Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.09
Виктория Пл2
ЦСКА2
Футбол. Еврокубки
19.09
Реал3
Рома0
Футбол. Еврокубки
19.09
Бенфика0
Бавария2
Футбол. Еврокубки
19.09
Манчестер Сити1
Лион2
Футбол. Еврокубки
19.09
Янг Бойз0
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Еврокубки
19.09
Валенсия0
Ювентус2
Футбол. Первый дивизион
19.09
Балтика1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
19.09
Сампдория1
Фиорентина1
Футбол. Еврокубки
19.09
Аякс3
АЕК0
Футбол. Еврокубки
19.09
Шахтер Д2
Хоффенхайм2
Футбол. Первый дивизион
19.09
Чертаново1
Луч1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Мордовия1
Авангард К4
Футбол. Первый дивизион
19.09
Нижний Новгород1
Химки1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Тамбов3
Томь0
Футбол. Первый дивизион
19.09
Шинник1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Краснодар-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
19.09
Армавир4
Факел1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Тюмень2
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Сибирь0
Зенит-21
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
01:08 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» без Глушакова и Ещенко стартует в Лиге Европы матчем против «Рапида» в Вене

ТАСС, 20 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» стартует на групповом этапе Лиги Европы выездным матчем против австрийского «Рапида». Красно-белые прибыли в Вену без двух опытных игроков — защитника Андрея Ещенко и капитана команды Дениса Глушакова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Это будет первый матч для «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы, хотя турнир в таком формате и с таким названием проводится с сезона-2009/10. Москвичи трижды играли в квалификации Лиги Европы, но каждый раз проигрывали, причем названия команд соперников — «Легия», «Санкт-Галлен» и АЕК — стали для болельщиков «Спартака» синонимами оглушительного провала. Спартаковцы дважды играли в плей-офф Лиги Европы, вылетая в этот турнир из Лиги чемпионов.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 20.09.2018, 19:55
Рапид В
-Спартак-

В составе команды на предстоящий матч не оказалось Ещенко и Глушакова. В понедельник они поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры. Ещенко отметил понравившимся пост самого Назарова, а Глушаков — репост записи на одной из фанатских страниц московского клуба.

Официальную версию того, почему игроки не полетели с командой, руководство не озвучило, а Каррера на предматчевой пресс-конференции не стал связывать отсутствие футболистов с нашумевшей ситуацией. «Глушаков и Ещенко — часть “Спартака”, а не приехали они, потому что в Лиге Европы скамейка запасных короче. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучшей физической форме», — сказал итальянец.

«Спартак» стартует в Лиге Европы не только на фоне скандала с Глушаковым (дело не ограничилось «лайками» — в прессе появились не самые приятные подробности семейной жизни спартаковского капитана), но и первого поражения в чемпионате. В воскресенье команда на своем поле проиграла грозненскому «Ахмату» (1:2) и отстала от лидирующего «Зенита» на пять очков.

Каррера призвал не сгущать краски по этому поводу. «В текущем сезоне у нас после семи туров на шесть очков больше, чем в прошлом. Тогда мы проиграли трижды, сейчас — только один раз, а пропустили 13 мячей, сейчас — три. Поэтому с моей стороны нет никакой тревоги, я абсолютно спокоен за свою команду», — подчеркнул тренер.

Читайте также
Не футболом единым: что посмотреть в городах, принимающих матчи еврокубков с участием российских клубов

«Рапид» удачно играет с российскими клубами

Говоря о сопернике, Каррера отметил, что «Рапид» — команда, в которой есть качественные игроки. «Они показывают хороший футбол, способны проводить опасные контратаки — нам очень важно не допускать потерь. Знаю, что “Рапид” проиграл в недавнем венском дерби, команде не всегда стабильна. Но для футбола это нормально», — отметил он.

После семи туров «Рапид» с двумя победами и тремя поражениями находится в середине турнирной таблицы. В прошлом сезоне команда стала третьей, а в групповой этап Лиги Европы пробилась, пройдя словацкий «Слован» и румынский «Стяуа».

Это седьмой розыгрыш турнира для «Рапида» — чаще в основной сетке из австрийских клубов был представлен только «Зальцбург». Правда, в 1/16 финала клуб выходил только раз — в сезоне-2015/16, когда уступил «Валенсии» с общим счетом 0:10.

«Рапид» не проигрывает дома в еврокубках пять матчей подряд (три победы и две ничьи) и 10 игр подряд на групповой стадии Лиги Европы (шесть побед, четыре ничьи). Последнее поражение в группе венский клуб потерпел от «Байера» (0:4) в третьем туре сезона-2012/13.

Команды не пересекались между собой в Европе более 50 лет. Единственная встреча «Рапида» и «Спартака» в еврокубках состоялась в 1966 году. Австрийцы во втором раунде Кубка кубков одержали победу с общим счетом 2:1 (1:1 — в гостях, 1:0 — дома).

«Рапид» в 14 матчах против российских клубов одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью, потерпев только одно поражение — в домашней встрече с «Рубином» (0:2) во втором отборочном раунде Кубка УЕФА-2004/05. В Казани австрийцы забили три безответных мяча и пробились в следующий круг.

Читайте также
Каррера: Глушаков и Ещенко не приехали в Вену, потому что в ЛЕ лавка короче

«Спартак» снова останется без поддержки болельщиков

Матч в Вене пройдет без болельщиков «Спартака». В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на «Спартак» санкции за поведение болельщиков во время гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» (2:1). «Спартаку» было запрещено продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча. Первый прошел в Салониках, испытательный срок для болельщиков еще в силе.

«Если в Австрии не случится эксцессов, то «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго 25 октября в матче против «Рейнджерс». В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», — с таким обращением руководство команды обратилось к болельщикам.

Матч группы G Лиги Европы «Рапид» — «Спартак» пройдет на стадионе «Вестштадион», начало — 19:55 мск. Главным арбитром встречи назначен Сандро Шерер из Швейцарии. В это же время пройдет второй матч этой группы между «Вильярреалом» (Испания) и «Рейнджерс» (Шотландия).

Рапид В
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
ЦСКА вырывает самые важные очки в Лиге чемпионов
Футболисты «Реала» разгромили «Рому» в матче группового этапа ЛЧ
«Ювентус» обыграл «Валенсию» в матче ЛЧ, Роналду получил красную
Невыездная: Загитову не пустили на соревнования
WADA рассмотрит вопрос восстановления РУСАДА
Футболисты «Лиона» в гостях победили «Манчестер Сити» в матче ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь