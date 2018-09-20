Гончаренко: Футболисты ЦСКА заслужили большего в матче с «Викторией»

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Встреча группы G, состоявшаяся в Чехии, завершилась со счетом 2:2. К перерыву «красно-синие» уступали со счетом 0:2, но голы Федора Чалова (49-я минута) и Николы Влашича (90+5, с пенальти) позволили гостям уйти от поражения.

«Очень эмоциональный матч, эмоциональная концовка. Мы оказывали сильное давление, чтобы отыграться. Проявили характер, мастерство. Наверное, мы заслуживали большего. Мы были чуть-чуть лучше соперника, но это футбол. Очень плохо и зажато играли в стартовые минуты», — сказал Гончаренко, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

В конце второго тайма гол Ильзата Ахметова в ворота «Виктории» был отменен из-за нарушения другого игрока армейского клуба Марио Фернандеса. «С тренерской скамейки тяжело было разглядеть этот момент. Хочется верить, что судья принял правильное решение», — прокомментировал эпизод Ганчаренко.