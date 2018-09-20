«Спартак» без Глушакова и Ещенко стартует в Лиге Европы матчем против «Рапида» в Вене
ТАСС, 20 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» стартует на групповом этапе Лиги Европы выездным матчем против австрийского «Рапида».
ТАСС, 20 сентября. Московский футбольный клуб «Спартак» стартует на групповом этапе Лиги Европы выездным матчем против австрийского «Рапида».
Это будет первый матч для «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы, хотя турнир в таком формате и с таким названием проводится с сезона-2009/10. Москвичи трижды играли в квалификации Лиги Европы, но каждый раз проигрывали, причем названия команд соперников — «Легия», «Санкт-Галлен» и АЕК — стали для болельщиков «Спартака» синонимами оглушительного провала. Спартаковцы дважды играли в
В составе команды на предстоящий матч не оказалось Ещенко и Глушакова. В понедельник они поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес главного тренера Массимо Карреры. Ещенко отметил понравившимся пост самого Назарова, а Глушаков — репост записи на одной из фанатских страниц московского клуба.
Официальную версию того, почему игроки не полетели с командой, руководство не озвучило, а Каррера на предматчевой
Каррера призвал не сгущать краски по этому поводу. «В текущем сезоне у нас после семи туров на шесть очков больше, чем в прошлом. Тогда мы проиграли трижды, сейчас — только один раз, а пропустили 13 мячей, сейчас — три. Поэтому с моей стороны нет никакой тревоги, я абсолютно спокоен за свою команду», — подчеркнул тренер.
Говоря о сопернике, Каррера отметил, что «Рапид» — команда, в которой есть качественные игроки. «Они показывают хороший футбол, способны проводить опасные контратаки — нам очень важно не допускать потерь. Знаю, что “Рапид” проиграл в недавнем венском дерби, команде не всегда стабильна. Но для футбола это нормально», — отметил он.
После семи туров «Рапид» с двумя победами и тремя поражениями находится в середине турнирной таблицы. В прошлом сезоне команда стала третьей, а в групповой этап Лиги Европы пробилась, пройдя словацкий «Слован» и румынский «Стяуа».
Это седьмой розыгрыш турнира для «Рапида» — чаще в основной сетке из австрийских клубов был представлен только «Зальцбург». Правда, в 1/16 финала клуб выходил только раз — в сезоне-2015/16, когда уступил «Валенсии» с общим счетом 0:10.
Команды не пересекались между собой в Европе более 50 лет. Единственная встреча «Рапида» и «Спартака» в еврокубках состоялась в 1966 году. Австрийцы во втором раунде Кубка кубков одержали победу с общим счетом 2:1 (1:1 — в гостях, 1:0 — дома).
«Рапид» в 14 матчах против российских клубов одержал семь побед и шесть раз сыграл вничью, потерпев только одно поражение — в домашней встрече с «Рубином» (0:2) во втором отборочном раунде Кубка УЕФА-2004/05. В Казани австрийцы забили три безответных мяча и пробились в следующий круг.
Матч в Вене пройдет без болельщиков «Спартака». В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на «Спартак» санкции за поведение болельщиков во время гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» (2:1). «Спартаку» было запрещено продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча. Первый прошел в Салониках, испытательный срок для болельщиков еще в силе.
«Если в Австрии не случится эксцессов, то «Спартак» сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго 25 октября в матче против «Рейнджерс». В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка «Рапид» — «Спартак», — с таким обращением руководство команды обратилось к болельщикам.
Матч группы G Лиги Европы «Рапид» — «Спартак» пройдет на стадионе «Вестштадион», начало — 19:55 мск. Главным арбитром встречи назначен Сандро Шерер из Швейцарии. В это же время пройдет второй матч этой группы между «Вильярреалом» (Испания) и «Рейнджерс» (Шотландия).