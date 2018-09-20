«Спартак» без Глушакова и Ещенко стартует в Лиге Европы матчем против «Рапида» в Вене

Источник: РИА "Новости"

Это будет первый матч для «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы, хотя турнир в таком формате и с таким названием проводится с сезона-2009/10. Москвичи трижды играли в квалификации Лиги Европы, но каждый раз проигрывали, причем названия команд соперников — «Легия», «Санкт-Галлен» и АЕК — стали для болельщиков «Спартака» синонимами оглушительного провала. Спартаковцы дважды играли в плей-офф Лиги Европы, вылетая в этот турнир из Лиги чемпионов.

Футбол Лига Европы 2018/2019 Группа G, 20.09.2018, 19:55 Рапид В - Спартак -

В составе команды на предстоящий матч не оказалось Ещенко и Глушакова. В понедельник они поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры. Ещенко отметил понравившимся пост самого Назарова, а Глушаков — репост записи на одной из фанатских страниц московского клуба.

Официальную версию того, почему игроки не полетели с командой, руководство не озвучило, а Каррера на предматчевой пресс-конференции не стал связывать отсутствие футболистов с нашумевшей ситуацией. «Глушаков и Ещенко — часть “Спартака”, а не приехали они, потому что в Лиге Европы скамейка запасных короче. Я сделал выбор в пользу других игроков, которые находятся в лучшей физической форме», — сказал итальянец.

«Спартак» стартует в Лиге Европы не только на фоне скандала с Глушаковым (дело не ограничилось «лайками» — в прессе появились не самые приятные подробности семейной жизни спартаковского капитана), но и первого поражения в чемпионате. В воскресенье команда на своем поле проиграла грозненскому «Ахмату» (1:2) и отстала от лидирующего «Зенита» на пять очков.

Каррера призвал не сгущать краски по этому поводу. «В текущем сезоне у нас после семи туров на шесть очков больше, чем в прошлом. Тогда мы проиграли трижды, сейчас — только один раз, а пропустили 13 мячей, сейчас — три. Поэтому с моей стороны нет никакой тревоги, я абсолютно спокоен за свою команду», — подчеркнул тренер.

«Рапид» удачно играет с российскими клубами

Говоря о сопернике, Каррера отметил, что «Рапид» — команда, в которой есть качественные игроки. «Они показывают хороший футбол, способны проводить опасные контратаки — нам очень важно не допускать потерь. Знаю, что “Рапид” проиграл в недавнем венском дерби, команде не всегда стабильна. Но для футбола это нормально», — отметил он.

После семи туров «Рапид» с двумя победами и тремя поражениями находится в середине турнирной таблицы. В прошлом сезоне команда стала третьей, а в групповой этап Лиги Европы пробилась, пройдя словацкий «Слован» и румынский «Стяуа».

Это седьмой розыгрыш турнира для «Рапида» — чаще в основной сетке из австрийских клубов был представлен только «Зальцбург». Правда, в 1/16 финала клуб выходил только раз — в сезоне-2015/16, когда уступил «Валенсии» с общим счетом 0:10.

«Рапид» не проигрывает дома в еврокубках пять матчей подряд (три победы и две ничьи) и 10 игр подряд на групповой стадии Лиги Европы (шесть побед, четыре ничьи). Последнее поражение в группе венский клуб потерпел от «Байера» (0:4) в третьем туре сезона-2012/13.

Команды не пересекались между собой в Европе более 50 лет. Единственная встреча «Рапида» и «Спартака» в еврокубках состоялась в 1966 году. Австрийцы во втором раунде Кубка кубков одержали победу с общим счетом 2:1 (1:1 — в гостях, 1:0 — дома).

«Рапид» в 14 матчах против российских клубов одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью, потерпев только одно поражение — в домашней встрече с «Рубином» (0:2) во втором отборочном раунде Кубка УЕФА-2004/05. В Казани австрийцы забили три безответных мяча и пробились в следующий круг.

«Спартак» снова останется без поддержки болельщиков

Матч в Вене пройдет без болельщиков «Спартака». В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на «Спартак» санкции за поведение болельщиков во время гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» (2:1). «Спартаку» было запрещено продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча. Первый прошел в Салониках, испытательный срок для болельщиков еще в силе.

«Если в Австрии не случится эксцессов, то «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго 25 октября в матче против «Рейнджерс». В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», — с таким обращением руководство команды обратилось к болельщикам.