копенгагеном», в первых девяти турах чемпионата страны он отметился семью забитыми мячами.
«Зенит» сохраняет лидерство в чемпионате России на протяжении семи туров, подопечные Семака остаются единственной командой, не потерпевшей поражений на старте сезона. «Зенит» набрал 19 очков в семи встречах, оторвавшись от идущих на втором и третьем местах «Ростова» и «Спартака» на пять баллов. Два игрока клуба забили по три гола в национальном первенстве — нападающий Артем Дзюба и полузащитник Александр Ерохин, они делят третье место в списке бомбардиров.
Матч «Копенгаген» — «Зенит» пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен», начало — 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен болгарин Мартин Маргаритов. Во второй матче группы С в Праге сыграют «Славия» и «Бордо».