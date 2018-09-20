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10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
01:22 (мск), источник: ТАСС

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после ничьей ЦСКА

ТАСС, 20 сентября. Ничья ЦСКА, добытая на последних минутах матча группового раунда Лиги чемпионов с чешской «Викторией», помогла России оторваться от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россия находится на шестой позиции, Португалия — на седьмой.

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В среду прошли восемь матчей первого тура группового этапа турнира.

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ЦСКА в Пльзене, уступая после первого тайма со счетом 0:2, сумел на последних минутах встречи уйти от поражения. Благодаря этому результату Россия заработала 0,16 балла, ее суммарный коэффициент составил 45,382 балла. В тот же день лиссабонская «Бенфика» дома уступила мюнхенской «Баварии» (0:2), коэффициент Португалии со вторника остался неизменным — 40,032 балла.

От России сумела оторваться Франция после гостевой победы «Лиона» над чемпионом Англии «Манчестер Сити» (2:1). Суммарный коэффициент французов составляет теперь 51,165 балла. Лидирует в таблице Испания (87,998), за ней следуют Англия (66,177), Италия (65,725) и Германия (60,498).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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